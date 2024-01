Coworking più belli del mondo e dove trovarli: ecco i 10 migliori e il loro costo

Negli ultimi anni, il coworking ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, con una crescita esponenziale che ha portato a oltre 40.000 spazi di coworking disponibili in tutto il mondo. Questi luoghi non sono solo spazi di lavoro condivisi, ma veri e propri ecosistemi di creatività e innovazione, dove professionisti di diversi settori si incontrano e collaborano.

Quanto costa uno spazio in coworking

Il costo di uno spazio in coworking può variare notevolmente a seconda della location, della città e dei servizi inclusi. In generale, i prezzi partono da poche decine di euro al giorno per una scrivania in uno spazio condiviso, rendendo il coworking accessibile anche per chi ha un budget limitato.

D'altro canto, per chi cerca uffici privati in strutture di prestigio o servizi premium, i costi possono raggiungere diverse centinaia di euro al mese. Questa vasta gamma di opzioni consente a professionisti di ogni settore di trovare la soluzione che meglio si adatta alle loro esigenze finanziarie e lavorative.

Quanto costano i coworking a Milano

Milano, con la sua vibrante scena di coworking in continua crescita, offre una vasta gamma di opzioni adatte a ogni budget. Spazi rinomati come Tenoha e WeWork in via Mazzini sono riconosciuti per la loro posizione strategica nel cuore della città e per il loro design unico, che attrae una varietà di professionisti.

La diversità di offerte in questi spazi consente di trovare soluzioni ideali sia per freelance che per piccole e medie imprese, garantendo che ogni professionista possa trovare l'ambiente di lavoro perfetto per le proprie esigenze.

Quanto costa una scrivania in coworking

Il costo di una scrivania in un coworking è influenzato dalla posizione e dai servizi offerti. In città come Milano, la tariffa mensile può variare significativamente, generalmente oscillando tra 200 e 500 euro.

Questo prezzo comprende accesso a Internet ad alta velocità, l'uso di sale riunioni, spazi comuni e spesso l'opportunità di partecipare a eventi di networking che arricchiscono l'esperienza dei membri del coworking.

Come guadagna un coworking

Un coworking genera entrate principalmente attraverso l'affitto degli spazi di lavoro, che possono includere scrivanie condivise, uffici privati e sale riunioni. Tuttavia, diversificando le loro offerte, molti coworking aggiungono valore ai loro servizi offrendo eventi, formazione e consulenza.

Queste attività aggiuntive non solo arricchiscono l'esperienza dei membri, ma costituiscono anche una fonte di reddito supplementare per gli spazi di coworking.

I 10 coworking più belli del mondo

Questi spazi non sono solo luoghi di lavoro, ma veri e propri santuari di creatività e ispirazione, dove professionisti di diverse discipline si incontrano e collaborano in ambienti unici e stimolanti. Ecco i 10 coworking più belli del mondo, ciascuno con le sue caratteristiche distintive:

10. Tenoha (Milano, Italia)

Un elegante spazio ispirato alla cultura giapponese, che combina lavoro e relax in un'atmosfera unica.

9. Selina Navis (Porto, Portogallo)

Un'oasi tropicale in città, perfetta per i creativi e i nomadi digitali.

8. La Industrial (Madrid, Spagna)

Situato in un'antica fabbrica, questo spazio unisce storia e modernità nel cuore di Madrid.

7. OBA Oosterdok (Amsterdam, Paesi Bassi)

Una biblioteca pubblica che offre un ambiente tranquillo e una vista mozzafiato.

6. Much Room Cafe (Chiang Mai, Thailandia)

Un bar a tema fungo che offre un'esperienza di lavoro davvero unica.

5. Casa Tropicana by Remote&Digital (Koh Phangan, Thailandia)

Un rifugio tropicale per chi cerca un equilibrio tra lavoro e relax.

4. Lexias Hostel and Cowork (Siargao, Filippine)

Perfetto per chi cerca un'esperienza di coworking in un paradiso tropicale.

3. WeWork - Via Mazzini (Milano, Italia)

Un edificio storico nel cuore di Milano trasformato in uno spazio di coworking moderno e luminoso.

2. Urban Station (Buenos Aires, Argentina)

Un ambiente sofisticato e stimolante, ideale per le menti creative.

1. One Roof Women (Melbourne, Australia)

Un hub dedicato alle donne imprenditrici e creative, che fa la differenza nel mondo del lavoro.

Il settore del coworking si sta evolvendo rapidamente, diventando sempre più un pilastro fondamentale nel mondo del lavoro moderno. Con la loro varietà di opzioni, i coworking più belli del mondo non solo offrono spazi di lavoro, ma anche una comunità e una rete di supporto per professionisti di ogni settore.

