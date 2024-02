Disoccupazione Naspi: quali sono i limiti d’età da rispettare? L’INPS chiarisce

Come sappiamo, tra le misure a sostegno dei cittadini che si trovano in stato di disoccupazione, c’è anche quella dell’indennità di disoccupazione Naspi.

Si tratta di una misura economica fondamentale che può essere corrisposta esclusivamente nei casi in cui vengano rispettate specifiche condizioni e requisiti particolari.

A questo proposito, l’INPS ha recentemente chiarito, mediante il messaggio numero 750 del 20 febbraio 2024, quali sono i limiti di età anagrafica per la richiesta dell’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll.

In questo articolo, dunque, vediamo proprio nello specifico i limiti e i requisiti legati all’età anagrafica, sia minimi che massimi, per poter ricevere correttamente la disoccupazione della Naspi e della Dis-coll.

Esistono limiti d’età per la disoccupazione Naspi?

Attraverso la pubblicazione del recente messaggio 750 del 20 febbraio 2024, l’INPS ha chiarito le limitazioni dal punto di vista anagrafico per poter fare richiesta delle indennità di disoccupazione della Naspi e della Dis-coll.

In generale, non esiste un limite di età massimo per poter usufruire della Naspi e della Dis-coll. Tuttavia, è importante sottolineare che esistono invece dei limiti per quanto riguarda l’età minima.

A questo proposito, l’età minima chiarita dall’INPS per quanto riguarda la disoccupazione Naspi è quella dei 16 anni. Va detto che tale limitazione si riferisce all’obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità.

I chiarimenti INPS sui limiti d’età per la disoccupazione

Come si legge all’interno del messaggio 20 febbraio 2024, numero 750, dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale:

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, ma solo per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (decreto del Presidente della Repubblica 333/2000).

Tale precisazione si traduce con il fatto che i lavoratori che sono coinvolti dalla perdita involontaria della propria occupazione sono tenuti al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, anche detta DID.

Senza la trasmissione della DID, infatti, i lavoratori che hanno perso il lavoro non potranno ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL.

Per quanto riguarda il limite minimo di età anagrafica per poter ricevere l’indennità di disoccupazione, come anticipato, si tratta di un limite che fa riferimento alla possibilità effettiva di iscrizione al Centro per l’impiego ordinario.

Tale condizione è stata stabilita dalla legge e prevede la possibilità di iscrizione esclusivamente per coloro che hanno un’età anagrafica superiore ai 15 anni, quindi a partire dal compimento dei 16 anni di età.

Dunque, va da sé che l’impossibilità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, senza la quale non è possibile usufruire della disoccupazione, escluse automaticamente ai giovani che non hanno compiuto ancora 16 anni, dall’accesso alle prestazioni di Naspi e DIS-COLL.

