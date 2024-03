Come andare in pensione a 61 anni nel 2024? Ecco tutti i requisiti per la Quota 97,6

Come andare in pensione a 61 anni nel 2024? Ecco tutti i requisiti richiesti ai lavoratori per accedere alla nuova Quota 97,6.

Novità per chi aspira ad andare in pensione nel 2024. L’INPS a recentemente pubblicato le istruzioni per accedere al trattamento pensionistico a 61 anni durante l’anno corrente.

Viene chiamata Quota 97,6 questa opportunità, alla quale potranno accedere i lavoratori con 61 anni di età e determinati requisiti contributivi. Si tratta di un’opzione che si va ad affiancare alle più note forme di accesso alla pensione in anticipo, come Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale.

Stando alla comunicazione ufficiale dell’INPS, tra l’altro, c’è poco tempo per accedere alla Quota 97,6. Le domande saranno infatti accettate solo nelle prossime settimane. Il 1° maggio 2024 rappresenta il termine ultimo per la presentazione della richiesta.

Ma come andare in pensione a 61 anni nel 2024? Quali sono i requisiti richiesti per accedere alla Quota 97,6? Scopriamolo insieme.

In pensione a 61 anni nel 2024: i requisiti di Quota 97,6

Chi si domanda come andare in pensione del 2024 deve tenere in considerazione il recente comunicato INPS che illustra le modalità di accesso a Quota 97,6. Si tratta di un’opzione che consente l’accesso al trattamento pensionistico in anticipo, con soli 61 anni di età.

Ovviamente, per poter andare in pensione a 61 anni nel 2024, è necessario rispettare tutta una serie di requisiti. Infatti, la cosiddetta Quota 97,6 è quella possibilità concessa solo a lavoratori che svolgono mansioni usuranti o che lavorano prevalentemente di notte. I quali possono quindi accedere alla pensione in anticipo.

Tra i requisiti richiesti per andare in pensione a 61 anni in questi casi, c’è innanzitutto il compimento di 61 anni e 7 mesi di età. Per i lavoratori autonomi, tale requisito è innalzato di un anno, e in questo specifico caso si parla di una Quota 98,6.

È previsto inoltre un requisito contributivo pari a 35 anni. In sostanza, coloro che svolgono lavori usuranti e faticosi avranno la possibilità di andare in pensione a 61 anni e 7 mesi con 35 di contributi se maturano il diritto a percepire la pensione agevolata nel 2025.

La misura è valida per i lavoratori che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 ottengono i requisiti.

Quanto detto fino ad ora, tra l’altro, non basta. È anche necessario rispettare un requisito specifico relativo alla mansione usurante. Infatti, per poter usufruire della Quota 97,6, i lavoratori devono aver svolto l'attività usurante per almeno il 50% della vita lavorativa o, in alternativa, per sette anni negli ultimi dieci.

Requisiti per andare in pensione a 61 anni nel 2024: i lavori ammessi

Come già anticipato, per andare in pensione a 61 anni nel 2024, tra i requisiti richiesti c’è anche quello che riguarda la tipologia di lavoro svolta.

La Quota 97,6 spetta infatti solamente ai lavoratori notturni e a coloro che svolgono mansioni particolarmente gravose.

In questa ultima categoria inseriamo lavori usuranti come quelli legati a cave e gallerie, ma anche i lavori che espongono ad alte temperature. Possono andare in pensione a 61 anni nel 2024 coloro che si occupano di asportare amianto o che lavorano in spazi angusti.

Ammessi anche i conducenti di mezzi per il trasporto pubblico e chi svolge compiti che prevedono molte ripetizioni.

Per il lavoro notturno, invece, valgono diversi requisiti. L’accesso alla Quota 97,6 è infatti consentito solamente nel caso in cui il lavoro notturno sia svolto, anche su turni, per almeno 64 giorni ogni anno. E con lavoro notturno intendiamo quello che viene svolto a partire dalla mezzanotte, fino alle ore 5.

Come presentare domanda per Quota 97,6?

L'INPS ha confermato che la scadenza per inoltrare le domande di accesso a Quota 97,6 è fissata al 1° maggio 2024.

Per andare in pensione a 61 anni nel 2024, oltre che il rispetto dei requisiti, è necessaria anche la presentazione di apposita domanda. La procedura si può svolgere interamente online, sul portale INPS, allegando la documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti.

Andranno allegati alla domanda diversi documenti, tra cui la busta paga e il Modulo AP45.