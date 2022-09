In questa breve guida vi spiegheremo come è possibile presentare la richiesta per l’Indennità INPS per le Partite Iva che viene erogata per sei mesi. L’importo minimo corrisposto è di 254,75 €, mentre quello massimo di 815,20€ al mese. Attenzione, però, perché resta ancora un solo mese di tempo per presentare le domande.

In questa breve guida vi spiegheremo come è possibile presentare la richiesta per l’Indennità INPS per chi ha Partita Iva che viene erogata per sei mesi. L’importo minimo corrisposto è di 254,75 €, mentre quello massimo di 815,20€ al mese. Attenzione, però, perché resta ancora un solo mese di tempo per presentare le domande.

Indennità INPS per Partita Iva fino a 815,20€ per 6 mesi. Come fare domanda scade il 31/10

Prima di entrare nel vivo della richiesta, spieghiamo brevemente di cosa si tratta. In molti conoscono già questa Indennità INPS, poiché ne hanno beneficiato proprio lo scorso anno. Si tratta, infatti, di un sostegno economico indirizzato unicamente a lavoratori autonomi e liberi professionisti introdotto con la Legge di Bilancio 2021, chiamato ISCRO.

Il suo acronimo sta a significare: Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

È stato approvato durante il periodo relativo alla pandemia di coronavirus per far fronte alla mancanza di un aiuto per questa specifica categoria ed è valido per il triennio 2021-2023. Tutti gli altri cittadini, dagli incapienti, ai lavoratori dipendenti, avevano sostegni adatti a loro, come:

il Reddito di Cittadinanza

il Reddito di Emergenza

la Cassa Integrazione

le Indennità una Tantum Covid-19 da 600 e 1.000 euro

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita iva, invece, no. Ecco, perché la decisione di introdurre questo sostegno economico, rivolto solo a pochissimi cittadini. Prima di andare a scoprire i requisiti necessari per richiedere questa indennità INPS, ricordiamo che è possibile farne richiesta una sola volta in tutti e tre gli anni 2021, 2022, 2023, dunque, chi ha richiesto ISCRO nel 2021, non potrà ottenerlo né quest’anno, né l’anno a venire, mentre chi non l’ha ancora domandato potrà richiederlo o durante l’anno corrente o nel 2023.

Indennità INPS per Partita Iva, i requisiti

Prima di partire con la procedura per la richiesta dell’Indennità INPS di massimo 815,20€ al mese per sei mesi, ricordiamo quali sono i requisiti per inoltrare la richiesta:

essere un lavoratore autonomo o un libero professionista con una partita iva attiva da un minimo di 4 anni;





non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti;





non essere percettore di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza;





il reddito dell’anno 2021, annualmente rivalutato, non dovrà superare gli 8.299,76 euro;





il lavoratore dovrà essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;





infine, occorrerà aver prodotto un reddito da lavoratore autonomo nel 2021, che sia inferiore al 50% della media dei redditi da lavoratore autonomo del triennio antecedente all'anno che precede la presentazione della domanda (per il 2021 si calcolano 2020-2019-2018).

Per approfondire meglio i requisiti ISCRO leggi anche: L’INPS dona 800€ al mese a chi ha partita IVA, ma solo per le domande entro ottobre

Ecco come richiedere l’Indennità INPS per Partita Iva, guida alla domanda

Capiamo subito insieme come si presenta la domanda online sul sito dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Per richiedere l’Indennità INPS dovrete accedere sul canale online MyInps, effettuando l’accesso con una fra le tre identità digitali:

SPID,

CIE,

CNS.

Da questo momento potrete digitare nella barra di ricerca “Indennità ISCRO”, o anche solo “ISCRO”;

Nella pagina dedicata ad ISCRO, in alto a destra, troverete scritto “Accedi al Servizio”, cliccate qui;

Nella prima scheda vedrete il riepilogo di tutti i requisiti indispensabili. Prendetene visione e, se pensate di essere in linea con l’indennità INPS, premete il bottone “compila la domanda”, in basso a destra;

Nelle successive due schermate appariranno i vostri dati anagrafici, di cui INPS è in possesso, se corretti premere in entrambe le finestre “continua”, sempre in basso a destra;

nella quarta scheda dovrete inserire i dati dei redditi da lavoratore autonomo che avrete conseguito nei quattro anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda;

una volta inseriti i dati dei redditi (servono tutti e 4), potrete premere “continua” e passerete alla scheda successiva, che vi permetterà di scegliere dove volete ricevere l’Indennità INPS, se sull’IBAN o mediante Bonifico domiciliato;

Scelto il metodo di pagamento, potrete premere “continua” e prendere visione di tutta la domanda. Accettando i dati sulla privacy e auto-dichiarando la correttezza della compilazione della domanda, potrete procedere all’inoltro della richiesta.

Contact Center

Per richiedere l’Indennità INPS per chi ha la Partita Iva, inoltre, c’è la possibilità di contattare il Call Center Integrato ai numeri:

803 164 gratuito da rete fissa

06 164 164 a pagamento secondo i costi di ciascun operatore, da cellulare

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

Scadenza

Le domande per l’indennità INPS rivolta solo a Partita Iva sono state aperte nel mese di maggio e la scadenza per l’anno corrente è stata fissata al prossimo 31 ottobre 2022.

Per calcolare l’importo spettante mensilmente dovrete prendere l’ultimo reddito da lavoratore autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate nel 2021, es. 6.300 euro, dividerlo per due e, infine, moltiplicare il risultato per 25%:

6.300/2 = 3.150 euro

3.150 x 25% = 787,50 euro

787,50 euro sarà l’importo massimo spettante per ogni mese per sei mesi.

Leggi anche: 4 incentivi INPS per chi ha la Partita Iva: da 150 a 815,20 euro, per tutti i codici ATECO