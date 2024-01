I 15 lavori più richiesti in Italia secondo LinkedIn: ecco le figure con più opportunità

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione e la recente accelerazione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione ne è un esempio lampante. LinkedIn, la nota piattaforma professionale, ha stilato un'interessante classifica delle 15 professioni più richieste, basandosi sui dati raccolti negli ultimi cinque anni.

Quali sono le migliori skill richieste

L'analisi di LinkedIn sottolinea una trasformazione sostanziale negli skill set richiesti dalle professioni, con un cambiamento del 25% negli ultimi otto anni. Questo fenomeno è strettamente legato all'evoluzione tecnologica e alla capacità di adattamento delle aziende alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Inoltre, la localizzazione geografica delle offerte di lavoro e la distribuzione di genere nelle diverse professioni forniscono un'immagine dettagliata e approfondita del futuro del lavoro. Questi dati riflettono non solo le competenze tecniche sempre più richieste, ma anche l'importanza crescente di soft skills come l'adattabilità e la capacità di lavorare in team multiculturali e multidisciplinari.

I 15 lavori più richiesti

Le ricerche, come vi mostra la classifica, tocca diversi settori, dimostrando la poliedricità degli annunci che si possono trovare su LinkedIn. Tuttavia, sono 15 le professioni che emergono come quelle più ricercate.

15. Sviluppatore back-end

Al quindicesimo posto troviamo gli esperti nella costruzione e manutenzione di componenti web invisibili agli utenti, come server, database e API.

14. Medical science liaison

Professionisti che facilitano lo scambio di informazioni scientifiche tra la comunità medica e le aziende farmaceutiche.

13. Solutions consultant

Esperti nella gestione e implementazione di soluzioni informatiche.

12. Ingegnere di processo

Specialisti nel miglioramento delle prestazioni di prodotti e servizi.

11. Cacciatore di talenti

Responsabili della ricerca di candidati con competenze specifiche per le aziende.

10. Fiscalista

Professionisti che si occupano di normativa fiscale e consulenza.

9. Consulente cloud

Esperti di cloud computing che assistono le aziende nelle decisioni operative.

8. Ingegnere di cyber security

Specialisti nella protezione dei sistemi informatici da attacchi hacker.

7. Responsabile acquisti

Professionisti che gestiscono l'approvvigionamento di beni e servizi per le aziende.

6. Ingegnere dei dati

Esperti nella gestione e trasformazione di set di dati aziendali.

5. Ingegnere del cloud

Figure professionali focalizzate sul cloud computing e la manutenzione dell'infrastruttura IT.

4. Specialista di sostenibilità

Professionisti che sviluppano e implementano strategie di sostenibilità aziendale.

3. Analista SOC

Esperti di sicurezza informatica aziendale.

2. Ingegnere dell'intelligenza artificiale

Professionisti che utilizzano l'AI per sviluppare soluzioni innovative.

1. Addetto allo sviluppo commerciale

Al primo posto, tra le figure più ricercate, c'è quella figura chiave nel processo di ricerca e acquisizione di nuovi clienti per le aziende.

L'evoluzione del mercato del lavoro

Questo elenco riflette le tendenze attuali del mercato del lavoro, mostrando una chiara inclinazione verso le professioni tecnologiche e digitali. Le competenze richieste si stanno rapidamente evolvendo e professioni come lo sviluppo commerciale, l'ingegneria dell'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica si stanno affermando come pilastri del panorama lavorativo moderno.

L'analisi di LinkedIn non solo fornisce un'utile guida per chi cerca lavoro o vuole orientare la propria carriera, ma è anche uno strumento prezioso per le aziende che vogliono comprendere meglio le esigenze del mercato e adeguare le proprie strategie di reclutamento. Queste informazioni sono fondamentali per navigare con successo nel dinamico mondo del lavoro di oggi.

