Siamo entrati ufficialmente nella seconda settimana del mese di luglio. L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha erogato durante la scorsa settimana i primi pagamenti del mese, partendo dalle pensioni e dai primissimi versamenti della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego per il 6 e l’8 luglio. Ma quali saranno i pagamenti INPS della settimana? Andiamo a scoprirlo subito insieme.

Pagamenti INPS della Settimana: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

Iniziamo subito con uno degli incentivi più attesi in assoluto: la nuova assicurazione sociale per l’impiego. Per questa prestazione i pagamenti INPS non rispettano delle date precise di accredito, ma variano da percettore a percettore, sulla base della data di presentazione della domanda e della provincia del richiedente.

Per questo motivo, i pagamenti INPS della NASpI continueranno anche in questa settimana, partendo proprio da oggi, 11 luglio 2022 e proseguendo nei prossimi giorni. Per verificare l’accredito dell’indennità di disoccupazione potrete accedere ai servizi online dell’Istituto Previdenziale, attraverso la Carta di Identità Elettronica, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

In questo modo vedrete la data precisa in cui vi arriverà l’accredito. Ricordiamo che ci sono due importanti novità 2022:

innanzitutto, con la Legge di Bilancio 2022 è stata data la possibilità di percepire la nuova assicurazione sociale per l'impiego a tutti quei lavoratori operai agricoli, a tempo indeterminato;





inoltre, a partire dal 1° gennaio dell’anno corrente è stato reintrodotto il décalage progressivo del 4% sull’importo, che era stato stoppato a seguito della pubblicazione del decreto-legge sostegni bis del 25 maggio 2021.

Pagamenti INPS della settimana: il Reddito di Cittadinanza

Continuiamo la nostra lista dei Pagamenti INPS della settimana con il Reddito di Cittadinanza. Il primo accredito del mese è atteso per il prossimo venerdì 15 luglio 2022 per i primi percettori che hanno richiesto la misura a giugno 2022, ma anche per chi ha chiesto il rinnovo durante il mese scorso e per chi attende gli arretrati della prestazione.

Intorno al 15 luglio sono attese anche le ricariche dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico per coloro che hanno consegnato il nuovissimo modello RdC com AU all’INPS durante il mese di giugno e, pertanto, hanno sbloccato le ricariche.

Ricordiamo che chi consegnerà il modello RdC com AU nel mese di luglio riceverà la ricarica dell’Assegno Unico con il mese di agosto. La ricarica di fine mese, invece, così come la ricarica della pensione di cittadinanza, verrà effettuata mercoledì 27 luglio.

Per sapere qualcosa in più sul Modello RdC com AU e sugli arretrati dell’Assegno Universale per figli a carico da 0 a 21 anni, ecco un articolo per voi: Ho diritto agli arretrati Assegno Unico consegnando il RdC com AU a luglio? La risposta

Pagamenti INPS: il bonus Irpef 100 € o ex bonus Renzi

Il Bonus Irpef di 100 euro per lavoratori dipendenti o per disoccupati che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l’impiego inizierà ad arrivare il prossimo venerdì 15 luglio. I pagamenti INPS della misura continueranno fino a fine mese. Potrete verificare le date di accredito sul vostro fascicolo online INPS effettuando l’accesso con: CIE, SPID e CNS.

Ricordiamo che dal 2022 il Bonus Irpef spetta solamente a lavoratori o disoccupati con redditi entro i 15 mila euro. Il limite reddituale è stato abbassato con la nuova Legge di Bilancio, poiché prima era fissato a 28 mila euro.

Quando arriva il Bonus 200 euro?

Infine, il bonus 200 euro è già arrivato a inizio luglio per i pensionati e arriverà tra il 15 e il 27 luglio per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Purtroppo, l'accredito per i percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll non arriverà nel mese di luglio, ma bensì a ottobre.

Per tutti i lavoratori, sia quelli del settore privato che pubblico, il sussidio economico una tantum arriverà direttamente in busta paga nella mensilità corrente. Ricordiamo anche per i lavoratori del settore privato occorrerà presentare un'autocertificazione al proprio datore di lavoro entro la fine del mese di luglio. Per ulteriori informazioni al riguardo vi consigliamo la lettura di questo articolo: Autocertificazione bonus 200 euro: modulo pdf per i lavoratori! Date pagamento e scadenze.

Per tutti gli altri lavoratori, fatta eccezione per i lavoratori autonomi con partita iva attiva per cui ancora non sono state date indicazioni chiare, occorrerà presentare domanda direttamente sul sito online dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Tutte le modalità e le tempistiche per gli accrediti sono state chiarite con la circolare del 24 giugno 2022.

Ricordiamo, infine, che requisiti per percepire questo bonus sono solo due: avere redditi non superiori a 35.000 € lordi e percepire il sostegno una sola volta per nucleo familiare. Ai percettori indebiti sarà chiesta la restituzione del sussidio.