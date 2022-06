È ufficialmente iniziato il mese di giugno e, con esso, si apre anche il nuovo calendario dei pagamenti. Numerosi sono coloro che riceveranno alcuni pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel corso di questo mese.

Tuttavia, nell’articolo di oggi, vogliamo soffermarci su un pagamento in particolare, ossia quello relativo alla NASpI.

Insomma, facciamo riferimento all’indennità di disoccupazione che viene erogata nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro in modo involontario.

Pertanto, facciamo riferimento a coloro che hanno subito un licenziamento oppure che hanno avanzato le dimissioni per giusta causa.

Eppure, se percepisci la NASpI sicuramente sei a conoscenza del fatto che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non ha ancora stabilito un vero e proprio calendario fisso ogni mese.

Insomma, i beneficiari dell’indennità di disoccupazione riceveranno il loro assegno in giornate diverse nello stesso mese.

Ma c’è una data che dobbiamo segnare sul calendario? Beh, ovviamente la risposta è sì e, di conseguenza, tutti coloro che percepiscono la NASpI devono sapere quando arriverà il pagamento della loro prestazione.

Vuoi scoprire anche tu quando arriverà il pagamento della NASpI di giugno? Allora continua la lettura di questo articolo dedicato!

Pagamento NASpI di giugno: ecco quando arrivano i soldi!

Dunque, come abbiamo affermato anche in precedenza, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non ha mai definito una data univoca per l’erogazione dei pagamenti della NASpI.

In che senso? Beh, per capire la differenza possiamo prendere in considerazione un’altra misura, come quella del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, il Reddito di Cittadinanza ha due date ben precise per i pagamenti, ossia il 15 del mese per coloro che ricevono il primo accredito ed il 27 di ogni mese per le persone che già percepivano la misura.

Per maggiori informazioni sulle date del pagamento del Reddito di Cittadinanza ti consiglio la lettura dell’articolo realizzato dalla collega Sharon Zaffino con l’obiettivo di far conoscere le date di pagamento nel mese di giugno.

Ma cosa possiamo dire invece quando parliamo della NASpI?

Ebbene, secondo fonti certe le erogazioni dovrebbero partire intorno alla metà del mese di giugno, per la precisione il giorno 16 giugno 2022.

Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti riceveranno l’erogazione nella data appena citata.

Questo perché la data del pagamento della NASpI di giugno dipende in larga misura dal giorno in cui è stata inoltrata la domanda per accedere alla disoccupazione NASpI.

Attenzione: il giorno esatto nel quale arriverà il pagamento della prestazione può essere facilmente trovato all’interno del proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Inoltre, qualora tale data non dovesse essere disponibile, si consiglia di aspettare qualche giorno ed, in seguito, rivolgersi direttamente all’INPS o ad un intermediario abilitato.

Quando esce la data del pagamento NASpI di giugno sul fascicolo previdenziale?

Quindi, ormai è chiaro che l’erogazione della NASpI non avverrà lo stesso giorno per tutti i disoccupati che beneficiano della misura.

Tuttavia, è anche importante sottolineare che tutti possono essere a conoscenza della data nella quale verrà pagata la loro prestazione.

Per farlo basterà consultare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ma quando esce la data di pagamento esatto su tale fascicolo? Beh, secondo quanto stabilito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tale comunicazione dovrà essere online tra la prima e la seconda settimana di giugno.

Tuttavia, devi tenere a mente che se non dovesse essere presente oggi, potrai dover pazientare ancora qualche giorno prima di ricevere l’informazione di tuo interesse.

Insomma, entro i primi 10 giorni del mese di giugno avrai la possibilità di visionare sul sito dell’istituto Nazionale di Previdenza Sociale la data esatta relativa al pagamento della NASpI.

Ma attenzione: non tutti possono accedere a questa misura! Andiamo a scoprire nel dettaglio chi può beneficiare della NASpI e chi invece sarà escluso dai pagamenti della misura!

Chi sono i beneficiari del pagamento NASpI di giugno? Ecco i fortunati!

Ebbene sì, secondo quanto stabilito dalla Legge, non tutti possono accedere all’indennità di disoccupazione e quindi al pagamento della NASpI di giugno.

Insomma, nonostante il Governo Draghi abbia ampliato la platea di beneficiari della misura, restano ancora numerosi coloro che vengono esclusi dal pagamento.

Prima di tutto bisogna rispettare due importanti requisiti per poter accedere all’indennità di disoccupazione e, quindi, alla NASpI.

Prima di tutto è necessario, ovviamente, essere in stato di disoccupazione.

Ovviamente si tratta di un requisito essenziale per garantirsi l’accesso alla misura, anche se per molti sembra quasi scontato.

Tuttavia, c’è anche un secondo requisito che bisogna tenere a mente quando si parla della possibilità di ricevere l’accesso alla NASpI.

Infatti, dovrai aver versato un numero prestabilito di contributi nei quattro anni precedenti alla richiesta di disoccupazione NASpI.

Attenzione: ricordiamo ancora una volta che non basta essere senza lavoro per poter accedere all’erogazione della NASpI.

Questo vuol dire che è importante che il licenziamento sia avvenuto per ragioni che non dipendono in alcun modo dalla volontà del lavoratore. Dunque, facciamo riferimento alle dimissioni per giusta causa oppure al licenziamento operato dall’azienda.

Eppure, non tutte le categorie di lavoratori possono avere diritto ad accedere alla NASpI.

Vuoi scoprire chi sono i fortunati che possono ottenere tale sussidio economico durante il loro periodo di disoccupazione? Vieni a scoprirlo nel prossimo paragrafo!

Beneficiari della NASpI: ecco tutte le categorie che riceveranno il pagamento di giugno!

Abbiamo compreso nel dettaglio che non tutti avranno la facoltà di accedere alla NASpI e quindi al suo pagamento di giugno 2022.

Tuttavia, è importante ricordare chi sono coloro che possono beneficiarne, in modo da capire anche chi sarà escluso dalla misura.

Quindi, chi sono coloro che possono contare sulla NASpI qualora dovessero trovarsi senza lavoro? Andiamo a scoprirlo subito.

I primi che possono beneficiare della NASpI (se rispettano i requisiti elencati nel corso del precedente paragrafo) sono i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.

Allo stesso modo, può ricevere la NASpI anche il personale artistico con un contratto di lavoro subordinato oppure i soci di cooperative con un rapporto subordinato.

Anche gli apprendisti possono beneficiare della NASpI.

Infine, il premier Mario Draghi ha incluso tra i beneficiari anche gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Insomma, non sono pochi i beneficiari ma, allo stesso modo, non sono pochi nemmeno gli esclusi. Andiamo a scoprirli insieme!

Chi è escluso dalla NASpI? Ecco chi non riceverà il pagamento della NASpI di giugno!

Dall’altro lato, sono in molti coloro che non riceveranno nessun pagamento relativo alla NASpI di giugno.

Infatti, oltre ai requisiti che consentono di ricevere il pagamento della NASpI, ci sono comunque un serie di categorie di lavoratori che risultano essere, a tutti gli effetti, esclusi dalla misura.

Ebbene, abbiamo prima di tutto i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, ma non solo.

Tra gli esclusi dall’erogazione della NASpI figurano anche coloro che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, i lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata, gli operai agricoli a tempo determinato ed, infine, i lavoratori extracomunitari che presentano un permesso di soggiorno come stagionali.