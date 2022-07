Anche questo mese torniamo a parlare degli appuntamenti con i pagamenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, nello specifico, dell’appuntamento con la NASpI, l’indennità economica prevista per coloro che si trovano in stato di disoccupazione. Quando arriverà il pagamento? Vieni a scoprirlo qui!

Attenzione però: ricordiamo che la NASpI è un sussidio che viene erogato esclusivamente nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro in modo involontario.

Questo significa che tutti coloro che si sono dimessi volontariamente non potranno ottenerla, ma la possibilità sarà riservata a chi ha rassegnato le dimissioni per giusta causa oppure chi ha subito un licenziamento.

Ma quando arriva la NASpI? Chi sono coloro che possono beneficiarne nello specifico? È stata trovata una data unica per il pagamento della NASpI? Andiamo a rispondere a queste domande nel corso dell’articolo!

Pagamento della NASpI di luglio in arrivo: ecco chi sono i beneficiari!

Come avrai compreso, la NASpI non spetta indistintamente a tutti i disoccupati italiani, ma solo ad alcune categorie di essi.

Nel dettaglio, per avere la NASpI devi rientrare in una delle seguenti quattro categorie di persone:

Disoccupato che ha rassegnato le dimissioni nel periodo di maternità;

Disoccupato che ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, come nel caso del mobbing, dei mancati pagamenti o dei demansionamenti senza motivazione;

Licenziamento;

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Eppure, non abbiamo ancora finito in quanto ci sono dei requisiti fondamentali per poter beneficiare della NASpI, pena l’esclusione dalla misura.

Il primo requisito riguarda lo stato di disoccupazione. Infatti, sebbene la NASpI sia compatibile con il lavoro (autonomo e dipendente) entro una certa soglia di reddito, al momento della richiesta di disoccupazione NASpI il lavoratore deve trovarsi senza un lavoro.

Invece, il secondo requisito per poter ottenere l’accesso alla NASpI è di tipo contributivo in quanto, per ottenere la misura è necessario aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla disoccupazione.

Come calcolare l’importo del pagamento della NASpI di luglio 2022? Ecco qui!

Prima di vedere quando arriverà la NASpI di luglio, ricordando come sempre che le date sono strettamente indicative in quanto l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale non ha mai dichiarato una data univoca per il pagamento della misura, andiamo a vedere come calcolare l’importo dell’indennità.

Quindi, per calcolare l’importo della NASpI sarà necessario sommare le retribuzioni degli ultimi quattro anni e dividerle per il numero delle settimane nelle quali si ha lavorato (sempre prendendo come riferimento gli ultimi 4 anni).

Successivamente dal lordo dobbiamo arrivare al netto e, di conseguenza, bisognerà moltiplicare quanto trovato in precedenza per 4,33, ossia la media delle settimane contenute in un mese.

Qualora l’importo della disoccupazione sia uguale o inferiore all’importo di 2.227,55 euro, la NASpI sarà il 75% dello stipendio che si percepiva in media nel corso dei mesi nei quali il lavoratore aveva un impiego.

Attenzione però: la NASpI non resta stabile per tutto il periodo in cui si riceve l’indennità (ossia massimo 2 anni, se negli ultimi 4 anni sono stati versati 4 anni esatti di contribuzione). Infatti, a partire dal sesto mese di erogazione si subisce il decalage NASpI, ossia una riduzione del 3% sull’importo.

Quando arriva il pagamento della NASpI di luglio? Andiamo a scoprirlo subito!

Ora che, a grandi linee, sappiamo quale sarà l’importo che riceveremo con la NASpI di luglio, andiamo a scoprire nel dettaglio quale sarà la data designata per il pagamento.

Ricorda che, a differenza del Reddito di Cittadinanza, la NASpI non presenta una data unica di erogazione e, pertanto, diversi beneficiari potrebbero ricevere la misura in giornate diverse.

La data varia sempre, di mese in mese, e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la pubblica, di norma, 7-15 giorni prima della sua erogazione.

Ma come scoprire nel dettaglio quando verrà pagata la NASpI nel tuo caso specifico? In questo caso devi consultare il tuo Fascicolo Previdenziale, sul quale troverai la data esatta da segnare sul calendario.

Attenzione: per accedere al tuo fascicolo devi essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Quando si può vedere la data del pagamento della NASpI sul sito dell’INPS?

Anche in questo caso non possiamo fornire una data certa in quanto, come abbiamo sottolineato in precedenza, la data appare circa 7-15 giorni prima dell’erogazione della NASpI.

Tuttavia, stando a quanto abbiamo visto nel corso degli anni passati, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrebbe pubblicare le date di pagamento della NASpI di luglio tra il 1° e l’8 luglio.

Per questo possiamo affermare che il pagamento, ovviamente sempre ipotizzando, avverrà in una data compresa tra l’8 luglio ed il 15 dello stesso mese. Tuttavia, come abbiamo sottolineato più volte, non possiamo averne la certezza in quanto la data del pagamento della NASpI varia di mese in mese.