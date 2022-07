Quale formula pensione spetta alla donna casalinga impiegata nella cura domestica da tutta o gran parte della vita? Quale limite reddituale bisogna considerare per il diritto alla pensione casalinghe? Come, quando e con quale assegno vanno in pensione le casalinghe? Il legislatore non ha escluso le casalinghe fuori dall’asse previdenziale, anzi ha introdotto la possibilità di agganciarsi a un piano pensionistico dietro versamento di una contribuzione volontaria.

Il legislatore non ha escluso le casalinghe fuori dall’asse previdenziale, anzi ha introdotto la possibilità di agganciarsi a un piano pensionistico dietro versamento di una contribuzione volontaria.

Spetta la pensione a chi non ha mai lavorato e non ha mai versato contributi? La casalinga che rientra nella figura di “non lavoratrice”, ovvero non impiegate in un’attività lavorativa prodotta da lavoro autonomo, dipendenti e così via, può utilizzare due formule per collocarsi in pensione.

È, importante, comprendere da subito che l’INPS ammette le domande inoltrate per la pensione casalinga, se sussiste la copertura del Fondo casalinghe coordinato dall’Istituto. Vendendo meno il discorso contributivo, laddove sono presenti tutti i requisiti rilascia la pensione sociale.

Una breve guida alle principali differenze tra la pensione sociale e la pensione casalinghe. Ti spiegheremo, come funzionano le due misure. Chi può richiedere la pensione a 57 anni di età, rispetto a chi deve necessariamente aspettare il raggiungimento dei 67 anni.

Chiarimenti INPS sulla pensione casalinghe e pensione sociale, cosa cambia e per chi

Iniziamo nel chiarire da subito che l’INPS attiva la pensione casalinghe, ovvero un trattamento economico previdenziale, se rileva la giusta contribuzione versata nel Fondo corrispondente alle casalinghe e casalinghi.

Parliamo di un’iscrizione libera di una contribuzione versata autonomamente dalle casalinghe, insomma nulla che si accosti alla forma di assicurazione obbligatoria promossa dall’INAIL per la fascia di età compresa tra i 18 e 65 anni.

L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non permette il rilascio di un trattamento previdenziale.

Le donne casalinghe o gli uomini casalinghi, prima di pensare di richiedere la pensione loro spettante devono progettare per tempo il proprio futuro previdenziale.

Anticipando i tempi, inserendo nel bilancio familiare anche la voce contributiva, ovvero il pagamento dei versamenti previsti nel Fondo casalinghe INPS.

La presenza dei vincoli mette in luce l’importanza della prestazione previdenziale. Per questo motivo, non sono ammessi i titolari di un trattamento previdenziale. E, ancora, l’INPS non ammette le casalinghe impiegate in un’attività lavorativa retributiva e così via.

La richiesta di ammissione al versamento volontario nel Fondo casalinghe va inoltrata online direttamente sul sito dedicato all’INPS. Solitamente, se non esistono motivi ostativi la richiesta viene accolta nell’immediato.

Quando inizio a pagare i contributi per la pensione casalinghe? Una volta presentata la richiesta e ricevuta la risposta di accettazione della pratica con i bollettini da versare, i pagamenti possono essere regolarizzati.

Quando e come vanno in pensione le casalinghe

Il trattamento economico previdenziale viene riservato alle casalinghe o casalinghi non solo registrati presso il Fondo omonimo, ma a cui corrisponde la contribuzione versata. Dopo un periodo minimo di cinque anni di versamenti contributivi si può pensare di concretizzare il futuro previdenziale.

Quale limite reddituale c’è nella pensione casalinga? Nessun vincolo reddituale. Il diritto alla pensione casalinghe viene acquisito al raggiungimento del montante contributivo idoneo al rilascio della prestazione economica previdenziale.

Come rilevato anche da PMI.it, si tratta di una prestazione rilasciata dall’INPS come opzione di scelta alla pensione d'inabilità, ovvero in presenza di una ridotta capacità lavorativa. E, ancora, la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 57 anni di età o anche 65, se non risulta contribuzione adeguata al rilascio di un trattamento previdenziale che copra il valore dell’assegno sociale incrementato della misura del 20%.

In quanto tempo devo versare per avere la pensione casalinghe? La normativa prevede una contribuzione versata in un anno per un valore minimo di 310 euro, ovvero circa 26 euro mensili.

Sfortunatamente, se il pagamento contributivo risulta insufficiente non può essere utilizzato ai fini della pensione. In questo caso, tutti gli importi versati vengono trattenuti dall’INPS alla voce contribuzione silente.

L’Istituto non prevede la restituzione di alcuna somma di denaro. È, importante, sapere che l’INPS non lascia spazio ad altri movimenti, per cui non è possibile procedere con la ricongiunzione contributiva, né tantomeno con la totalizzazione.

Ho versato 35 anni di contributi nel Fondo casalinghe, quanto mi spetta di pensione?

L’INPS calcola il valore dell’assegno pensione in base alla contribuzione effettiva. Per cui, in presenza di 35 anni di versamenti è possibile ottenere una pensione di circa 1.000 euro mensili.

Per questa tipologia previdenziale viene attivato il calcolo contributivo, per cui vengono presi in considerazione gli indici ISTAT e quelli del prodotto interno lordo (PIL).

La pensione sociale, la giusta alternativa per coloro che non possiedono un numero sufficienti di contributi

Tutti coloro che non vantano un montante contributivo idoneo per l’accesso a una formula previdenziale possono richiedere la pensione sociale del valore pari a 468 euro.

Quindi, tutti coloro che non sono stati mai inseriti in un contesto lavorativo o, comunque, che non possiedono alcun contributo versato o accreditato possono stare tranquilli. Non restano senza una prestazione economica previdenziale. In questi casi, si attiva la pensione sociale.

La prestazione sociale erogata dall’INPS per 13 mensilità, è subordinata dalla presenza di diversi elementi, indispensabili per il rilascio del beneficio economico.

Infatti, l’Istituto si appresta a erogare la pensione sociale a tutti coloro che hanno raggiunto i 67 anni si età anagrafica residenti sul suolo nazionale.

E, ancora, il trattamento previdenziale può essere richiesto anche dai cittadini di altro Paese UE, se risultano regolarmente inseriti nell’anagrafe del Comune di appartenenza. Ammessi anche le persone extracomunitarie, se è presente un permesso di soggiorno di lunga durata.

Per questi ultimi cittadini è necessaria la presenza di un minimo di 10 anni di residenza su suolo nazionale stabile e continuativa.

Infine, per il rilascio della pensione sociale è necessario disporre di un reddito molto basso o, meglio sotto il limite fissato annualmente dalla normativa.

La pensione sociale è compatibile con la pensione di cittadinanza, per cui viene ammessa l’integrazione del beneficio economico fino a valore non più alto di 780 euro.

Pensione sociale misura piena o ridotta? Ecco quanto ti spetta in base al reddito annuo

Il valore della pensione sociale a differenza della pensione casalinghe varia in virtù del limite reddituale annuo disposto dalla normativa.

Infatti, l’INPS tiene conto di due parametri reddituali a cui incolla il rilascio del beneficio nella misura piena o ridotta.

Viene attribuita la misura piena della pensione sociale a coloro che non risultano legati da unione matrimoniale o civile, privi di una base di remunerazione idonee a produrre un reddito.

E, ancora, in presenza di un’unione con un reddito annuo non più alto di 6.079,45 euro.

Viene attribuita la misura ridotta della pensione sociale a coloro che risultano coniugati o in presenza di unione civile per un valore non più alto di 12.158,90 euro annui.

E, ancora, senza alcun vincolo, ma in presenza di un reddito personale non più alto di 6.079,45 euro annui.