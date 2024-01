Pensione d’invalidità civile 2024: arrivano novità dall’INPS. Quali sono i nuovi importi

Cosa cambia per la pensione d’invalidità civile nel 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi importi e i nuovi limiti di reddito.

Come ogni anno, nel mese di gennaio tra le novità comunicate da parte dell’INPS vi sono anche quelle relative ai nuovi importi degli assegni previdenziali ed assistenziali.

A questo proposito, come di consueto, ad essere coinvolti dalle novità sugli importi della pensione, non sono soltanto i pensionati che percepiscono la tradizionale pensione di vecchiaia, ma anche altri soggetti.

Tra gli assegni che sono stati interessati da una rivalutazione degli importi nel 2024, infatti, c’è anche la pensione di invalidità civile 2024.

In questo articolo, quindi, vediamo come cambia la pensione d’invalidità civile nel 2024, quali sono le ultime novità dell’INPS e quali sono i nuovi importi dell’assegno.

Pensione d’invalidità civile 2024: le novità

Come accade di consueto, ogni anno, l’assegno della pensione d’invalidità civile è stato interessato da un cambiamento per quanto riguarda gli importi.

Si tratta dell’adeguamento degli importi agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita che va a determinare alcune modifiche agli importi di pensioni, assegni ed invalidità che sono riconosciuti nei confronti di cittadini che rientrano in alcune categorie specifiche.

Nel caso particolare delle pensioni d’invalidità civile nel 2024, a poter ricevere l’assegno sono gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordi, che rispettano specifiche condizioni legate al reddito.

A comunicare e chiarire quali sono le ultime novità sulla pensione d’invalidità civile nel 2024 è stato l’Istituto INPS, con la pubblicazione della recente circolare numero 1 del 2 gennaio, che ha comunicato i nuovi importi dell’assegno, adeguati secondo quanto approvato dal decretato del 20 novembre 2023.

I nuovi importi della pensione d’invalidità

La Circolare INPS numero 1 di quest’anno è andata innanzitutto a confermare l’indice di perequazione delle pensioni e degli assegni per il 2023.

Per quanto riguarda il 2024, l’indice provvisorio è del +5,4%. Inoltre, le indennità delle pensioni di invalidità risultano aver avuto un incremento del 2,01%.

Vediamo nel dettaglio come cambia l’importo della pensione di invalidità e delle indennità, con un confronto tra gli importi del 2023 e quelli del 2024.

A questo proposito, cominciamo con la pensione invalidi civili totali. In questo caso, l’importo della pensione nel 2023 era pari a 313,91 euro. Nel 2024, invece, sarà considerato l’importo pari a 333,33 euro.

Lo stesso cambiamento di importi ha coinvolto anche l’assegno mensile invalidi civili parziali nonché l’indennità mensile di frequenza minori. In entrambi i casi, gli importi mensili passano da 313,91 euro a 333,33 euro.

Infine, ad essere interessato da un aumento molto più lieve è l’assegno relativo all’indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali. In questo senso, l’importo era pari nel 2023 a 527,16 euro, ed è passato a 531,76 euro.

Secondo quanto chiarito dalla circolare INPS numero 1/2024, inoltre, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100% è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a 402,72 euro al mese.

Tuttavia, occorre ricordare che l’importo della maggiorazione cambia in base al reddito dichiarato.

I nuovi limiti di reddito della pensione d’invalidità

Arriviamo ora a chiarire un’altra questione relativa alla pensione d’invalidità, ovvero i nuovi limiti di reddito per poter usufruire degli assegni.

A questo proposito, per quanto riguarda la pensione invalidi civili totali, il limite di reddito passa da 17.920 euro del 2023 a 19.416,12 euro.

Per quanto riguarda, invece, l’assegno mensile invalidi civili parziali e l’indennità mensile frequenza minori, il limite di reddito era stato fissato nel 2023 alla soglia di 5.391,88 euro, arrivando a 5.725,46 euro.

Infine, per l’indennità di accompagnamento invalidi civili totali, anche per quest’anno non è previsto alcun limite di reddito.

Passiamo ora ai limiti di reddito che sono stati fissati per il 2024 al fine di accedere all’incremento della pensione. Per quanto riguarda il pensionato solo, il reddito massimo dovrà risultare pari a 9.555,65 euro.

Mentre, per il pensionato coniugato, il reddito massimo dovrà essere pari a 16.502,98 euro.

