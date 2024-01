Quanti soldi ti servono per andare in pensione presto: ecco la cifra

C'è un modo per andare in pensione presto e vivere di rendita, non è facile, ma può cambiarti la vita: ecco cosa puoi fare e quanti soldi ti servono

Il movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early) è uno dei metodi che hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo alla pensione e alla libertà finanziaria. Nato negli anni '90 e popolarizzato dal libro "Your Money or Your Life" di Vicki Robin, il FIRE non è solo una strategia finanziaria, ma un cambiamento culturale che sfida il tradizionale concetto di lavoro e pensione.

La sua filosofia si basa sull'idea che attraverso un risparmio intenso e un investimento intelligente, è possibile ritirarsi ben prima dell'età pensionabile tradizionale. Ma è davvero possibile?

L'approccio al risparmio

Il cuore del movimento FIRE è un tasso di risparmio significativamente più alto rispetto ai consigli tradizionali. Mentre i piani pensionistici standard raccomandano di risparmiare circa il 10-15% del reddito, il FIRE spinge verso una quota ben più alta, spesso tra il 30% e il 50%. Questo livello di risparmio richiede un approccio frugale alla vita, riducendo drasticamente le spese non essenziali e massimizzando i contributi agli investimenti.

Questo implica una valutazione critica delle proprie abitudini di consumo e una significativa riduzione delle spese superflue. Non si tratta di vivere in povertà, ma di prendere decisioni consapevoli su come e dove spendere, privilegiando risparmi e investimenti a lungo termine su acquisti immediati e spesso non necessari.

Come investire i propri soldi

Il successo nel FIRE non dipende esclusivamente dal risparmio, ma anche dall'efficacia degli investimenti. La strategia tipica include investimenti passivi in fondi indicizzati o ETF, che offrono una diversificazione del portafoglio e bassi costi di gestione. Inoltre, alcuni seguaci del FIRE esplorano opzioni più audaci come le criptovalute, che possono offrire rendimenti più elevati, sebbene a un livello di rischio più alto.

Una delle pietre miliari del FIRE è la regola del 4%, che suggerisce di ritirare non più del 4% del proprio patrimonio investito all'anno. Questa regola è progettata per massimizzare la durata del capitale, consentendo di vivere di rendita senza esaurire le risorse finanziarie.

Come andare in pensione prima pagando i contributi

Basandosi su alcune ipotesi realistiche, possiamo avere una stima abbastanza precisa di quanto servirebbe per raggiungere questo obiettivo. Consideriamo, per esempio, che l'inflazione nei prossimi anni si attesti intorno al 3% annuo, una media storica per l'Italia dagli anni '90 a oggi. Immaginiamo anche che gli investimenti realizzati offrano un rendimento annuo del 6%.

Per coprire spese mensili di circa 1.500€, il capitale necessario per andare in pensione a 50 anni sarebbe di circa 530.000€. Questa cifra è calcolata per garantire che il denaro investito e il suo rendimento possano coprire le spese di vita senza erodere il capitale principale. Se l'obiettivo è ritirarsi ancora prima, ad esempio a 30 anni, con le stesse condizioni, il capitale necessario salirebbe a circa 620.000€. Questa somma aumenterebbe a 827.000€ se si desiderasse un tenore di vita più elevato, con spese mensili di circa 2.000€.

Senza un rendimento annuo del 6%, il capitale necessario per una pensione a 30 anni aumenterebbe esponenzialmente, raggiungendo cifre proibitive come 8,5 milioni di euro. Questo sottolinea quanto sia fondamentale non solo risparmiare, ma anche investire saggiamente il proprio denaro per ottenere rendimenti che possano sostenere un piano di pensione anticipata.

Come valutare la propria situazione

Determinare quanto denaro è necessario per raggiungere la pensione anticipata richiede un'analisi accurata delle proprie esigenze finanziarie, dell'inflazione prevista e del rendimento degli investimenti. Considerando variabili come lo stile di vita desiderato e l'età prevista per la pensione, è possibile stimare un obiettivo di capitale da raggiungere attraverso risparmio e investimento.

La pensione anticipata attraverso il metodo FIRE è un traguardo realizzabile, ma richiede disciplina, pianificazione e un approccio olistico alla gestione delle finanze personali. Con la giusta combinazione di risparmio aggressivo, investimenti saggi e un cambio di mentalità riguardo al consumo e al risparmio, la libertà finanziaria non è solo un sogno, ma una meta concreta.