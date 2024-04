Quanto costa mettere in regola una donna delle pulizie: stipendio e contributi nel 2024

Non sempre si sceglie di mettere in regola la colf. Ma come farlo e quanto costa al datore di lavoro? Ecco tutte le risposte.

Quanto costa mettere in regola una donna delle pulizie? È quanto si chiede chi decide di assumere un collaboratore domestico, colf o badanti.

Per rispondere a questa domanda dobbiamo esplorare le diverse novità nel 2024 per quanto riguarda stipendi e contributi.

A inizio gennaio, per esempio, l’INPS ha diffuso una circolare in cui offre informazioni più precise circa le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal primo gennaio al 31 dicembre di quest’anno.

Come vedremo, aumentano i contributi previdenziali per colf e badanti. Per quanto riguarda gli stipendi, invece, possiamo analizzare le differenze da Nord a Sud e il compenso orario sulla base del livello contrattuale del lavoratore o della lavoratrice.

Come mettere in regola la donna delle pulizie: due soluzioni

Per prima cosa, cerchiamo di capire quali sono i metodi che consentono alle famiglie di assumere una colf o badante.

Ci sono essenzialmente due soluzioni per mettere il lavoratore o la lavoratrice in regola:

• Il libretto famiglia INPS: di norma, questa soluzione è ideale per le famiglie che richiedono l’aiuto di colf o badanti per poche ore a settimana – per esempio una volta a settimana per circa 3 o 4 ore. Il compenso annuo, infatti, non può superare i 2.500 euro;

• Contratto collettivo nazionale: quando, invece, le ore aumentano è necessario assumere con contratto, regolato dal contratto collettivo nazionale colf e badanti con differenze che dipendono dagli anni di esperienza del lavoratore/lavoratrice, livello contrattuale e città.

Quanto si paga per mettere in regola una collaboratrice domestica

Prendiamo in esame la seconda opzione e cerchiamo di capire come viene stabilito lo stipendio.

Ciò può avvenire prendendo in riferimento il suo livello contrattuale:

• Livello A , cioè il livello più basso, per colf e badanti con poca esperienza;

• Livello B , il più utilizzato, per lavoratori e lavoratrici che hanno più di 12 mesi di esperienza;

• Livello D, il più alto, per i lavoratori/lavoratrici che ricoprono specifiche posizioni caratterizzate da responsabilità e autonomia e che sono in possesso di requisiti professionali.

Il compenso orario di colf e badanti varia proprio sulla base dei diversi livelli contrattuali, con un costo orario per la famiglia che va da circa 8 euro per i lavoratori e lavoratrici del livello A e arriva a circa 13 euro per il livello più alto.

Va detto, però, che tali costi possono aumentare o diminuire in base ad altri fattori, per esempio l’esperienza della colf e la città in cui si vive – al Nord potrebbero essere richiesti compensi più alti rispetto al Centro e al Sud.

Leggi anche: Quanto aumenta lo stipendio di colf e badanti nel 2024? Pubblicati i minimi retributivi

Infine, è importante valutare che, per mettere in regola colf e badanti, la famiglia dovrà affrontare alcune spese:

• permessi retribuiti

• giorni di ferie

• tredicesima mensilità

• contributi previdenziali INPS obbligatori.

Quanto costano i contributi per una donna delle pulizie: nuove tabelle 2024

Concentriamoci ora sull’ultimo punto. Quanti sono i contributi da versare per una collaboratrice domestica? A questa domanda risponde la circolare INPS n. 23 del 29 gennaio 2024.

Nella circolare, l’Istituto comunica le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici.

INPS specifica che se il tempo di lavoro è inferiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è determinato in base a tre fasce salariali diverse. Se invece il tempo di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo rimane fisso per tutte le ore retribuite.

La circolare rende note le tabelle relative agli importi con e senza contribuzione addizionale.

Nota: con CUAF l’Istituto si riferisce al contributo Cassa Unica Assegni Familiari dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, fatta eccezione per i rapporti tra coniugi e tra parenti, fino al terzo grado, conviventi.

Importi contributi senza addizionale:

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF fino a € 9,40 €8,33 € 1,66 (0,42) € 1,67(0,42) € 2,30 (0,57) oltre € 9,40 e fino a € 11,45 €9,40 € 1,88(0,47) € 1,89(0,47) oltre € 11,45 €11,45 € 2,29 (0,57) € 2,30 (0,57) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) € 1,22 (0,30)

Importi contributi con addizionale:

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF fino a €9,40 €8,33 € 1,78(0,42) € 1,79(0,42) oltre € 9,40 e fino a € 11,45 €9,40 € 2,01(0,47) € 2,02 (0,47) oltre € 11,45 €11,45 € 2,45 (0,57) € 2,46 (0,57) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,29 (0,30) € 1,30 (0,30)

Leggi anche: Bonus badante per anziani: a chi spetta e come presentare domanda nel 2024