Quanto si guadagna con Airbnb: ricavi medi, costi e tasse previste dal 2024

Chi possiede un immobile secondario in cui non abita e ha deciso di affittarlo se lo sarà domandato almeno una volta. Quanto si guadagna con Airbnb?

La ben nota piattaforma per affitti brevi e per trovare locazioni turistiche rappresenta un’opzione che a prima vista potrebbe sembrare molto vantaggiosa. I cosiddetti host, ossia i proprietari degli immobili che decidono di offrirli per affitti brevi o come case vacanza possono trovare facilmente dei potenziali interessati.

Inoltre è indubbio che la formula dell’affitto breve sia in grado di garantire un margine di guadagno superiore rispetto all’affitto classico.

Ecco perché sono in molti a optare per l’utilizzo di questa piattaforma.

Ma si tratta davvero di un’opportunità tanto redditizia, così come pare a prima vista? Oggi cercheremo di scoprire insieme quanto si guadagna con Air bnb effettivamente.

Ecco quanto si guadagna con Airbnb

Ovviamente, come per tutti gli immobili e per tutte le tipologie di affitto, ogni situazione va valutata isolatamente. Chiederci quanto si guadagna con Airbnb, infatti, significa anche valutare la condizione globale dell’immobile che si rende disponibile in piattaforma.

Un’abitazione o una casa vacanze dotata di ogni tipo di comodità, magari ben posizionata in una località turistica in voga, infatti, può chiaramente essere affittata ad un prezzo superiore.

Allo stesso modo, un immobile lussuoso varrà sicuramente molto di più rispetto agli altri.

Dunque, per capire con esattezza quanto si guadagna con Airbnb i fattori da considerare sono davvero tanti. In ogni caso, faremo un discorso generale, analizzando gli importi che è possibile ottenere nelle maggiori città italiane.

Quanto si guadagna con Air bnb in media in Italia

Prenderemo come esempio la nostra Capitale: quanto si guadagna con Airbnb affittando un immobile a Roma?

In media, è stato stimato che gli host romani possono ottenere dai 3.500 euro fino addirittura a 5.400 euro al mese. Ovviamente, l’importo guadagnato vari a seconda dell’effettivo quantitativo di notti in cui, ogni mese, l’abitazione viene affittata.

Tuttavia, questo non è il guadagno effettivo che l’host potrà ottenere alla fine di ogni mese, in quanto ovviamente la piattaforma prevede dei costi di servizio.

La percentuale che la piattaforma trattiene, in media, si aggira intorno al 14/16% del totale. Questa percentuale comunque non è fissa: si riduce nel caso in cui il soggiorno sia medio-lungo.

La trattenuta può inoltre superare la percentuale appena descritta in base alle scelte dell’host. Per esempio, se vengono imposti termini di cancellazione della prenotazione molto rigorosi, allora Air bnb potrebbe richiedere una percentuale maggiore all’host.

La questione dei costi aggiuntivi: quali sono e come gestirli

Oltre alla percentuale da garantire alla piattaforma, per calcolare quanto si guadagna con Airbnb l’host dovrà considerare anche i costi aggiuntivi.

Si tratta dei servizi che vanno garantiti agli affittuari, quali ad esempio quelli legati alla pulizia. Questi servizi, che non possono ovviamente essere evitati, prevederanno dei costi, da sottrarre al compenso finale dell’host.

Per questa ragione, chi decide di affittare un immobile con Air bnb deve valutare adeguatamente che prezzo impostare per ogni notte di soggiorno.

Che tasse si pagano

Infine, coloro che si domandano quanto si guadagna con Airbnb devono considerare anche i costi da sostenere per pagare le tasse.

Dal 2024, infatti, è in vigore una nuova legge, la L. 50/2017 modificata con la Manovra 2024, che ha disposto importanti novità. Cosa cambia per gli affitti brevi, dunque, a partire dall’anno corrente? La modifica impone a coloro che affittano su Airbnb il pagamento di un’imposta fissa pari al 21% dei guadagni.

Non si tiene conto del numero di immobili e case in affitto in piattaforma. In ogni caso, sulla piattaforma Airbnb è possibile optare per il prelievo automatico delle tasse.

In sostanza, dato che la piattaforma si è perfettamente adeguata alla nuova normativa, sarà possibile fornire alla piattaforma la delega per il pagamento automatico.