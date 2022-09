Il Reddito di Cittadinanza è a rischio? A sentire cosa affermano numerose forze politiche sembrerebbe proprio che la risposta sia affermativa. Infatti, sono in molti a patteggiare per la sua cancellazione e solo le elezioni del 25 settembre potranno darci una risposta chiara. Vieni a scoprire quando potrebbe essere pagata l'ultima tranche!

Infatti, in base a come finiranno le elezioni del 25 settembre, le sorti del Reddito di Cittadinanza potrebbero essere differenti.

Alcuni, i più drastici, ipotizzano una cancellazione della misura già a partire dal 2023. Di conseguenza, si potrà usufruire della misura solo fino alla fine dell’anno.

Ma tutto questo è davvero possibile? Per quale motivo molti vorrebbero eliminare il Reddito di Cittadinanza? Andiamo a scoprirlo insieme.

La possibilità della quale stiamo discutendo oggi riguarda una possibile cancellazione del Reddito di Cittadinanza che, in ogni caso, dopo le elezioni politiche, smetterà di essere il RdC per come lo conosciamo oggi.

I cambiamenti che verranno apportati alla misura dipenderanno però da come finiranno le elezioni politiche. Per capire meglio questo concetto vi consiglio la lettura dell’articolo dedicato, scritto dalla collega Sharon Zaffino.

Attenzione però: c’è anche la possibilità che qualche candidato non mantenga quanto promesso durante la campagna elettorale sul tema del Reddito di Cittadinanza.

Dunque, cosa potrà succedere? Il Reddito di Cittadinanza vedrà la fine dopo il 25 settembre? Andiamo a scoprire quali sono le ipotesi sulla misura e quando sarà (in caso di cancellazione) l’ultimo pagamento per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: per quale motivo si pensa ad una sua cancellazione?

Stiamo parlando della concreta possibilità che il Reddito di Cittadinanza possa essere cancellato o che, in ogni caso, possa cambiare per sempre.

Ma come mai? Quali sono le ragioni alla base di queste preoccupazioni? Andiamo a scoprire per capire meglio i concetti.

Dobbiamo sottolineare come il Reddito di Cittadinanza non abbia raggiunto gli scopi per i quali era stato progettato. Infatti, la misura che era diventata a tutti gli effetti il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, in questi anni, ha fatto acqua da tutte le parti.

Ma qual è lo scopo (non raggiunto) del Reddito di Cittadinanza? L’obiettivo della misura è sempre stato quello di sostenere economicamente i cittadini in difficoltà, in modo che questi possano rimettersi in piedi e trovare un nuovo lavoro.

Eppure, questo reinserimento lavorativo non c’è stato, anzi. Tutto ciò ha portato molti esponenti politici a criticare la misura.

Ad esempio, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha più volte evidenziato il fatto che il Reddito di Cittadinanza sia un modo per incentivare il lavoro in nero.

Allo stesso modo, Matteo Renzi, ha addirittura proposto un referendum per cancellare la misura, in questo causa di ingenti sprechi dei soldi statali ed inefficienze.

A difendere il Reddito di Cittadinanza è rimasto il Movimento 5 Stelle, che parla di alcune modifiche atte a rendere la misura maggiormente efficiente.

Eppure, dai sondaggi di preferenza per le elezioni, sembrerebbe che il Movimento non avrà la meglio e, di conseguenza, il Reddito di Cittadinanza verrà riformato, se non addirittura abolito.

Il Reddito di Cittadinanza verrà cancellato a partire da gennaio 2023? Le ipotesi

Ma quindi, fino a quando potremo parlare del Reddito di Cittadinanza? Sicuramente, da quanto è emerso dai progetti politici dei diversi partiti, la misura dovrebbe rimanere la stessa fino alla fine dell’anno.

In questo modo verranno evitati cambiamenti repentini che porterebbero solo a destabilizzare i beneficiari.

Non appena salirà il nuovo Governo, si dovrà parlare fin da subito della Legge di Bilancio per il 2023. Ebbene, stando ai diversi programmi dei partiti, un punto in comune riguarda il taglio del cuneo fiscale.

Dunque, con la Legge di Bilancio gli oppositori del Reddito di Cittadinanza, se mai dovessero arrivare a governare il Paese, potrebbero parlare subito dell’eliminazione della misura.

In questo modo si toglierebbe questa inefficienza che costa parecchi soldi allo stato, soldi da dedicare a misure più urgenti.

Dunque, per il momento possiamo affermare che il Reddito di Cittadinanza sarà in vigore di sicuro fino alla fine dell’anno, quindi fino al 31 dicembre 2022. In seguito non abbiamo nessuna certezza.

Per rispondere alla domanda su quando sarà l’ultima erogazione della misura possiamo ipotizzare che questa arriverà nelle date stabilite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (15 e 27 del mese) a dicembre.

La cancellazione del Reddito di Cittadinanza sarà immediata? Un vero e proprio shock

In questi casi, si cerca sempre di agevolare coloro che beneficiano di una determinata misura.

Insomma, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza non possono trovarsi di punto in bianco senza i soldi per provvedere al loro sostentamento.

Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, si apre una fase di transizione, pagando il Reddito di Cittadinanza ai suoi beneficiari ancora qualche mese, eliminando però la possibilità di accedere alla misura e di rinnovarla dopo la scadenza.

Inoltre, ancora non sappiamo se si opterà per la messa a punto di una soluzione alternativa al Reddito di Cittadinanza che potrebbe consentire il passaggio automatico dei beneficiari da una all’altra misura.

Dunque, non possiamo ancora fare previsioni accurate, ma ciò che è certo è che il Reddito di Cittadinanza così come lo conosciamo oggi potrebbe finire in fretta, tutto dipenderà dalla elezioni del 25 settembre 2022.