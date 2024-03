Riforma Pensioni 2025: dalla Quota 41 per tutti all'ipotesi Quota 104, ecco cosa cambia

Nonostante le parole della Ministra del Lavoro Calderone abbiano sollevato diversi dubbi, ci sono enormi aspettative e grandi attese in merito alla possibile Riforma Pensioni 2025.

Recentemente interrogata sulla questione, in effetti, la Ministra ha lasciato intendente, senza molti giri di parole, che la Riforma necessita di tempo. Il che potrebbe significare che, come confermato dalla Calderone stessa, le novità potrebbero non arrivare in tempi brevi.

Eppure, ci sono già moltissime ipotesi in merito alla configurazione della Riforma Pensioni 2025: cosa cambia, dunque, per chi accederà al trattamento pensionistico a partire dal prossimo anno?

Scopriamo subito tutte le ipotesi in campo.

Riforma pensioni 2025, cosa cambia? Possibile Quota 41 per tutti

Di una Riforma Pensioni, in effetti, si parla ormai da tempo, più nello specifico da anni. E purtroppo la Riforma non ha preso vita neppure con la recente Manovra 2024.

Il rischio che non vedremo una Riforma Pensioni 2025 è altrettanto concreto, anche stando alle recenti affermazioni della nostra Ministra del Lavoro, che ha confermato che la Riforma non si farà in tempi brevi.

Eppure, c’è ancora speranza per una Riforma Pensioni 2025, che preveda quantomeno delle novità temporanee per chi accederà al trattamento pensionistico a partire dal prossimo anno.

Come si configureranno dunque le nuove pensioni, a partire dal 2025? È ancora presto per dirlo, ma ci sono già diverse ipotesi in campo.

In molti sperano in una possibile Quota 41 per tutti, che consenta l’accesso alla pensione con 41 anni di contribuzione versata.

La Quota 41, al momento, è in effetti già accessibile, ma solo per specifiche categorie di lavoratori.

Tale opzione, però, è stata più volte citata dal Governo come una possibilità da estendere a tutti, per consentire l’accesso alla pensione senza prevedere, tra l’altro, limiti di età.

La mancanza di copertura finanziaria

Il problema, che dovrà essere affrontato a breve con una Riforma Pensioni 2025, sta sostanzialmente nella copertura finanziaria, che al momento sembra mancare e potrebbe rendere impossibile l’attuazione di una Quota 41 per tutti.

Tra le altre cose, è anche importante considerare che l’uscita da mondo del lavoro con il ricalcolo contributivo potrebbe comportare delle penalizzazioni.

E, per tale ragione, potrebbe essere necessario introdurre un’altra alternativa per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Tutti questi dettagli lasciano pensare che una Riforma Pensioni 2025 potrebbe non essere fattibile. Anche la Premier, in effetti, in passato aveva insistito sulla necessità di procedere gradualmente e con equilibrio, per garantire a tutti i pensionati le stesse possibilità.

In tal senso la Ministra del Lavoro Calderone ha affermato che si dovrà procedere alla valutazione di interventi che permettano a chi ha già lavorato molti anni l’uscita anticipata.

Inoltre, si dovrà anche considerare la situazione dei giovani, ossia di coloro che non hanno ancora cumulato contributi previdenziali e che, nei prossimi anni, rischiano di vedersi penalizzati.

Riforma Pensioni 2025, cosa cambia per la Quota 103

Una cosa è certa, anche se la vera e propria Riforma Pensioni 2025 non dovesse vedere la luce, dal prossimo anno dei cambiamenti verranno previsti per l’accesso al trattamento pensionistico.

Sappiamo infatti che, per l’anno corrente, la Quota 103 è stata riconfermata, e dunque in molti si stanno già attualmente chiedendo quale sarà il destino della Quota per il prossimo anno.

Mentre il nostro Paese si occuperà di arginare il deficit, dovrà cioè decidere se confermare, per un ulteriore anno, la Quota 103, o se passare oltre.

Una riconferma della Quota 103 per l’anno 2025 non è esclusa a priori, anche se c’è un’altra possibile alternativa da valutare.

Ricordiamo infatti che, inizialmente, era stata inserita nella bozza della Legge di Bilancio 2024 una possibile Quota 104, che poi non ha però trovato conferma all’interno del testo ufficiale della Manovra.

Non è quindi totalmente esclusa la possibilità di una Quota 104 accessibile dal 2025.

