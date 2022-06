Elezioni Amministrative 2022. Ecco tutti i nuovi sindaci eletti nella tornata di ballottaggi di domenica 26 giugno.

Vediamo chi sono tutti i nuovi primi cittadini eletti.

Tra i Comuni non capoluogo di provincia più importanti al voto c'era Pozzuoli, ha vinto Luigi Manzoni del centrosinistra. A Molfetta si conferma sindaco Tommaso Minervini.

Vediamo tutti i Comuni che sono andati al voto dal Lazio alla Sicilia.

Quelli dal Piemonte alle Marche sono consultabili a questo link.

A questo link il punto completo sui Comuni capoluogo di provincia e tutti i sindaci eletti al ballottaggio.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti, Lazio e Abruzzo

Si è votato in questa tornata elettorale in diversi Comuni della provincia di Roma.

A Guidonia Montecelio eletto sindaco il civico Mauro Lombardo con il 59,92%. 40,08% per Alfonso Masini, candidato del centrodestra.

Ad Ardea eletto sindaco Maurizio Cremonini del centrodestra. Vittoria con il 51,56% dei voti. Secondo il candidato del centrosinistra Lucio Zito al 48,44%.

A Ciampino vola alla carica di sindaco Emanuela Colella del centrosinistra con il 56,38%. 43,62% per Daniela Ballico candidata del centrodestra.

A Cerveteri eletta sindaco Elena Maria Gubetti del centrosinistra con il 52,95% dei voti. Battuto Giovanni Moscherini del centrodestra al 47,05%.

Passando in provincia di Latina, a Sabaudia eletto sindaco Alberto Mosca del centrodestra con il 52,89% davanti a Maurizio Lucci (liste civiche) al 47,11%.

In Abruzzo, in provincia di Chieti, a Ortona eletto sindaco Leo Castiglione in una coalizione con diverse civiche al 51,11%. 48,89% per Ilario Cocciola, candidato del centrodestra.

A San Salvo sempre in provincia di Chieti eletta sindaca Emanuela De Nicolis alla guida di liste civiche con il 51,18%. 48,82% per Fabio Travaglini sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Campania e Basilicata

In Campania si è votato a Pozzuoli. Nel Comune in provincia di Napoli eletto sindaco Luigi Manzoni del centrosinistra con il 51,77%. Paolo Ismeno si è fermato al 48,23%.

A Capua in provincia di Caserta eletto sindaco Adolfo Villani del centrosinistra che ha ottenuto il 52,11% dei voti. Al 47,89% il civico Fernando Brogna.

In Basilicata si è votato per il ballottaggio a Policoro, in provincia di Matera. Eletto sindaco Enrico Bianco con il 61,47%. 38,53% per Nicolino Lopatriello.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Puglia

Andiamo ora in provincia di Bari. Cinque i Comuni della provincia al voto.

A Molfetta rieletto sindaco Tommaso Minervini a capo di una coalizione con liste civiche, Azione e altre di sinistra con il 52,86%. 47,14% per Pasquale Drago sostenuto tra gli altri da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

A Santeramo in Colle vince Vincenzo Luciano Casone del centrosinistra con il 60,82%. 39,18% per Michela Gabriella Nocco del centrodestra.

A Giovinazzo vince Michele Sollecito alla guida di una coalizione di centrodestra con il 50,60% dei voti. Daniele De Gennaro, liste civiche e Sinistra Italiana, si ferma al 49,40%.

A Castellana Grotte vince Domenico Ciliberti a capo di una coalizione allargata con il 61,12%. Vito Luigi Rubino secondo con il 38,88%.

A Polignano a Mare vince di misura Vito Carrieri con il 51,06% e il sostegno delle liste Sinistra per Polignano e Polignano Lab. 48,94% per Maria La Ghezza sostenuta tra gli altri anche dal Movimento 5 Stelle.

In provincia di Lecce a Galatina vince ed è eletto sindaco Fabio Vergine. 50,33% per lui. 49,67% per l'ex primo cittadino Marcello Pasquale Amante.

Tre i Comuni al voto in provincia di Taranto.

A Castellaneta è eletto sindaco Giambattista Di Pippa del centrosinistra. Per lui il 52,05% dei voti. Seconda posizione per il candidato di Fratelli d'Itala, Francesco Oscar Cellamare con il 47,95% dei voti.

A Mottola eletto sindaco Giovanni Piero Barulli con le liste Avanti Barulli e Movimento 5 Stelle che ha ottenuto il 58,78%. Angelo Lattarulo si è fermato al 41,22%.

Infine a Palagiano eletto sindaco Domenico Pio Lasigna con il 55,84% a capo di diverse liste civiche. Secondo Pietro Rotolo con il 44,16%.

Elezioni Amministrative, Ballottaggi: i nuovi sindaci eletti in Calabria e Sicilia

Due i Comuni al voto in Calabria.

Si è votato ad Acri in provincia di Cosenza. Successo al ballottaggio per Pino Capalbio che si conferma sindaco del Comune calabrese. Per lui alla guida di una coalizione di centrosinistra il 51,89% dei voti. Natale Zanfini sostenuto da diverse liste civiche si è fermato al 48,11%.

A Paola, provincia di Cosenza, è eletto sindaco Giovanni Politano sostenuto da diverse liste civiche con il 52% esatto. Emira Ciodaro ha ottenuto il 48% delle preferenze.

Infine andiamo in Sicilia.

A Palagonia, provincia di Catania eletto sindaco Salvatore Astuti con il 59,24% dei voti. Francesco Calanducci al 40,76%.

A Scicli in provincia di Ragusa eletto sindaco Mario Marino con il 55,75%. Seconda Caterina Riccotti con il 40,25%.

C'era infine in Sicilia un ballottaggio molto speciale.

A Villafranca Sicula, provincia di Agrigento, al primo turno di domenica 12 giugno era successa una cosa incredibile, quasi unica. Entrambi i candidati alla carica di sindaco Gaetano Bruccoleri e Domenico Balsamo avevano ottenuto lo stesso numero di voti. 481.

Anche se non si tratta di un comune sopra i 15.000 abitanti si è effettuato un turno di ballottaggio per decidere chi sarà il primo cittadino del Comune in provincia di Agrigento per i prossimi 5 anni.

Al turno di Ballottaggio Gaetano Bruccoleri è stato eletto sindaco con il 50,35% dei voti pari a 497 voti totali. Domenico Balsamo questa volta invece ha conquistato 490 voti pari al 49,65%. Sette voti hanno fatto la differenza.