E' un sabato ricco di incontri politici. E non può che essere così visto che mancano pochi giorni all'appuntamento di mercoledì quando Mario Draghi in orario da definirsi lunedì dalla conferenza dei capigruppo si presenterà alla Camera dei Deputati.

Le sue comunicazioni dopo le dimissioni da premier respinte da Sergio Mattarella sono molto attese. Il Capo dello Stato monitora la situazione. Intanto da Forza Italia arriva un nuovo monito.

"Ok a Draghi ma senza più il Movimento 5 Stelle". Vediamo tutte le prese di posizione delle ultime ore.

Crisi di Governo: Enrico Letta al congresso del Psi: ”Ci sono le condizioni perchè il Governo prosegua”

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha parlato al congresso del Partito Socialista Italiano. Ovviamente il suo intervento e le interviste a latere sono tutti incentrati sulla situazione politica legata al Governo e all'appuntamento di mercoledì.

Faccio un forte appello – ha detto Letta - alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Non si interrompa questo lavoro importante per il Paese e per l’Europa, il lavoro del Governo Draghi.

"Sono sicuro - dice Letta - ci siano le condizioni per continuarlo. Nel Paese non c’è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 settembre. Faccio un appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti".

Letta usa anche un linguaggio forte che abitualmente non usa per descrivere il momento:

Dobbiamo agire, siamo dentro a un casino incredibile.

Crisi di Governo: terminato il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle, ”Nessuna votazione online prevista”

Nel corso della mattinata era emersa anche la possibilità che si potessero tenere delle votazioni on line nella base del Movimento 5 Stelle per decidere come orientarsi in vista del voto di fiducia di mercoledì prossimo. Ma al momento sono arrivate le smentite dal partito di Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Nessuna votazione online prevista.

C'è molta attesa ora per vedere quale sarà l'atteggiamento del partito di Giuseppe Conte mercoledì in aula. Nella serata di sabato 16 luglio nuovo incontro tra Conte e deputati e senatori del Movimento.

Crisi di Governo, l'ex 5 Stelle Luigi Di Maio ora in Insieme per il Futuro invita al voto di fiducia per Draghi

Luigi Di Maio uscito da poche settimane dal Movimento 5 Stelle e leader dei gruppi di Insieme per il Futuro, lancia un appello al voto di fiducia per Draghi.

"Uno stop - dice - al Governo farebbe la felicità de russi che già stanno celebrando la caduta di un altro governo occidentale". Per Di Maio sarebbe in dubbio il "fatto di potere inviare armi all'Ucraina, di potere firmare nuovi contratti per l'energia".

Anche Vincenzo Spadafora, ex Movimento 5 Stelle, e ora nel partito di Luigi Di Maio è molto radicale:

Se ci sono ancora 5 Stelle seri, questi fermino invece la corsa verso il burrone che è stata innescata. Se Mario Draghi dovesse confermare le sue dimissioni, sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi che garantiscono i fondi del Pnrr, contrastare il caro bollette, contenere l’inflazione e intervenire sul costo di energia e carburante.

Crisi di Governo: le posizioni di Lega e Forza Italia, Tajani: ”Ok a un Draghi bis ma senza i 5 Stelle”

Matteo Salvini pubblica un post social in cui lascia aperte alla Lega diverse possibilità in vista di mercoledì:

Gli Italiani - scrive Salvini - chiedono certezze e lavoro, sicurezza e innovazione, coraggio e lavoro di squadra. La Lega sceglierà per il bene del Paese, capricci e minacce li lasciamo ai signori del No, cioè ai 5 Stelle, e ai loro amici del Pd.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia fa un passo in più. E parla esplicitamente di un possibile nuovo Governo Draghi ma senza i 5 Stelle.

Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili. Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare.

Crisi di Governo: un appello a Draghi da parte di 11 sindaci: ”Resti, occorre stabilità”

Nella giornta di sabato da registrare anche un appello di 11 sindaci a Mario Draghi affinchè rimanga:

“Noi Sindaci – scrivono nella lettera - chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni”.

Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità

L'appello è bipartisan e firmato dai primi cittadini di Roma e Milano, Roberto Gualtieri e Beppe Sala. Con loro Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia), Marco Bucci (Genova), Antonio Decaro (sindaco di Bari e presidente Anci), Michele De Pascale (sindaco di Ravenna e presidente Upi), Giorgio Gori (Bergamo), Stefano Lo Russo (Torino), Dario Nardella (sindaco di Firenze e coordinatore città metropolitane), Maurizio Rasero (Asti) e Matteo Ricci (sindaco di Pesaro).