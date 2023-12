Le dichiarazioni dei redditi dei politici, Renzi è il senatore più ricco con 3,2 milioni

Sono state rese note le dichiarazioni dei redditi dei leader politici, un tema che ogni anno genera scalpore e polemica. In particolare, già qualche mese fa le parole del ministro dem Piero Fassino sui vitalizi parlamentari avevano generato discussioni in Aula.

"L’indennità — diceva il deputato — è di 4.718 euro. Non è certamente uno stipendio d’oro", mentre Elly Schlein prendeva le distanze da questa dichiarazione e invocava un salario minimo per i lavoratori.

Mentre ancora oggi si discute su questi temi, possiamo andare a scoprire chi sono i politici italiani più ricchi.

Dichiarazione dei redditi dei politici, chi è il più ricco?

Stando alle dichiarazioni dei redditi dei politici del 2023, è Matteo Renzi il senatore più ricco, con ben 3 milioni e 217 mila euro, circa 600 mila euro in più del 2022.

Lo scorso anno il leader politico italiano più ricco era il senatore Renzo Piano, che nel 2022 dichiarò 5,9 milioni di euro in Francia e 386.637 euro in Italia (6,3 milioni in totale). Per quest'anno, invece, la dichiarazione è di "soli" 2 milioni e 901 mila euro (2,5 tassati in Francia e 389.521 in Italia).

Sopra al milione di euro c'è anche Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio (con 1 milione e 112 mila euro dichiarati), mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha guadagnato poco meno dell’anno scorso (900 mila euro nel 2023, 935 mila nel 2022).

Ma prima di conferire il titolo di "politico più ricco d'Italia" a Matteo Renzi, bisogna attendere ancora le dichiarazioni di due figure importanti nel panorama italiano:

• il deputato della Lega Antonio Angelucci, l’editore dei quotidiani di centrodestra Libero, il Giornale e il Tempo e tra i principali imprenditori della sanità privata, che nel 2022 dichiarò 4 milioni e 581 mila euro;

• l’avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, il cui reddito l’anno scorso fu di 2 milioni e 928 mila euro.

Matteo Renzi è il senatore più ricco d'Italia

Qual è il segreto di Renzi? Da quanto si apprende dalla sua dichiarazione, pare avere un gran peso la trasformazione della società di consulenza Ma.Re.consulting in holding di partecipazioni (Ma.Re. holding): grazie alle sue consulenze in giro per il mondo, il suo reddito è schizzato in alto.

Ma quanto guadagna Matteo Renzi? Non possiamo dimenticare la sua posizione da senatore, che gli vale una corposa indennità mensile, con numerosi rimborsi e agevolazioni.

Ed ecco quindi che nella dichiarazione dei redditi 2023, il leader di Italia Viva ha dichiarato ben 3 milioni e 217 mila euro, ovvero 600 mila euro in più rispetto allo scorso anno.

I redditi dei leader di partito

Passiamo ora all'analisi dei redditi dei leader di partito, con Giorgia Meloni ferma a 293.531 euro, leggermente di più rispetto allo scorso anno.

Da notare il reddito di Nicola Fratoianni, capo di Sinistra italiana, che con 104.212 euro supera il leghista Matteo Salvini (99.699 euro) e persino la segretaria del Pd, Elly Schlein, che quest’anno ha dichiarato 94.725 euro rispetto agli 88 mila dell’anno scorso.

Reddito invariato per Maurizio Lupi di Noi Moderati (86.913 euro), mentre il leader di Azione, Carlo Calenda, ha guadagnato circa 20 mila euro in più rispetto allo scorso anno (85.292 quest’anno).

Infine, non va meglio nemmeno per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nonostante abbia ceduto le quote del Twiga: l’anno scorso aveva dichiarato 300.763 euro, quest’anno "solo" 298.638.

Per stilare la classifica definitiva bisogna attendere anche le dichiarazioni dei redditi di Giuseppe Conte del M5S e Antonio Tajani di Forza Italia.