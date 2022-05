Nel Lazio sono tre i Comuni capoluogo di provincia che andranno al voto nelle prossime elezioni amministrative programmate per domenica 12 giugno. Si tratta di Frosinone, Rieti e Viterbo.

Iniziamo l'approfondimento della situazione delle tre realtà in questo articolo che focalizza la sua attenzione sul Comune di Viterbo. Sono ben otto i candidati che si sono presentati per correre verso la carica di sindaco della città.

Analizziamo tutta la situazione sul voto a Viterbo, vediamo i candidati e le liste presentate con un occhio a che cosa dicono gli ultimi sondaggi di opinione. E ci sono dati estremamente freschi elaborati dall'Istituto Piepoli. Sembra profilarsi una gara a tre per il sindaco e tutta al femminile.

Elezioni Amministrative Viterbo 2022: ecco come funziona, le regole del voto

Viterbo come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggiorana assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative Viterbo 2022: il consiglio comunale attuale è stato sciolto e c'è la commissaria prefettizia

Intanto come si legge nel sito istituzionale del Comune di Viterbo la situazione attuale nella città laziale è la seguente:

“Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta del Comune di Viterbo sono stati sospesi dal Prefetto di Viterbo con decreto del 27 dicembre 2021, prot. 90640. Con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 20/01/2022 è stato sciolto il Consiglio Comunale ed è stata nominata la Dott.ssa Antonella Scolamiero Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, con attribuzione delle funzioni di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco”.

Il centrodestra in comune è caduto lo scorso fine dicembre, con 18 consiglieri che firmando le dimissioni hanno fatto venire meno l’esperienza di governo del sindaco Giovanni Maria Arena.

Elezioni Amministrative 2022: sono otto i candidati sindaco nella città di Viterbo

Ci sono otto candidati a sindaco che si affrontano per le Elezioni Comunali di Viterbo di domenica 12 giugno. A contendersi la poltrona da sindaco ci sono i seguenti candidati.

Alessandra Troncarelli ha messo in piedi una coalizione con diverse liste al suo sostegno. Troncarelli è la candidata del centrosinistra ed è assessore Regionale nel Lazio nella giunta guidata da Nicola Zingaretti. Troncarelli è sostenuta dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, da Viterbo Cresce, da Lista Noi Insieme per Viterbo, da Fare per Viterbo, da Viterbo dei Cittadini e dalla Lista Contatto

Altra candidatalla poltrona di Sindaco è Chiara Frontini sconfitta di misura (48.9% contro il 51,1% di Arena) al ballottaggio alle precedenti elezioni nel 2018. Frontini ha il sostegno di Viterbo 2020, Viterbo Cambia, Con Chiara per Viterbo, La Tuscia nel Cuore Chiara Frontini sindaco, Viterbo fa squadra Chiara Frontini sindaco e Rinascimento Sgarbi.

Terza candidata alle Elezioni per il Comune di Viterbo è Laura Allegrini. Laura Allegrini è la candidata di Fratelli d'Italia. E, insieme al partito di Giorgia Meloni la sostengono nella sua corsa altre due liste SiAmo Viterbo Allegrini sindaco e Il Popolo delle Famiglie.

Claudio Ubertini è invece il candidato ufficiale di Lega e Forza Italia che ha al suo interno anche una rappresentanza dell'Udc.

Quinta candidata a sindaco è Luisa Ciambella: Ciambella ha il sostegno della Lista per il Bene Comune Ciambella sindaco e di Viterbo La Splendida Ciambella sindaco.

Ci sono poi altri tre candidati alla carica di sindaco che hanno il sostegno di una lista a testa.

C'è Marco Cardona che si candidato con il partito che ha come riferimento nazionale Gianluigi Paragone. E la lista si chiama “Per l’Italia con paragone ItalExit”.

Giovanni Scuderi si candida con la lista Civica Scuderi sindaco.

E infine c'è Carlo D'Ubaldo con una lista di chiara connotazione che è denominata "Sinistra per Viterbo".

Elezioni Amministrative 2022 a Viterbo: l'analisi della situazione

Le Elezioni per il comune di Viterbo sono anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale per le ragioni che abbiamo descritto in precedenza che hanno portato alla conclusione dell'esperienza di Governo del sindaco Arena.

Dopo la traumatica conclusione dell'esperienza di Governo e la maggioranza che è venuta meno Fratelli d'Italia ha deciso di puntare su Laura Allegrini che ha avuto anche l'appoggio del Popolo della Famiglia.

Anche a Viterbo come avviene anche in diverse altre città il centrodestra va in ordine sparso con Forza Italia e Lega che invece hanno deciso di appoggiare un'altra candidatura, per la precisione quella di Claudio Ubertini.

Da monitorare anche la corsa di Chiara Frontini che alle precedenti elezioni comunali ha già mostrato di potere ottenere ottimi risultati e che è molto accreditata nei sondaggi.

Nel campo del centrosinistra l'intesa è stata trovata su Alessandra Troncarelli, avvocato e attualmente assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP della Regione Lazio.

Elezioni Amministrative Viterbo 2022: ecco i dati del sondaggio Piepoli

C'è da analizzare un importante sondaggio che è stato realizzato da parte dell'Istituto Piepoli per conto del giornale online Tusciaweb. I dati sono stati pubblicati il 17 maggio.

Tra i dati che emergono dal sondaggio dell’Istituto Piepoli il più chiaro, spiega Tusciaweb, è che il prossimo sindaco sarà con ogni probabilità una sindaca. Ovviamente stando alla fotografia fatta dal sondaggio.

E in corsa sono proprio le tre candidate Alessandra Troncarelli, Laura Allegrini e Chiara Frontini. Frontini sarebbe in testa con il 31%, Troncarelli al 19%, Allegrini al 17%. Sarà quindi molto probabilmente ballottaggio a Viterbo.

Analizzando i dati Fratelli d’Italia primo partito in città. Secondo il Pd. Terzo Viterbo 2020. Fratelli d'Italia è il primo partito a Viterbo con il 23%, segue il Partito Democratico con il 19%. Poi Viterbo 2020 con il 15%. Il Movimento 5 stelle raggiunge il 7%. Forza Italia è al 6%.

Ottimo risultato il sondaggio lo accredita a Sinistra per Viterbo al 7%. La Lega a Viterbo sarebbe in forte calo al 6%. Segue il Popolo della famiglia ai 5%, la Civica per il Bene Comune al 4%, Rinascimento Sgarbi al 3%. Ci sono poi diverse forze politiche con percentuali attorno all'1% o allo 0,5%.

E' chiaro ed evidente che la partita si gioca tutta su quei primi tre numeri a Viterbo. Le tre candidate al femminile sembrano le indiziate principali per il ballottaggio ma chi ci andrà?

Fratelli d'Italia riuscirà a portare Allegrini al ballottaggio. O sarà sfida Troncarelli-Frontini. Agli elettori il compito di fare chiarezza e decidere il 12 e il 26 giugno chi amministerà Viterbo per i prossimi cinque anni.