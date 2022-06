Elezioni Amministrative 2022: si vota il 12 giugno. Candidati, liste e alleanze nei comuni di Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala, Marcon e Monfalcone. Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti.

Oggi il viaggio ci porta in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Esamineremo la situazione in Veneto nella provincia di Venezia per quel che riguarda i Comuni di Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala e Marcon. Faremo poi un salto in Friuli Venezia Giulia per analizzare la situazione a Monfalcone in provincia di Gorizia.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala, Marcon e Monfalcone come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Mira

Mira è un Comune di quasi 40.000 abitanti della provincia di Venezia. Si tratta del Comune più popoloso della provincia che vota in questa tornata amministrativa del 12 giugno.

Nel giugno 2017 è stato eletto al ballottaggio il sindaco Marco Dori. Dori ha vinto le elezioni alla guida di una coalizione di centrosinistra. Sono in tutto cinque i candidati alla carica di sindaco a Mira.

Marco Dori è il candidato del centrosinistra per un secondo mandato da sindaco di Mira. Dori è sostenuto da cinque liste: Partito Democratico, Mira a sinistra Articolo Uno, Lista Dori Sindaco, Azione con Calenda e Riformisti con Dori sindaco.

Il centrodestra ha puntato su Andrea Martellato che gode del sostegno di quattro liste: Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Il Popolo della Famiglia-Forza Italia e Coraggio Italia.

Ci sono altri tre candidati: si tratta di Vanna Baldan con la lista Gente di Mira, Luigi Corò con Libertà, Legalità e Equità e infine Enrico Carlotto con Nova Mira.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Mirano

A Mirano c'è una situazione diversa rispetto a quella di Mira. Nel giugno 2017 i cittadini di Mirano hanno riconfermato al ballottaggio il sindaco Maria Rosa Pavanello. Pavanello che quindi per legge non può più essere ricandidata a questo turno elettorale. Pavanello sta guidando una giunta di centrosinistra.

Sono tre i candidati a sindaco a Mirano. Il centrosinistra composto da Partito Democratico, Democratici per Mirano e le liste civiche Noi amiamo Mirano, Avanti Insieme per Mirano Pavanello della Sindaca uscente, Io scelgo Mirano ed Evoluzione Mirano hanno scelto come candidato Tiziano Baggio.

Non c'è stata intesa tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle. I pentastellati si presentano alla corsa al sindaco con la candidatura di Marco Lazzarini.

Unito il centrodestra a Mirano che ha puntato sul candidato Giorgio Babato. Babato può contare sul sostegno de Il Popolo della Famiglia-Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, Lega Salvini e la civica Insieme per il Bene Comune.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Jesolo

Passiamo ora ad esaminare la situazione nel Comune di Jesolo. Nel giugno 2017 i cittadini di Jesolo sono stati chiamati alle urne e hanno riconfermato al ballottaggio il sindaco Valerio Zoggia a capo di una giunta in cui erano presenti sia Forza Italia che il Partito Democratico. Essendo il secondo mandato di fila Zoggia non è più eleggibile per legge.

E sono quattro i candidati alla carica di sindaco di Jesolo con entrambe le coalizioni che si presentano spaccate al loro interno.

Il Partito Democratico ha deciso di puntare sulla continuità e candida il vicesidaco uscente Roberto Rugolotto. A sostenerlo la lista del Partito Democratico.

Spaccatura a sinistra visto che c'è un altra candidatura di area con Antonio Lunardelli candidato sindaco e nella sua lista Jesolo in Movimento come dice la parola stessa ci sono esponenti dei 5 Stelle e anche esponenti di partiti come ad esempio Sinistra Italiana e Articolo Uno.

Ma anche il centrodestra si presenta diviso. E' candidato Renato Martin con l'appoggio di 4 liste. Forza Italia, Lega Salvini, Jesolo al centro e Renato Martin Sindaco.

E c'è la candidatura di Christofer De Zotti che è il candidato di 5 liste: Indipendenza Veneta, Jesolo Bene Comune, Forza Jesolo-Prima Jesolo, Fratelli d'Italia e Progetto Civico Perazzolo.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Marcon

Ci occupiamo ora del Comune di Marcon. A Marcon nel 2017 è stato eletto al ballottaggio il sindaco Matteo Romanello alla guida di una coalizione di centrodestra. Matteo Romanello ovviamente è candidato alle elezioni del 2022 per avere dai cittadini di Marcon un secondo mandato alla guida delll'amministrazione comunale.

Sono tre i candidati sindaco a Marcon.

Come detto c'è l'attuale primo cittadino Matteo Romanello sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Coraggio Italia-Forza Italia e dalla civica Romanello sindaco.

Il centrosinistra per cercare di conquistare il comune ha messo in campo Marco Casoni sostenuto da due liste. La prima Partito Democratico, Sinistra Italiana, Articolo uno e Movimento 5 stelle e una seconda lista Io scelgo Marcon.

Terza candidatura a sindaco quella di Marco Sitran con la lista Soccorso Veneto, No Green Pass.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Santa Maria di Sala

Vota anche il Comune di Santa Maria di Sala sempre in provincia di Venezia.

L'attuale sindaco Nicola Fragomeni alla guida di una Giunta di centrodestra non è più candidabile perchè al termine del secondo mandato.

Vediamo i candidati alla carica di primo cittadino di Santa Maria di Sala.

Natascia Rocchi, assessore uscente della Giunta Fragomeni, è la candidata che si pone in continuità con la Giunta attuale.

E' sostenuta dalle seguenti Liste: Indipendentisti-Indipendenza Veneta, Lista Salese il Bene Comune, Coraggio Italia-Generazioni per Crescere e Fratelli d'Italia.

Scelta diversa invece da parte della Lega che a Santa Maria di Sala punta su Simonetta Campanaro. Il centrosinistra con la lista Civica Insieme per il Bene Comune sostiene il candidato Leandro Favaro.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Monfalcone

Anna Maria Cisint è l'attuale sindaco di Monfalcone e in questo modo ci siamo trasferiti dal Veneto in Friuli Venezia Giulia in provincia di Gorizia.

Anna Maria Cisint del centrodestra è ricandidata per un secondo mandato. Cristiana Morsolin è la candidata del centrosinistra e Francesco Orlando è il terzo candidato sostenuto da due liste civiche: Vela e Territorio e libertà.