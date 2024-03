Abruzzo, in arrivo le elezioni regionali 2024: tutto quello che c'è da sapere

Il 10 marzo 2024 si terranno le elezioni regionali in Abruzzo: ecco quando e come si vota per le elezioni.

Il 10 marzo 2024 sarà una data molto importante per la Regione Abruzzo. Infatti, la prossima settimana si terranno le elezioni regionali per la nomina del nuovo presidente della Regione nonché per il rinnovo del Consiglio regionale.

A questo proposito, i cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne il 10 marzo per esprimere il proprio voto in merito alla scelta del candidato Presidente della Regione.

In questo articolo, dunque, andiamo a riportare tutti i dettagli in merito a chi sono i candidati che sarà possibile votare per le elezioni regionali in Abruzzo, ma anche quando e come si vota.

Elezioni regionali in Abruzzo 2024: come si vota

Prima di andare a vedere nel dettaglio chi sono i candidati alla Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo che potranno essere scelti dai cittadini elettori abruzzesi, vediamo innanzitutto cosa serve per andare a votare e come si vota.

In questo senso, è necessario presentarsi alle urne con il proprio documento d’identità in corso di validità, unitamente alla tessera elettorale.

Va detto, dunque, che per quei cittadini che non sono in possesso della tessera elettorale oppure hanno smarrito la tessera, sarà possibile farne richiesta anche il giorno stesso della votazione alle elezioni regionali, rivolgendosi all’ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Il 10 marzo i cittadini abruzzesi saranno chiamati a votare il candidato Presidente del consiglio regionale. È possibile optare per tre diverse opzioni di voto, in base alla decisione del cittadino per le elezioni regionali in Abruzzo.

Nello specifico, i cittadini abruzzesi potranno scegliere tra diverse tipologie di voto, ovvero:

• scelta del candidato Presidente senza estendere il voto alle liste ad esso collegate;

• voto della lista estendendolo anche al candidato Presidente a essa collegato;

• scelta del candidato Presidente e una delle liste a lui collegate.

In tal senso, è possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere della lista prescelta, andando ad indicare il cognome o il nome.

Elezioni regionali in Abruzzo 2024: i candidati

Come annunciato, le elezioni regionali in Abruzzo 2024 si terranno nella giornata del 10 marzo 2024.

Ma chi sono i candidati in corsa per la poltrona di Governatore della Regione Abruzzo?

In lista ci sono due candidati. Da un lato, vi è il presidente uscente del centrodestra Marco Marsilio. Dall’altro, Luciano D’Amico, alla guida del cosiddetto "Patto per l'Abruzzo", campo largo che va dal Pd ad Azione e fino ai 5 Stelle.

Al termine delle elezioni regionali in Abruzzo si terrà quindi la nomina del Presidente, ovvero il candidato che riceverà il maggior numero di voti validi durante le elezioni.

Le elezioni regionali in Abruzzo saranno poi determinanti anche per la costituzione del Consiglio regionale dell’Abruzzo, attualmente composto da 31 membri.

Va detto che di questi, sette consiglieri sono per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti.

Inoltre, oltre i 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, il sistema prevede che entreranno a far parte di diritto dell'Assemblea, il Presidente eletto e il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore durante le prossime elezioni regionali.

