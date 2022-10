Elon Musk sgancia una bomba su Twitter proponendo una pace tra la Russia di Vladimir Putin e l'Ucraina di Volodymyr Zelensky. I russi prendono bene le parole del patron di Tesla e Space X e non vedono l'ora di poter tornare a fare affari con lui. Dall'altra parte, gli ucraini sono furiosi con Elon Musk.

La proposta di pace tra Russia e Ucraina di Elon Musk

Dal 24 febbraio 2022 ad oggi Elon Musk è sempre stato un forte sostenitore dell'Ucraina ed ha condannato l'invasione russa dei territori appartenenti all'Ucraina. Purtroppo però, sembra che l'uomo più ricco del mondo, abbia improvvisamente cambiato idea e chiede a gran voce un piano di pace con Mosca. Elon Musk, ovviamente, non si ferma alla retorica o alle chiacchiere, ma ha proposto delle azioni concrete per arrivare a negoziare con la Russia e far tornare un clima di pace in Europa, che sta influenzando negativamente i mercati. Allora, andiamo a vedere cosa ha scritto Musk su Twitter:

Rifare i referendum nelle regioni annesse sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Se il popolo sceglie di stare in Ucraina, la Russia deve andarsene;

La Crimea fa formalmente parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all'errore di Krusciov);

Viene assicurato l'approvvigionamento idrico in Crimea;

L'Ucraina rimane neutrale.

L'Ucraina non ha preso bene le parole di Musk. Zelensky propone un sondaggio

Queste parole hanno mandato su tutte le furie il presidente dell'Ucraina Zelensky, che è sotto choc per quanto dichiarato da Elon Musk che ha sempre supportato economicamente l'Ucraina. Volodymyr Zelensky, dopo aver letto le proposte dell'imprenditore statunitense, che ha bollato come filorusse, ha poi fatto un sondaggio:

"Quale Elon Musk preferite, quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?"

Le risposte sono state scontate ovviamente. La maggior parte di coloro che hanno preso parte a questo sondaggio hanno votato per un Elon Musk che sostiene l'Ucraina.

Ad intervenire sulla questione è stato anche Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, che ha fatto la sua proposta di pace:

"Esiste un piano di pace migliore: 1. l'Ucraina libera i suoi territori. Compresa l'annessa Crimea. 2. La Russia subisce la smilitarizzazione e la denuclearizzazione obbligatoria in modo da non poter più minacciare gli altri. 3. I criminali di guerra affrontano un tribunale internazionale".

I Russi sono al settimo cielo

A gioire per le parole di Elon Musk sono invece i russi. Medvedev, ex presidente russo, si è complimentato con Musk ed ha twittato con ironia:

"Adesso, però, l'agente ombra ha perso la copertura. Merita un avanzamento di grado, rapidamente".

Arrivano anche le provocazioni. Sheremet, deputato della Federazione Russa, ha addirittura proposto Elon Musk alla presidenza degli Stati Uniti d'America al posto di Joe Biden. Sheremet si era già fatto conoscere da tutti per aver definito l'attuale presidente degli USA come il principale "sponsorizzatore dei neonazisti".