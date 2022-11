I dati dei sondaggi elettorali effettuati a ridosso di un appuntamento elettorale risentono spesso dell'onda lunga di chi ha vinto le elezioni.

Si spiega anche in questa maniera la crescita continua di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ma ci sono anche altre forze politiche che fanno registrare mutamenti di consenso importanti.

Non si arresta la crisi del Partito Democratico di Enrico Letta che, in attesa del congresso, è stato agganciato dal Movimento 5 Stelle. Cresce anche il Terzo Polo: Renzi-Calenda sorpassano Matteo Salvini e la Lega scende al quinto posto tra i partiti italiani. Analizziamo tutti i dati dell'ultimo sondaggio Swg che è stato divulgato nel Tg La7 condotto da Enrico Mentana.

Sondaggi politici elettorali, oggi: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sempre più in alto

L'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 vede crescere ancora in maniera esponenziale Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, neo premier, guadagna ancora consensi e il suo partito si attesta al 29,1% dei consensi. Un incremento dello 0,8% rispetto al dato della settimana scorsa. Il tutto a scapito della Lega di Matteo Salvini che perde praticamente la stessa percentuale.

Fratelli d’Italia sta sfruttando al massimo il momento di grande popolarità di Giorgia Meloni.

Ma c'è da registrare con grande attenzione quello che sta succedendo dietro a Fratelli d'Italia. Swg quota esattamente alla pari il Partito Democratico di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Il Pd, in attesa del congresso, è quotato da Swg al 16,3% con una flessione dello 0,7% rispetto al dato di una settimana fa che era pari al 17%.

Cala leggermente anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che in questa settimana scende dal 16,4% di una settimana fa al 16,3%. Una sfida per il ruolo di secondo partito italiano che è lanciata.

Sondaggi politici elettorali oggi: Azione-Italia Viva sorpassa la Lega

L'altra notizia della settimana è l'ascesa di Azione e Italia Viva. Il partito, l'alleanza elettorale del Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda, oggi è dato all'8,6% dei consensi. Un dato in crescita rispetto all'8,4% precedente.

Come abbiamo detto in precedenza, invece la Lega è in forte calo e oggi il partito di Matteo Salvini sarebbe il quinto partito italiano con il 7,9% dei voti a fronte dell'8,6% accreditato la settimana scorsa.

Matteo Salvini, nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in questa fase è molto attivo anche sui social per illustrare le proposte politiche del suo partito e le sue azioni al dicastero. Da valutare se riuscirà nel suo intento di invertire questo trend di calo del suo partito.

Chiude la classifica dei partiti italiani più importanti Forza Italia che questa settimana è accreditata dal 6,5% dei consensi a fronte del 6,2% della settimana scorsa. Una leggera ripresa quindi per il partito di Silvio Berlusconi.

Sondaggi politici elettorali oggi: Verdi e Sinistra Italiana rimangono stabili oltre il 4%

L'alleanza Verdi-Sinistra Italiana di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che alle elezioni politiche si è presentata in alleanza con il Partito Democratico rimane stabile. E' pari al 4,1% il dato che viene attribuito alla lista, la stessa percentuale della scorsa settimana.

Più Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova è quotata al 3%, appena uno 0,1% sotto alla percentuale che aveva fatto registrare la settimana scorsa.

Seguono sotto alla soglia di sbarramento del 3% prevista dalla Legge Rosato, Italexit, la formazione di Gianluigi Paragone che è al 2,5% e Unione Popolare la formazione che alle elezioni si è presentata sotto la guida di Luigi De Magistris che avrebbe l'1,4% dei consensi.

Altre liste non presenti in questa lista sono quotate al 4,3% dei consensi mentre non si esprime il 32% degli interpellati, un dato in calo dell'1% rispetto alla settimana scorsa.