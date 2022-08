Sono le ultime settimane in cui si possono pubblicare sondaggi politici. Dal 10 settembre per le due settimane precedenti le elezioni del 25 settembre 2022, la normativa non consente la pubblicazione dei sondaggi elettorali. Vediamo le due più recentissime analisi elaborate da Tecnè per Rti e da Termometro Politico per True Data.

In entrambi i sondaggi Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra nettamente avanti. E c'è anche un'analisi sui numeri relativi alle persone indecise se andare al voto o no. Vediamo tutto il dettaglio.

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Tecnè per Rti: Giorgia Meloni oltre il 24%

Un sondaggio di Tecne per Rti ha indagato le opinioni degli italiani in merito al comportamento elettorale: si dice molto sicuro del partito che voterà il 34,3% degli intervistati. Abbastanza sicuro è l'11,8%, il 10,1% potrebbe anche scegliere un altro partito.

Il 5,8% si dice certo di andare a votare ma non sa ancora per quale partito. Il 10,8% si dice incerto se andare a votare mentre un'ampia percentuale, il 27,2% dice che sicuramente non andrà a votare.

Totale astensione e incertezza pari al 43,8%.

La seconda domanda è legata alle intenzioni di voto per partito: ecco i dati relativi alla Camera.

Fratelli d'Italia 24,3%

Partito Democratico-Articolo 1-Psi 23,5%

Lega 12,9%

Forza Italia 11,4%

Movimento 5 Stelle 10,2%

+europa 2,8%

Verdi/Sinistra italiana 3,7%

Italia Viva/Azione 4,8%

Italexit 2,7%

Noi con l'italia/Italia al centro 1,2%

Altri 2,5%

Ecco i dati relativi al Senato:

Fratelli d'Italia 24,3%

Partito Democratico-Articolo 1-Psi 23,4%

Lega 13%

Forza Italia 11,3%

Movimento 5 Stelle 10,1%

+europa 2,9%

Verdi/Sinistra Italiana 3,6%

Italia Viva/Azione 4,9%

Italexit 2,7%

Noi con l'Italia/Italia al centro 1,2%

Altri 2,6%

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Tecnè per Rti: centrodestra in nettissimo vantaggio

Tecnè ha sondato gli italiani anche sulle intenzioni di voto per coalizione.

Per quel che riguarda la Camera:

Centrodestra 49,8%

Centrosinistra 30%

Movimento 5 Stelle 10,2%

Italia Viva/Azione 4,8%

Italexit/Altri 5,2%

Per quel che riguarda il Senato:

Centrodestra 49,8%

Centrosinistra 29,9%

Movimento 5 Stelle 10,1%

Italia Viva/Azione 4,9%

Italexit/Altri 5,3%

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Termometro Politico: Fratelli d'Italia anche qui oltre il 24%

Passiamo ora ad analizzare un'altra indagine. Quella di Termometro Politico.

Domanda secca per partito:

Cosa voterebbe ora se ci fossero le elezioni politiche?

Fratelli d'Italia 24,3%

PD (con Articolo 1) 23,5%

Lega 14,3%

Movimento 5 Stelle 11,1%

Forza Italia 7,3%

Azione/Italia Viva 4,9%

Sinistra Italiana/Verdi 2,6%

Italexit di Paragone 2,4%

Più Europa 1,9%

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,5%

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,5%

Alternativa per l'Italia 1,0%

Noi moderati (Noi per l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro, Udc) 1,0%

Impegno Civico (Di Maio - Tabacci) 0,7%

Altro 2,0%

Come si può notare in questa analisi c'è qualche differenza rispetto alla precedente. Soprattutto per quel che riguarda Forza Italia che è quarto partito italiano, davanti al Movimento 5 Stelle, nella precedente analisi. Mentre qui è quinto ed è anche piuttosto staccato rispetto alla forza politica guidata da Giuseppe Conte.

Per il cosiddetto Terzo Polo (Italia Viva più Azione, Matteo Renzi più Carlo Calenda) la percentuale è pressochè la stessa, poco sotto al 5%.

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Termometro Politico: la fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi

Termometro politico ha anche interpellato gli italiani sulla fiducia nel premier Mario Draghi:

Ecco i dati:

Sì, molta 19,6%

Sì, abbastanza 25,2%

No, poca 19,4%

No, per nulla 34,8%

Non so 1,0%

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Termometro Politico: i consensi alle coalizioni, centrodestra nettamente davanti

Anche Termometro Politico ha effettuato l'analisi per coalizioni. Anche in questo caso emerge un netto vantaggio per la coalizione di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Ecco i dati.

Centrodestra 46,2%

Centrosinistra 28,1%

Movimento 5 Stelle 11,2%

Terzo Polo di Azione e Italia Viva 5,4%

Italexit di Paragone 2,5%

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,7%

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,7%

Alternativa per l'Italia 1,2%

Altro 2,0%

Sondaggi Politici Elettorali, sondaggio Termometro Politico: le opinioni degli italiani sulla Flat Tax

Termometro politico ha anche effettuato un'inchiesta presso gli italiani sul tema flat tax, uno dei progetti cardine per la riforma del fisco che ha intenzione di introdurre il centrodestra in caso di successo alle elezioni di domenica 25 settembre. Ecco cosa pensano gli italiani su una possibile introduzione della Flat Tax.