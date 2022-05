Chi sono i presidenti di Regione e i sindaci delle grandi città più amati e apprezzati dai cittadini?

Un sondaggio pubblicato dal giornale online affaritaliani.it sulla base di dati elaborati da Lab2101 ha evidenziato che ai primi due posti per quel che riguarda i Governatori ci sono il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

In terza posizione per gradimento e fiducia tra i presidenti di Regione c'è il campano Vincenzo De Luca. Per quel che riguarda i sindaci, al primo posto si trova il sindaco di Bari Antonio Decaro. Seconda posizione a pari merito per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Vediamo tutti i dati e chi c'è nella top seven dei sindaci e dei presidenti di Regione in cui gli italiani hanno più fiducia.

Sondaggio, i Governatori più amati: in testa ci sono Zaia e Bonaccini

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini occupano i primi due posti nella classifica di gradimento e fiducia da parte dei cittadini. A stilare questa classfica è stato un sondaggio realizzato da Roberto Baldassari di Lab2101 per conto del giornale online affaritaliani.it.

Non si tratta sicuramente di una novità visto che ormai sono anni che il presidente della Regione Veneto e il presidente della Regione Emilia Romagna, occupano i primissimi posti in diverse classifiche di gradimento.

Va ricordato per completezza di cronaca che Luca Zaia è un esponente della Lega mentre Stefano Bonaccini è un esponente del Partito Democratico.

Nella classifica dei Governatori per fiducia da parte dei cittadini, Zaia è al primo posto con il 67,3% dei giudizi favorevoli da parte degli intervistati. Per Stefano Bonaccini il gradimento è del 62,8%. Zaia è dato sostanzialmente su un valore stabile mentre per quel che riguarda Bonaccini il dato è il lieve crescita.

Sondaggio, la classifica dei presidenti di Regione: ecco chi c'è ai primi sette posti

Dopo Zaia e Bonaccini al terzo posto in classifica nella top seven del gradimento c'è il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Per De Luca il gradimento è al 62,4%. C'è stata una leggerissima flessione rispetto all'ultima rilevazione in cui De Luca era accreditato di uno 0,5% in più. De Luca era al secondo posto nella precedente rilevazione mentre ora si trova in terza posizione scavalcato da Bonaccini.

Al quarto posto in questa classifica speciale si trova il Governatore della Liguria Giovanni Toti. Toti alla guida di una coalizione di centrodestra ha il gradimento del 56,2% degli intervistati.

Quinta posizione per il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Fedriga insegue da vicino Toti visto che si trova al 56,1%.

Sesta posizione in questa classifica per il Governatore del Lazio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti con il 55,3% dell'approvazione degli intervistati.

Completa la top seven di questa classifica nazionale il Governatore della Sardegna Christian Solinas con il 54,3% dei gradimenti.

Sondaggio Presidenti di Regione: una fotografia della situazione che ha stabilità nel tempo

Va detto ad onor del vero che la classifica dei presidenti di Regione è sostanzialmente stabile nel tempo. Andando leggermente indietro nei mesi e analizzando i dati di un altro istituto di sondaggi si vede come la classifica e il gradimento dei presidenti rimanga abbastanza costante nei mesi.

Un sondaggio realizzato da Noto sondaggi e pubblicato lo scorso mese di luglio e che aveva posto la seguente domanda

“Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del Presidente di Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali lei voterebbe a favore o contro l'attuale Presidente di Regione?"

Ai primissimi posti di questa classifica legata alla riconferma possibile o probabile c'erano il Governatore del Veneto Luca Zaia e il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

A seguire al terzo posto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, poi il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Segue il governatore della Liguria Giovanni Toti. In questa rilevazione erano presenti poi anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

Sondaggio, i sindaci italiani più graditi: in testa il primo cittadino di Bari Decaro

Torniamo adesso al sondaggio realizzato da Lab2101 per analizzare l'indice di maggior gradimento dei sindaci italiani. In prima posizione in questa classifica si trova Antonio Decaro.

Il sindaco di Bari vince con il 62,4% di fiducia. Il sondaggio si è limitato ai sindaci metropolitani delle grandi città italiane. Non è quindi una classifica complessiva di tutti i primi cittadini.

In seconda posizione in questa classifica, si trovano a pari merito Luigi Brugnaro e Giorgio Gori. Per il primo cittadino di Venezia e per il sindaco di Bergamo c'è la stessa percentuale di gradimento che è pari al 61,4%. Brugnaro in questo caso è in leggerissimo calo mentre Gori è in lieve miglioramento.

Quarta posizione in questa classifica di gradimento dei sindaci per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il grado di fiducia dei cittadini in Sala è pari al 61,2%.

Sala è di pochissimo davanti al sindaco della capitale Roberto Gualtieri. L'ex ministro dell'Economia, ora primo cittadino di Roma ha un apprezzamento e una fiducia pari al 60,8% degli intervistati.

In sesta posizione esattamente con la stessa percentuale di Gualtieri c'è il sindaco di Firenze Dario Nardella. 60,8% anche per lui.

Chiude questa top seven stilata da affaritaliani.it sulla base dei dati Lab2101 il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi. La fiducia in lui è pari al 56,9%.

Sondaggio: ecco quali sono le priorità degli italiani in questa fase

Il sondaggio oltre ad avere fatto il punto sul gradimento di presidenti di Regione e sindaci ha anche sondato gli italiani su quali sono le loro priorità e anche paure al momento.

Come prevedibile in questa situazione in cui si spera che si possa uscire dalla pandemia e c'è uno spauracchio guerra in atto, le priorità per gli italiani sono il lavoro, il tema della disoccupazione e della sicurezza. La salute e il caro bollette.

Al primo posto tra priorità e paure degli italiani c'è il lavoro e la disoccupazione con il 55,8%, segue la sicurezza con il 49,7%, terzo posto per la salute e il benessere fisico con il 40,4%.

Quarto posto per il caro bollette e inflazione per il 39,4%, immigrazione al quinto posto per il 23,2%, tematiche green e ambientali per il 18,6%, traffico e mobilità per il 16,1%, infine sport e tempo libero per il 15,3%.

Sondaggi sul gradimento: ecco come sono state stilate le classifiche

Come spiega la nota metodologica del sondaggio i risultati vengono creati effettuando 1.000 interviste valide che vengono fatte su un campione rappresentativo della popolazione italiana.

Le persone sono state selezionate per genere, età, ampiezza dei centri in cui si vive, livello di istruzione e professione. Poi ci sono altre 600 interviste che vengono effettuate per ogni Regione.

Il sondaggio è stato effettuato prima facendo una domanda generica sulle priorità e le principali paure che hanno gli italiani e da questo è emerso che al primo posto ci sono il lavoro e la disoccupazione. Poi vengono stilate le classifiche di Governatori e sindaci.

Le interviste sono state effettuate in due modalità sia tramite telefonate dirette che usando il web nel periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile.