Durante la pandemia abbiamo sentito parlare tantissime volte degli aiuti e delle iniziative benefiche che i vari vip nostrani stavano portando avanti.

Non abbiamo sentito parlare però, fino a pochi giorni fa, degli aiuti di Stato destinati alle aziende in difficoltà, a cui i vari personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, hanno avuto accesso.

Tantissime le imprese che durante i due anni di Covid hanno visto drasticamente ridursi il lavoro e i ricavi e che hanno dovuto compiere scelte difficili se non addirittura rinunciare alla propria attività perché non avevano diritto ad accedere agli sostegni o agli sgravi fiscali per le aziende in difficoltà o perché questi non erano sufficienti a risollevare la situazione in un mercato troppo precario per potersi concedere una pianificazione a lungo termine.

Non è andata così per tutti però.

Sembra infatti che dei 500 miliardi di euro che lo Stato aveva stanziato per l'emergenza economica, non siano finiti esclusivamente nelle tasche di imprenditori in difficoltà, ma che una parte sia andata a finire nelle casse di aziende non propriamente in crisi.

Da Fedez e Ferragni, passando per Belen e Totti, ecco tutti i Vip che hanno avuto accesso agli aiuti

Secondo un'inchiesta di Panorama infatti, risulta che alcune aziende di proprietà di personaggi molto conosciuti, non abbiano avuto le stesse difficoltà ad accedere a sgravi fiscali e alle misure di sostegno, nonostante patrimoni importanti e aziende in crescita.

Ecco dunque che la Zdf e la Zedef, aziende di Fedez gestite dalla madre, Annamaria Berrinzaghi, che hanno chiuso l'anno precedente rispettivamente con 3.3 e 2.3 milioni di utili, hanno ugualmente fatto richiesta per i sostegni (Decreto Sostegni Bis firmato da Mario Draghi), ottenendo 270.456 e 10.335 euro.

Non da meno le società di Chiara Ferragni, la Sisterhood ad esempio ha ricevuto uno sconto Irap di 140.047 euro, La Fenice srl, altra società, sembra invece abbia ottenuto finanziamenti importanti così come la Foorban srl, finanziamenti che pare superino la cifra di 1.7 milioni di euro.

Non solo i Ferragnez in questa inchiesta, infatti, tra gli altri nomi noti, troviamo ad esempio Belen Rodriguez.

Nonostante un fatturato di 2.8 milioni di euro e un utile di 142.335 euro, la Icona Production, agenzia di modelli, attori e influencer, avrebbe ottenuto uno sconto Irap di 2.365.000 euro.

Anche due aziende di Francesco Totti avrebbero ricevuto i sostegni, ma a differenza di quanti elencati prima, si specifica che a quanto risulta, le due imprese non avrebbero praticamente avuto ricavi durante la pandemia.

Paradossale invece un altro nome che emerge da questa inchiesta, quello di Roberto Burioni, che da virologo, è diventato durante la pandemia un affezionato dei salotti televisivi italiani, oltre che un vero e proprio personaggio social (cose che avranno probabilmente aumentato i suoi ricavi rispetto al periodo pre pandemico) che ha avuto diritto a 1.191 euro di sconto Irap per la sua società, Medical Facts.

