Il freddo dell’inverno e il caro bollette avanzano e voi cercate tutti i segreti per risparmiare energia elettrica? Ecco qui un metodo infallibile per fare a meno di un elettrodomestico e non sprecare energia nelle faccende di casa: un trucco per asciugare velocemente i capi senza bisogno dell’asciugatrice.

Asciugare velocemente i vestiti invernali senza asciugatrice: ecco il trucco rivoluzionario che fa risparmiare

Anche nei mesi invernali, quando il sole non scalda abbastanza per un’asciugatura rapida e piove più spesso, vogliamo i nostri capi perfettamenti asciutti e caldi prima di indossarli.

I vestiti invernali inoltre sono più pesanti e inevitabilmente è più difficile farli asciugare al meglio. Se non possedete un’asciugatrice o preferite limitare il consumo di energia di questo elettrodomestico, un prezioso trucco fa al caso vostro e non potrete più farne a meno!

Potrete con questo metodo risparmiare l’energia consumata dall’asciugatrice e sfruttare invece i termosifoni: oltre a scaldare gli ambienti, asciugheranno i vostri panni senza ulteriore spreco di energia. Ma vediamo come!

Termosifoni, un valido aiuto per asciugare i vestiti velocemente senza ulteriori spese

I caloriferi sono già molto spesso accesi durante i mesi invernali. Perché non usare il loro prezioso calore anche per l’asciugatura dei vestiti più pesanti? Sarà sufficiente stendere i capi su uno stendibiancheria appeso al termosifone e coprire completamente, con un lenzuolo pulito, termosifone e stendibiancheria. In questo modo si forma una camera d’aria calda che asciuga anche i vestiti più pesanti, in maniera rapida ed efficace.

Attenzione a separare bene i capi sullo stendino per permettere il passaggio dell’aria. Questo trucco non crea umidità né cattivi odori in casa e permette una completa asciugatura anche nei giorni più freddi e piovosi, senza inutile spreco di energia. Un segreto infallibile per i nostri panni e per le nostre tasche.

