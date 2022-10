Assegno di cura: ecco in cosa consiste la misura, che si configura come un bonus da 200 euro mensili, concesso in particolari condizioni di difficoltà. Il beneficio è gestito a livello regionale: scopriamo insieme come funziona e come richiederlo.

La presenza di un soggetto non autosufficiente in famiglia, è ovvio, comporta delle enormi difficoltà al nucleo familiare stesso.

È per questa ragione che molte Regioni italiane hanno introdotto delle agevolazioni specifiche, al fine di tutelare i soggetti non autosufficienti.

Tra le agevolazioni in questione, possiamo citare l’assegno di cura. Si tratta di un vero e proprio bonus, di solito erogato su base mensile, concesso ai non autosufficienti in particolare difficoltà.

In questo articolo ci occuperemo proprio di questo assegno, delle sue caratteristiche e delle modalità di richiesta. Anticipiamo subito che è attualmente attivo un bando che consentirà l’erogazione di un bonus da 200 euro, in forma di assegno di cura, che potrà essere richiesto entro il 15 novembre 2022.

Assegno di cura: in cosa consiste il bonus da 200€

L’assegno di cura, come accennavamo, si configura in forma di bonus da 200 euro. Per essere ancora più specifici, trattandosi di un’agevolazione attivata dalle Regioni, non sempre si riceverà tale somma.

Tuttavia, il bando al quale ci stiamo riferendo in questo articolo prevede per l’appunto un bonus da 200 euro al mese.

Il bando in questione è stato pubblicato ufficialmente su delibera della Regione Marche. Si dovranno individuare, mediante una graduatoria, fino a 200 soggetti aventi diritto.

L’Assegno di Cura in questione verrà assegnato ai residenti, con età superiore ai 65 anni, che attualmente versano in condizione di non autosufficienza.

Il bando attualmente attivo è relativo al prossimo anno: i beneficiari dell’assegno di cura riceveranno il proprio bonus da 200 euro dal prossimo gennaio 2023 e fino al dicembre 2023.

La misura è stata introdotta come sostegno temporaneo alle famiglie che assistono un soggetto non autosufficiente. Lo scopo dell’assegno da 200 euro è evitare il ricovero precoce degli over 65 in strutture assistenziali.

Le Regioni che hanno introdotto questa misura hanno infatti come scopo primario la permanenza degli anziani non autosufficienti nel proprio nucleo familiare per il maggior tempo possibile.

In quali regioni è attivo e a chi spetta il bonus erogato come assegno di cura

Come già accennato, il bando analizzato in questo articolo, che è attualmente attivo, è stato approvato dalla Regione Marche.

Tuttavia, questa non è l’unica Regione italiana che concede ai proprio residenti questa tipologia di sostegno economico. Ovviamente, non è detto che l’assegno si configuri come un bonus da 200 euro.

Ad esempio, un assegno similare è presente a Trento, dove gli importi erogati mensilmente dipendono dal livello di gravità in cui versa il soggetto non autosufficiente.

O ancora, è possibile accedere all’assegno di cura anche in Emilia Romagna. In questa Regione, possono accedere al bonus anche i caregiver di soggetti affetti con disabilità non over 65.

Dunque, gli interessati a questa misura dovranno riferirsi allo specifico bando attivo nella propria Regione di residenza.

Tornando al bonus da 200 euro previsto dall’assegno della Regione Marche, questo può essere richiesto solamente dai residenti nel territorio dell’ATS 14. Possono cioè richiederlo i residenti nei seguenti Comuni:

Civitanova Marche;

Montecosaro;

Montefano;

Montelupone;

Monte San Giusto;

Morrovalle;

Porto Recanati;

Potenza Picena;

Recanati.

Possono accedere all’assegno sia i diretti interessati, sia i caregiver (coniugi o familiare fino al quarto grado di parentela) o tutori.

La Regione Marche ha anche previsto un limite ISEE, che non può essere superiore ai 20.000 euro. In caso contrario, non sarà possibile ottenere il bonus.

Bonus 200€ per l’assegno di cura, come averlo: domande entro il 15 novembre

Per ottenere l’assegno di cura ed il conseguente bonus da 200 euro mensili fino al dicembre 2023, il richiedente potrà rifarsi ad una procedura telematica.

L’intera procedura è disponibile al sito ambitosociale14.it, cui si potrà accedere solo mediante autenticazione della propria identità con SPID o CIE.

Nell’area “Servizi e Interventi Sociali” basta scegliere le sezioni “Per over 65” e “Assegno di Cura”.

In sede di domanda, il richiedente dovrà presentare sia una copia dell’ISEE, sia copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Entrambi i documenti servono infatti per attestare l’effettivo stato di bisogno del non autosufficiente.

Una volta completata la procedura, verrà generato un numero di protocollo identificativo. Per ragioni di privacy, nella graduatoria ufficiale del bonus 200 euro concesso dall’assegno di cura non verranno mostrati i nominativi dei beneficiari, ma il numero di protocollo assegnato.

Resta poco tempo per accedere al contributo: le domande verranno accolte solo fino al 15 novembre 2022.

