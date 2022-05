Bonus 2022 in continuo aumento. Il Governo Draghi allarga la lista dei contributi pensati per sostenere tutte le famiglie in difficoltà. Tra i sostegni introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 e gli ultimi sostegni messi nero su bianco nel Decreto Aiuti, i nuclei familiari a ISEE basso potranno usufruire di ben 3.000 euro. Ecco quali sono e come ottenerli. Le ultime.

Bonus 2022 in continuo aumento. Il Governo Draghi allarga la lista dei contributi pensati per sostenere tutte le famiglie in difficoltà.

Tra i sostegni introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 e gli ultimi sussidi messi nero su bianco nel Decreto Aiuti, i nuclei familiari a ISEE basso potranno usufruire di ben 3.000 euro.

La macchina dei Bonus non si ferma, nonostante l’intenzione palesata qualche mese addietro dal premier Draghi di voler cancellare quota parte dei contributi in vigore lo scorso anno considerati troppo costosi per le casse dello Stato.

L’attenzione verso i Bonus 2022 destinati alle famiglie, soprattutto quelle con ISEE basso, rimane tutt’ora alta e non mancano certamente le polemiche. Di truffe, furbetti del Reddito di Cittadinanza, Bonus percepiti da chi non ne ha effettivo bisogno, ci sarebbe molto da discutere.

In tutto questo caos, l’obiettivo da centrare sarebbe quello di garantire un aiuto dignitoso a chi fa del proprio lavoro una missione, ma che a fine mese si trova purtroppo a dover far quadrare i conti tirando la cinghia.

Non vanno però dimenticate le famiglie. Molte a causa della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-10 si ritrovano con figli da mantenere e un’occupazione venuta a mancare, mentre i rincari di benzina, diesel, caro bollette e aumenti dei prezzi dei beni di consumo pesano in maniera importante sul budget familiare.

Ma quali sono i Bonus 2022 richiedibili dalle famiglie a ISEE basso che si trovano quotidianamente a ridurre i consumi per non cadere in miseria?

In realtà, il Governo Draghi è molto largo di maniche sui contributi indirizzati alle famiglie italiane. Molti aiuti sono arrivati grazie alla Legge di Bilancio 2022, altri ancora per mezzo del recente Decreto Aiuti.

Nel corso dei paragrafi forniremo una panoramica dei Bonus 2022 indirizzati a tutte le famiglie in condizioni reddituali difficili (ISEE basso), come funzionano e quali requisiti occorre rispettare per ottenere complessivamente fino a 3.000 euro.

Bonus 2022, con ISEE basso 3.000 euro e tutte le famiglie? Quali misure dal Governo Draghi

Come anticipato in precedenza, le famiglie a ISEE basso potranno avvalersi di una serie di contributi, per un totale di 3.000 euro, disposti dal Governo Draghi per alleggerire lo stato di difficoltà economica in cui versano.

Stiamo parlando di misure tanto strutturali, quanto introdotte dall’Esecutivo italiano per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Nell’elenco dei Bonus 2022 richiedibili dalle famiglie italiane con ISEE basso spicca, ad esempio, l’Assegno Unico Universale entrato in vigore il 1° gennaio scorso. Una misura che rientra a pieno titolo nella categoria degli interventi strutturali.

Un nuovo contributo a difesa delle famiglie con figli a carico fino al ventunesimo anno di età, ma non l’unico.

Basti pensare al Bonus bollette 2022 da 200 euro, alla nuova IRPEF, alla riduzione dei contributi e via dicendo.

Ben 3.000 euro destinati a tutte le famiglie italiane, di cui fanno parte anche dei Bonus di tipo emergenziale, introdotti per aiutare i nuclei familiari ad affrontare la crisi economica scaturita dalla Covid-19.

C’è da fare però una premessa.

Anche se molti Bonus 2022 sono stati riconfermati dal Governo Draghi senza modifiche rispetto allo scorso anno, sono in tanti a non vedere di buon occhio l’erogazione a pioggia di questi sussidi, nonostante alcuni rappresentano una vera e propria manna dal cielo per tutte le famiglie che stentano ad arrivare a fine mese.

Ma torniamo a noi: quali sono le misure introdotte dal Governo Draghi a favore di tutte le famiglie a basso ISEE? Quali permettono di ottenere fino a 3.000 euro di contributi. Analizziamole nei dettagli.

Bonus 2022, ISEE basso? 3.000 euro non solo alle famiglie: le ultime novità Draghi sul Decreto Aiuti

Bonus 2022 sempre più numerosi insomma. Ma il programma anti-crisi stilato dal Governo Draghi non riguarda solo le famiglie a ISEE basso e mette a disposizione più di 3.000 euro di contributi.

Le novità introdotte dal Decreto Aiuti da 14 miliardi di euro riguardano famiglie e imprese, mentre l’obiettivo da centrare rimane sempre lo stesso: evitare la recessione e alleggerire la pressione economica che grava sulle famiglie a ISEE basso.

I nuovi Bonus 2022, infatti, serviranno a risollevare la sorte finanziaria non solo delle famiglie a ISEE basso (soglia limite di 12.000 euro) e delle imprese, ma anche di tutti quei pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro che a causa dell’emergenza pandemica prima, e del conflitto Russia Ucraina poi, non riescono più a pareggiare i conti.

E così, tra i nuovi Bonus 2022 confermati dal Decreto Aiuti, troviamo un’agevolazione da 200 euro rivolta ai lavoratori dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, viene prorogato il taglio delle accise di 30 centesimi sul carburante (fino all’8 luglio 2022) e aggiornata la soglia ISEE per l’accesso delle famiglie al Bonus sociale 2022.

Bonus 2022, 3.000 euro per tutte le famiglie: cambia la soglia ISEE del Bonus Sociale?

Fra i tanti nuovi Bonus 2022 che unitamente agli altri permettono alle famiglie a basso ISEE di usufruire di un contributo complessivo di 3.000 euro troviamo il Bonus Sociale.

Mentre voci di corridoio davano quasi per certa una modifica del tetto ISEE da non superare per essere ammessi al contributo a 14.000-15.000 euro, nessun ritocco è stato apportato dal Governo Draghi alla soglia limite che continua comunque a privilegiare le famiglie a ISEE basso (sotto i 12.000 euro).

La novità maggiore riguarda, invece, l’ok alla retroattività del Bonus. Una condizione questa che garantisce a tutte le famiglie il rimborso delle somme pagate in più per le bollette da gennaio a marzo 2022.

Per quanto riguarda l’erogazione del nuovo Bonus Sociale 2022, i pensionati riceveranno l’accredito spettante a luglio, i lavoratori dipendenti nel prossimo mese.

Chiarita la questione sul cambio ISEE del contributo, vediamo quali altri Bonus 2022 permettono alle famiglie di ottenere fino a 3.000 euro di aiuti.

Bonus 2022, ISEE basso? 3.000 euro a tutte le famiglie: come funzionano le misure introdotte da Draghi

Entriamo nel merito dell’articolo soffermandoci sui Bonus 2022 che permettono a tutte le famiglie con ISEE basso, inferiore a 12.000 euro, di ottenere fino a 3.000 euro di aiuti.

Iniziamo col Bonus bollette 2022 già visto nei paragrafi precedenti. Si tratta di uno sconto applicato direttamente nelle fatture di gas e luce. Ma come funzionano?

La riduzione praticata sui costi in bolletta del gas varia in base alla fascia climatica di appartenenza e all’utilizzo che si fa della materia prima, lo sconto sull’energia elettrica invece è stabilito preventivamente e costantemente aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente tenendo in considerazione l’inflazione.

Ma veniamo agli importi. Le famiglie a ISEE basso possono risparmiare con il Bonus 2022 in questione da 100 a 230 euro al mese, per una somma complessiva variabile da 1.087 a 2.741 euro annui.

A tali cifre, va a sommarsi il Bonus da 200 euro recentemente introdotto dal recente Decreto del Governo Draghi che permette ad alcune famiglie a ISEE basso di risparmiare fino a 400 euro al mese.

Bonus 2022, ISEE basso? 2.100 dei 3.000 euro alle famiglie per l’Assegno Unico: in cosa consiste

Chiudiamo la nostra carrellata di Bonus 2022, che congiuntamente mettono a disposizione delle famiglie a ISEE basso (sotto i 12.000 euro annui) 3.000 euro di aiuti, con l’Assegno Unico e Universale entrato in vigore lo scorso gennaio e erogato dall’INPS ai nuclei beneficiari a partire da marzo.

Tutte le famiglie con figli a carico potranno ottenere un assegno mensile di 175 euro, per un ammontare annuo di 2.100 euro.

Naturalmente, più numeroso è il nucleo familiare, più l’importo del Bonus 2022 per i figli fiscalmente a carico diventa interessante. Non mancano poi le maggiorazioni attribuite se all’interno del gruppo è presente un figlio disabile.