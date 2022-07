Neo-diplomati con il tanto agognato certificato in mano che ora sono alle prese con le scelte per il loro futuro, da studenti o da lavoratori. Per chi è impegnato con la scelta dell’Università a cui iscriversi, ecco un bonus 700€ che rappresenta un’interessante opportunità da cogliere al volo.In questo articolo infatti presentiamo il bando per il sostegno dei diplomati meritevoli che intendono iscriversi presso queste Università. Ecco come procedere.

Neo-diplomati con il tanto agognato certificato in mano che ora sono alle prese con le scelte per il loro futuro, da studenti o da lavoratori. Per chi è impegnato con la scelta dell’Università a cui iscriversi, ecco un bonus 700€ che rappresenta un’interessante opportunità da cogliere al volo.

In questo articolo infatti presentiamo il bando per il sostegno dei diplomati meritevoli che intendono iscriversi presso queste Università, ma non solo.

Infatti, oltre a questo bonus maturità, presentiamo anche quelle che sono tutte le altre agevolazioni disponibili per chi ha ottenuto il 100 al diploma e vuole andare all’università e per chi invece intende spenderlo subito sul mercato del lavoro.

Il bonus 700€ per la maturità 2022 è una borsa di studio per neo-diplomati

Si tratta di un bonus maturità da non sottovalutare, per chi prende un voto alto alla maturità. Nella fattispecie si tratta di

5 milioni di euro per il bando, che per il 2022, è alla sua seconda edizione denominato “Sostegno all’iscrizione alle università laziali per i diplomati meritevoli". Per ogni diplomato meritevole è prevista l’erogazione di un bonus una tantum del valore di 700€.

In sostanza, tutti i diplomati che decidono di iscriversi a una delle università del Lazio hanno la possibilità di iscriversi al bando e ottenere una delle borse di studio messe in palio.

Il requisito principale da rispettare è che abbiano conseguito un voto alto per il diploma, con una votazione minima di 95/100 a seguito dell'esame di maturità.

Ecco dunque che chiunque si trovi in tali condizioni e desideri iscriversi all’università, scegliendo una struttura laziale ha anche la possibilità di richiedere tale borsa di studio.

Per farlo è necessario dimostrare l’avvenuta iscrizione e la residenza o domicilio nel Lazio.

La regione ha stanziato questi fondi che rientrano nell’ambito di 13 milioni in totale, comprendenti non solo tali bonus per l’Università bensì anche la realizzazione di iniziative sportive e culturali, per la lettura e la produzione letteraria, per il teatro diffuso Gigi Proietti nonché per realizzare eventi promozionali e divulgativi, sia per quanto concerne la formazione che l’occupabilità degli studenti neo-diplomati.

Il bando verrà pubblicato online, così come è avvenuto per la prima edizione.

È necessario dunque monitorare il sito ufficiale della Regione Lazio. Lo studente interessato può dunque procedere con l'iscrizione presso l’Università di proprio interesse, cercare un alloggio per il domicilio (se non è residente) ed avrà tempo fino a fine anno per inoltrare la propria domanda.

Ciò che è interessante sottolineare è il fatto che il contributo spetta per merito e aumenta man mano che l’Isee sale.

Infatti bisogna considerare che per chi ha un Isee di 20.000€, è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse. Motivo per cui tale bonus 700€ spetta a coloro che hanno un Isee al di sopra di tale soglia e fino a un massimo di 30.000€.

A seguire ecco le agevolazioni che spettano ai neo-maturandi e come prepararsi invece se si decide di non frequentare l’Università ma di cominciare subito a lavorare.

Bonus 700€ e non solo: ecco tutte le agevolazioni per l'Università

Specifichiamo, a scanso di equivoci, che il voto finale del diploma non può, in alcun caso, pregiudicare l’iscrizione ad alcuna Università del territorio italiano. Il punto è semplicemente che, per gli studenti meritevoli, sono previste agevolazioni sul pagamento delle tasse o altri vantaggi, a cui invece non hanno accesso i diplomati con voto basso.

Ad esempio, forse non tutti sanno che il Miur, il Ministero dell’Istruzione, prevede da anni perfino una erogazione in denaro, per chi si diploma con il massimo dei voti.

Per ciò che riguarda il suo ammontare, è variabile. Il budget per l’istituto è fissato a monte e, dopo il diploma, si divide per tutti coloro che hanno ottenuto il 100 alla maturità.

Il premio in denaro, per quanto simbolico, non è l’unico che spetta al neo-diplomato. Infatti, gli spetta anche una serie di benefici e accreditamenti per poter accedere alle biblioteche, ai musei e agli istituti di cultura. Inoltre, avrà maggiori possibilità di essere ammesso a tirocini di formazione, di partecipare a iniziative organizzate da centri scientifici nazionali nonché a viaggi di istruzione organizzati in ambito didattico.

Infine, lo studente meritevole ha diritto all’iscrizione presso lalbo nazionale delle eccellenze.

Maturità 2022: quanto vale il 100 nel mondo del lavoro

Conseguire un voto alto al diploma, consente sicuramente di avvantaggiarsi di alcune importanti agevolazioni, come abbiamo avuto modo di constare, tra cui anche l’esonero o il pagamento agevolato delle tasse universitarie.

Ma ci sono anche diplomati che non vogliono proseguire con gli studi ma spendere subito il diploma nel mondo del lavoro.

Sicuramente il voto alto può rappresentare un canale preferenziale per accedere a un concorso pubblico oppure fare bella figura a un colloquio di lavoro.

Anche in questo caso, è d’obbligo precisare che l’accesso ai concorsi della pubblica amministrazione così come ai colloqui di selezione è libero e quindi il voto basso non può essere considerato come discriminante.

Però è altrettanto certo che, in alcuni ambiti, il voto alto è un biglietto da visita che funge da lasciapassare o comunque da corsia preferenziale rispetto alla massa.

Ciò si verifica soprattutto a livello privato, nel momento in cui il datore di lavoro deve stabilire a chi offrire la possibilità di uno stage o di un tirocinio formativo, trampolino di lancio verso il mondo del lavoro.