Estate rovente non solo per temperature e siccità ma anche sul fronte delle fatture delle utenze da pagare. Il Governo potenzia il bonus bollette e introduce novità, per quanto riguarda gli importi e i limiti Isee.

Altri 3 miliardi di euro approvati dal decreto legge per finanziare nuove misure contro il caro energia e il carovita. Non solo si continua con il taglio degli oneri di sistema ma si cercano nuove soluzioni anche per ciò che concerne l'approvvigionamento e lo stoccaggio di gas naturale.

Le novità più attese riguardano il nuovo trimestre appena iniziato, quindi questo mese di luglio.

Crisi energetica, inflazione, carovita ormai pesano come macigni sulle spalle delle famiglie. Ecco le novità in bolletta, a chi spettano e in quale misura.

Chi ha diritto alla riduzione delle bollette

Sostanzialmente, ha diritto al bonus bollette 2022, chi appartiene a una delle seguenti categorie di utenti:

nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli e ISEE non oltre i 20.000€ all’anno

percettori di sussidi quali Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza

pazienti costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali, a causa di precarie condizioni di salute

La novità riguarda il potenziamento del bonus che interessa una platea di beneficiari più ampia, misura già introdotta a partire dal 1° aprile ma ora confermata anche per il terzo trimestre 2022.

Dunque, a partire da questo mese di luglio e fino al 30 settembre, tutti coloro che hanno un Isee 2022 aggiornato e in corso di validità, che non supera la soglia di 12.000€, allora hanno diritto ad ottenere il bonus sociale previsto.

Fino al 31 marzo di quest’anno invece la soglia massima, al di sotto della quale era previsto tale bonus, ammontava a 8.265 euro.

Il Governo non ha dato la sua approvazione per abbassare gli oneri di sistema, in base al valore dell’Isee del nucleo familiare, come valutato dall’esecutivo, in un primo momento.

Si è stabilito invece di erogare lo sconto a più persone bisognose, passando appunto alla soglia di 12.000 euro.

Si stabilisce che il bonus sia retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2022, per tutti coloro che rientrano in un’attestazione Isee 2022 non superiore a 8.000€ circa.

Se invece l’Isee risulta essere inferiore o uguale a 12 mila euro, allora si può ottenere il beneficio soltanto a partire dal 1° aprile, data dell’introduzione della modifica. Ora sappiamo che è possibile continuare ad avvantaggiarsi dello sconto almeno per un altro trimestre.

Come ottenere il bonus bollette 2022

Per tutti coloro che non percepivano il bonus in precedenza, e risultano essere i nuovi assegnatari dell’agevolazione, precisiamo che gli importi previsti dal bonus bollette non si erogano direttamente al beneficiario bensì si concretizzano in uno sconto diretto in fattura, relativa ai propri consumi di luce e gas.

Questo sta a significare che, per poter vedere concretamente il bonus in bolletta, bisogna soltanto essere certi di aver presentato la DSU, in modo tale da avere l’Isee al di sotto dell’asticella prevista dal Governo.

Come confermato da Confcommercio, tra le novità del 2022 spicca proprio il fatto che non è più necessario utilizzare il modulo specifico per inviare la richiesta, come previsto per l’appunto in passato, bensì è sufficiente compilare la DSU.

Per chi si domanda come richiedere online il bonus bollette 2022, la risposta è dunque che lo sconto non si ottiene a seguito di specifica domanda da inviare all’ente competente, bensì direttamente in bolletta.

Ad esempio, è il caso di chi percepisce il reddito o la pensione di cittadinanza, in quanto rientranti in tali condizioni di reddito basso ma anche di tutti coloro che soddisfano altri requisiti.

Ciò riguarda, ad esempio, dei nuclei familiari numerosi, con almeno quattro figli a carico, che hanno diritto al bonus fino a 20 mila euro di Isee.

Infine, è possibile cumulare il bonus elettrico per disagio economico a quello previsto per disagio fisico, previsto per tutti coloro che sono costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali per la loro salute o sopravvivenza.

Quanto è il Bonus bollette 2022

È l’Arera che ha l’incarico di aggiornare annualmente l’ammontare degli importi da concedere agli aventi diritto, in base all’inflazione e alle novità introdotte dai relativi decreti legge approvati dal Governo.

La conferma del taglio delle accise è arrivata per il settore elettrico e infatti si stabilisce che i tagli andranno a interessare sia le utenze domestiche che non domestiche in bassa tensione. L’ente inoltre provvederà anche a ridurre le aliquote del gas, in maniera tale da abbassare il prezzo finale della fornitura.

A oggi, dati aggiornati alla mano, per ciò che riguarda i valori del bonus elettrico, ecco quali sono gli importi spettanti:

128 euro per una famiglia che abbia 1 o 2 componenti

151 euro per una famiglia fino a 4 componenti

177 euro per una famiglia con più di 4 componenti.

Discorso differente per il gas, per il quale in media lo sconto è del 20% sulla fornitura annuale. Si consiglia però di verificare le tabelle ufficiali Arera, dal momento che sono diversi i fattori che entrano in gioco, a tal proposito. Non solo dunque la fornitura di gas per il riscaldamento ma anche quella finalizzata alla produzione di acqua calda ad uso sanitario o per la preparazione dei pasti.

Le agevolazioni variano anche a seconda della zona climatica di residenza.