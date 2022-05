Il bonus cani e gatti 2022 quest'anno si rinnova non solo negli importi, ma anche nei requisiti! Ora la copertura fiscale per il rimborso arriva fino a 550 euro, e non serve presentare l'attestazione ISEE! Occhio alle ultime novità in merito alle spese!

Il bonus cani e gatti 2022 ora è senza ISEE!

Come confermato nella Manovra di Bilancio 2022, ora potrai richiedere questo rimborso fiscale per i tuoi animali domestici senza dover presentare l'attestazione ISEE in corso di validità.

Anche questo bonus si aggiunge alla lunga lista di bonus senza ISEE. Si tratta di una categoria di incentivi governativi che prevedono soldi o rimborsi per tutte le famiglie, e senza dover dimostrare una condizione economica precaria tramite un documento INPS - Agenzia delle Entrate.

Però occhio ai requisiti! Da quest'anno non sarà possibile richiedere il bonus cani e gatti 2022 per alcune tipologie di spese. Inoltre, essendo un rimorso fiscale, dovrai provvedere alla compilazione e alla consegna del Modello 730, altrimenti noto come Dichiarazione dei Redditi.

In questo articolo faremo il punto della situazione, e vedremo insieme in cosa effettivamente consiste questo bonus e come fare per averlo. E soprattutto per quali spese è previsto e come richiederlo in sede di Dichiarazione dei Redditi.

Bonus cani e gatti 2022: ecco cos'è e come funziona il nuovo supporto economico per gli animali domestici!

Il bonus cani e gatti 2022 si presenta come una detrazione fiscale per tutti coloro che sono proprietari di animali domestici.

E' un supporto che viene costantemente confermato da anni, e che da quest'anno ha avuto il benestare della Legge di Bilancio 2022, che l'ha rinnovato con ulteriori modifiche, quali incrementi nella cifra rimborsabile a fini IRPEF, e le spese previste.

A livello fiscale si parla di un rimborso che copre il 19% delle spese sostenute, purché le spese sostenute superino la franchigia minima prevista per lo "scatto", attualmente a 129,11 euro.

Se ricordi bene, è la stessa cifra prevista nel caso si richieda il bonus occhiali da vista, altra detrazione fiscale utile in sede di Dichiarazione dei Redditi.

L'essenziale è che la spesa superi questa cifra, altrimenti l'Agenzia delle Entrate non può provvedere al rimborso, essendo una spesa troppo esigua per richiedere un'agevolazione.

Però bisogna fare i dovuti distinguo in merito a quali canidi e quali felini.

Bonus cani e gatti 2022: ecco per quali animali domestici è previsto!

Il bonus cani e gatti 2022 è garantito per tutti i padroni di animali domestici che sono, come dice il titolo stesso, tenuti e accuditi presso ambienti domestici.

Pertanto, solo gli animali domestici detenuti per compagnia, o per la pratica sportiva, purché a titolo legale, possono permettere l'accesso alla detrazione fiscale.

Di contro, tutti gli animali destinati alle seguenti attività non potranno garantire l'accesso:

animali detenuti per allevamento (es. produzione casearia),

(es. produzione casearia), animali detenuti per consumo alimentare (es. macellazione),

(es. macellazione), animali detenuti illegalmente (es. combattimenti non autorizzati).

Anzi, per quest'ultimo è prevista la denuncia presso le Forse dell'Ordine, e la reclusione fino a 3 anni e una multa dai 50.000 ai 160.000 euro, secondo l'art. 544 quinquies del Codice Penale.

Perché l'animale sia considerato invece come "detenuto legalmente" servirà:

per il cane, l'attestazione dell'iscrizione all' anagrafe canina e l'inserimento del microchip,

e l'inserimento del microchip, per il gatto, la fattura relativa al microchip.

Oltre a ciò, ricordiamo che, essendo limitato alla sola sfera del Fisco, non sarà prevista alcun'attestazione ISEE in corso di validità, come potrà confermarti Mondo Pensioni nel suo ultimo video Youtube.

Bonus cani e gatti 2022 senza ISEE, ma la copertura fiscale è di 550 euro!

Il bonus cani e gatti 2022 si limita solo a ridurre il prelievo IRPEF dal tuo reddito lordo annuo. Tutti i contribuenti possono richiederlo, dal momento che non farà fede la propria fascia di reddito, o un limite reddituale ISEE, ma le spese che hai provveduto a fare nel corso dell'anno dichiarato.

La novità per il 2022 è l'aumento per la spesa massima coperta dal bonus cani e gatti 2022: da 500 euro si passa a 550 euro!

Significa che potrai richiederlo soltanto se le spese:

superano la franchigia minima di 129,11 euro;

di non superano la franchigia massima di 550 euro.

Teoricamente, su una spesa di 550 euro, la detrazione del 19% equivarrebbe a 104,5 euro di rimborso complessivo.

Molti parlano di un rimborso di 80 euro. Ed è vero, purtroppo.

Perché 104,5 euro sarebbero corretti se non ci fosse la franchigia. Solo dopo i 129 euro si può procedere al rimborso, ma dal primo euro successivo.

Bisogna tagliare la spesa di 550 euro per la franchigia minima di 129,11 euro. Si ottiene quindi 420,89 euro, i quali, con la detrazione al 19%, corrispondono ad approssimativamente 80 euro.

Come bonus però non verrà erogato come denaro "contante", o come accredito sul proprio conto corrente. Si potrà avere in genere un taglio sul prelievo fiscale, in sede di Dichiarazione dei Redditi.

Si potrebbe valutare l'opzione "conguaglio", come è già disposto per il bonus IRPEF, ma bisogna vedere se il sistema sia compatibile con questa detrazione.

Va detto che, se ti va bene, col conguaglio "a credito", ottieni effettivamente un rimborso, dato che ti viene dimostrato di aver pagato troppe tasse rispetto a quelle previste per te.

Attenzione, però. Anche se si parla di una detrazione fiscale abbastanza esigua, bene o male è limitato solo ad alcune specifiche spese.

Bonus cani e gatti 2022: ecco per quali spese puoi richiederlo! Occhio alle novità

Il bonus cani e gatti 2022 è previsto solo se si documentano nella Dichiarazione dei Redditi alcune specifiche spese relative alla salute del proprio animale domestico.

Infatti il bonus cani e gatti 2022 ha come altro nominativo il titolo "bonus veterinario". Questo perché riguarda le spese medico-veterinarie, quali:

cure mediche veterinarie;

analisi di laboratorio per accertamenti veterinari;

di per accertamenti veterinari; interventi chirurgici eseguiti da strutture veterinarie specializzate;

eseguiti da strutture veterinarie specializzate; medicinali per la cura dell'animale prescritti dal medico veterinario.

Sono tutte spese che possono arrivare facilmente a superare la franchigia di 129 euro, e anzi, possono superare la quota massima di 550 euro.

Se hai altre spese, purtroppo la detrazione coprirà solo tutte quelle che rientrano nella copertura di 550 euro. In poche parole, per i primi 550 euro sei coperto fino a 80 euro di rimborso. Oltre i 550 euro è tutto a carico tuo.

Però non basterà richiederlo soltanto con il Modello 730. Bisognerà compilare alcune specifiche sezioni, e presentare alcuni documenti e fatture per averlo.

Bonus cani e gatti 2022: ecco come richiederlo nel proprio Modello 730!

Il bonus cani e gatti 2022 è richiedibile solo attraverso la propria Dichiarazione dei Redditi, ovvero il Modello 730.

Per accedere alla propria documentazione digitalizzata, basterà entrare nella propria area riservata, presso il sito online dell'Agenzia delle Entrate.

Servirà almeno uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica),

(Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta fatto accesso, dovrai compilare nel modello 730 le seguenti righe previste nella sezione I: E8, E9, E10. Sono tutte "Altre spese". Su di essa dovrai applicare il codice 29, previsto per le spese veterinarie relative alla cura di animali legalmente detenuti.

Se invece del Modello 730 hai accesso al Modello Redditi, dovrai compilare le righe che vanno da RP8 a RP13, e utilizzare sempre e comunque il codice 29.

Ricordiamo che il Modello Redditi (ex Modello Unico) è previsto soltanto, come ricorda CAFcisl, quando:

[...] i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta."

Altrimenti si dovrà provvedere al semplice modello 730, come potrai vedere nell'aggiornamento sul sito dell'Agenzia delle Entrate.