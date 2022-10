C’è ancora possibilità per molte famiglie di richiedere i tanto utili e sempre attesi bonus libri di testo, per l’anno scolastico 2022/2023 già iniziato. Ecco in quali regioni e quali sono le imminenti date di scadenza.

Si tratta di opportunità da non perdere, dal momento che i soldi non bastano mai e dunque ogni contributo economico a disposizione merita la giusta attenzione.

Qui a seguire ricapitoliamo i bandi che scadono entro la fine del mese, tra cui il primo che presentiamo è quello della regione Emilia Romagna, che però chiude la possibilità di inviare domanda definitivamente tra 24 ore.

Segue il bando libri di testo di un'altra regione, per la quale invece il periodo disponibile per l’invio delle istanze si conclude entro la fine di questo mese di ottobre.

Bonus libri di testo e contributi borse di studio in Emilia Romagna: scadenza 26 ottobre

La possibilità di inviare le domande risulta attiva dal 5 settembre scorso e si concluderanno nella giornata del 26 ottobre.

La regione ha voluto stanziare dei fondi per permettere alle famiglie più disagiate di equipararsi alle altre nel garantire il diritto allo studio ai propri figli.

Infatti l’assegnazione dei contributi per i libri di testo avviene sulla base di valutazioni delle difficoltà economiche, in base alla soglia di Isee a cui le famiglie interessate appartengono.

La data di scadenza fissata è la stessa sia per quanto riguarda i bonus libri di testo che per le borse di studio. I primi saranno erogati dai comuni mentre le seconde si riferiscono alla città metropolitana di Bologna.

Tra i requisiti principali troviamo quello anagrafico (gli studenti non devono avere più di 24 anni compiuti), quello legato alla residenza in regione e ovviamente quello reddituale, che prevede due differenti soglie Isee.

Nella fattispecie si tratta di:

fascia 1, con Isee fino a 10.632,94 euro

fascia 2, con Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

L’aspetto importante da tenere in considerazione è che tutti gli studenti che hanno presentato la domanda riceveranno un contributo.

Gli importi infatti non sono stabiliti a monte, bensì si calcoleranno alla chiusura del bando, in base ai fondi disponibili e alle richieste pervenute.

Bonus libri di testo 2022/2023 della regione Molise: scadenza 30 ottobre

Veniamo ora a un altro bando che è ancora aperto e per il quale ci sono più giorni disponibili, per poter presentare la propria domanda. Si tratta di quello relativo alla regione Molise.

Dell’apertura di questo bando abbiamo già avuto modo di trattare in un articolo dedicato all’argomento.

La novità, rispetto agli anni passati riguardava nello specifico il fatto che la regione ha deciso di innalzare la soglia Isee, in maniera tale da poter allargare la platea dei beneficiari.

Ciò significa che più famiglie, rispetto a quanto avvenuto in passato, hanno avuto la possibilità di presentare la propria richiesta per una fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo, per l’anno scolastico in corso, in favore dei propri figli a scuola.

I beneficiari della misura dunque sono i cittadini residenti all’interno del territorio della regione Molise e che rispettano il requisito reddituale come segue:

Fascia 1, che comprende coloro che hanno un ISEE tra 0 e 10.632,94 euro

Fascia 2, che comprende coloro che hanno un ISEE tra i 10.632,94 euro e i 15.748,78 euro.

Sul sito della regione si trova il modulo da poter scaricare, compilare e quindi inviare al proprio comune di appartenenza.

Bonus libri di testo per i figli a scuola: come fare domanda

Di norma, già nel periodo estivo si aprono i bandi per l’assegnazione di borse di studio e di contributi per l’acquisto dei testi scolastici, in vista dell’anno successivo.

Da questo punto di vista, regioni e comuni godono di autonomia e fissano le date di apertura e chiusura dei bandi. La maggior parte di essi si conclude nel mese di settembre ma non sono rare le eccezioni, come per l’appunto queste di cui abbiamo appena avuto modo di trattare, nel corso dell’articolo.

L’autonomia sussiste anche nel determinare le fasce Isee di appartenenza, che permettono di godere del beneficio.

Di norma i bonus libri di testo spettano alle famiglie con maggiori difficoltà economiche e per figli fino a un massimo di 16 anni di età, ovvero limite fissato dal nostro Paese per l’obbligo scolastico.

Per ciò che concerne invece le modalità di iscrizione e di invio della propria domanda, quest’ultime risultano alquanto simili, da regione a regione.

Infatti, la prassi vuole che le richieste vadano inoltrate esclusivamente in modalità telematica, quindi utilizzando il sito web ufficiale della regione stessa.

Qui si trova il bando d’interesse e il relativo modulo da compilare per beneficiare dell’assegnazione dei bonus libri di testo, in proprio favore.

L’accesso si effettua munendosi di credenziali di identità digitale, come ad esempio lo Spid.

Il consiglio che, in linea di massima, rimane valido per tutti, è quello di monitorare periodicamente il sito della propria regione di appartenenza, proprio per essere certi di non perdere alcuna opportunità, in questo senso.

