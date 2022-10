I bonus libri 2022/2023 sono misure regionali fondamentali per le famiglie in questo periodo di rincari. Proprio per questo motivo, una Regione italiana ha deciso di aggiungere una seconda fascia ISEE di riferimento, ampliando così la platea di beneficiari. Le domande possono essere inviate fino al 30 ottobre.

L’aumento dei prezzi ha interessato non solo le bollette di luce e gas o gli alimenti, ma anche altre spese necessarie. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, quindi, le famiglie si sono trovate a fronteggiare i costi (aumentati rispetto lo scorso anno) per i libri di testo e per altro materiale didattico (per esempio, zaini, diari, astucci ecc.).

Un aumento dei costi che ha impattato ancor più duramente le famiglie già provate dalle conseguenze economiche post-pandemia.

D’altra parte, né dei libri di testo né di altro materiale didattico, si può fare a meno. Ecco perché diverse sono state le iniziative regionali che, così come nei precedenti anni, hanno destinato risorse per introdurre sostegni economici in favore delle famiglie.

Non solo, perché in alcuni casi, tenendo in considerazione la crisi socio-economica, si è deciso di innalzare le soglie ISEE. È proprio ciò che è successo in una particolare regione italiana che ha deciso di introdurre una seconda fascia ISEE per ampliare la platea dei beneficiari e offrire questo importante sostegno a un maggior numero di famiglie.

Bonus libri 2022/2023, in questa Regione si innalza la platea dei beneficiari

In alcune Regioni non è più possibile fare domanda per il bonus libri per l’a.s. 2022/2023. In altre, invece, c’è ancora tempo per richiedere il sostegno economico per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo.

Si tratta di aiuti legati alla situazione economica del nucleo familiare. Di conseguenza, per poter avere accesso a questo sostegno economico le famiglie, nella maggior parte dei casi, devono possedere un ISEE in corso di validità.

Mentre alcune Regioni hanno ormai chiuso i termini per l’invio delle richieste da parte dei nuclei familiari, in altre si è deciso di allargare la platea dei beneficiari. È ciò che è successo in Molise, dove, lo scorso 21 settembre, sono stati approvati dalla Giunta Regionale i nuovi criteri per la ripartizione delle somme destinate alle famiglie per i libri di testo.

In questo caso, la Regione ha deciso per un ampliamento della platea, innalzando la soglia ISEE stabilita, per dare l’opportunità a un maggior numero di famiglie in difficoltà economica di accedere al beneficio.

Bonus libri 2022/2023 in Molise: aiuti per i libri di testo anche alle famiglie con ISEE medio-basso

Come già accennato, i bonus libri di testo vengono riconosciuti alle famiglie in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Tutte le Regioni e, talvolta, i singoli Comuni, stabiliscono diverse soglie ISEE da non superare per poter accedere al beneficio, soglia che può cambiare di anno in anno.

E proprio durante questo complicato 2022, la Regione Molise prende l’importante scelta di innalzare tale soglia. Molte famiglie, come ricorda il vice presidente dell’esecutivo, Roberto di Baggio, stavano ancora lottando contro le conseguenze economiche della pandemia, alle quali si sono aggiunti i recenti rincari dovuti allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Soglie ISEE più alte equivalgono a un maggior numero di famiglie che potranno beneficiare dei bonus per i libri scolastici. La nuova platea dei beneficiari, dunque, includerà anche coloro che hanno un ISEE medio-basso.

Chi può richiedere il bonus libri 2022/2023 della Regione Molise

Il bonus libri, anche in Molise, permetterà di risparmiare sui libri scolastici ai nuclei familiari in cui siano presenti figli che frequentano la scuola secondaria di primo e di secondo grado (medie e superiori).

La novità, per quest’anno, riguarda l’introduzione di una seconda fascia ISEE per i beneficiari. In precedenza, infatti, potevano accedere al bonus i nuclei familiari con ISEE basso, con un limite fino alla soglia di 10.632,94 euro.

Quest’anno possono, invece, richiedere il bonus libri le famiglie che rientrano:

• nella Fascia 1 che comprende coloro che hanno un ISEE tra 0 e 10.632,94 euro;

• nella Fascia 2 che comprende coloro che hanno un ISEE tra i 10.632,94 euro e i 15.748,78 euro.

Come richiedere il bonus libri 2022/2023 in Molise fino al 30 ottobre

Le famiglie che rientrano nelle soglie ISEE appena viste possono richiedere il bonus libri inviando domanda al Comune di residenza o, in alternativa, al Comune in cui lo studente frequenta la scuola.

La domanda, dunque, va inviata ai singoli Comuni che, sul proprio sito web, mettono a disposizione i bandi da consultare per assicurarsi di possedere tutti i requisiti richiesti per avere accesso alla misura.

Oltre al bando di riferimento, sempre sul sito web del Comune di residenza è possibile scaricare il modulo di richiesta.

Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente e dello studente destinatario, vanno indicati i dati relativi alla scuola frequentata, l’appartenenza a una delle due fasce ISEE previste e la spesa complessiva sostenuta per l’acquisto di libri e altro materiale scolastico.

Le famiglie hanno tempo fino al 30 ottobre 2022 per inviare la richiesta per il bonus libri.