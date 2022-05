Bonus occhiali 2022 ancora fruibile nell’anno in corso. Lo sconto da 50 euro sull’acquisto di occhiali e lenti a contatto è in dirittura d’arrivo? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Vediamo a chi spetta il contributo, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare per richiederlo. Ecco le ultime novità.

Bonus occhiali 2022 ancora fruibile nell’anno in corso. Lo sconto da 50 euro sull’acquisto di occhiali e lenti a contatto correttive è in dirittura d’arrivo? Nel corso dell’articolo cercheremo di fare il punto della situazione.

Vediamo a chi spetta il contributo, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare per richiederlo.

Di notizie sul Bonus occhiali 2022 ne sono circolate a bizzeffe fin della sua entrata in vigore. Ora invece tutto tace, almeno apparentemente. Molti in queste ultime settimane si stanno chiedendo che fine ha fatto l’agevolazione di 50 euro introdotta per agevolare le spese di acquisto di un paio di occhiali o di lenti a contatto correttive.

Quando si potrà fruire del voucher da 50 euro confermato dalla Legge di Bilancio 2022, ma al momento attuale inattivo?

Chi ha problemi di vista è in trepidante attesa di ricevere da parte del Governo notizie confortanti sull’entrata in scena dell’agevolazione. Il motivo è abbastanza semplice: oggi come oggi, comprare un paio di occhiali, comprensivi di montatura, o delle lenti a contatto è diventata una spesa a tutti gli effetti, il più delle volte molto onerosa.

Prima di vedere a che punto è il Bonus occhiali 2022, cercheremo nel corso dell’articolo di capire in cosa consiste il contributo, a chi spetta, come funzione e in quale forma verrà elargito ai beneficiari. Solo successivamente daremo una risposta al quesito: quando arriva il Bonus occhiali di viste e lenti a contatto?

Bonus occhiali 2022, 50 euro di sconto a tutti: ecco in cosa consiste

Prima di vedere a che punto è il Bonus occhiali 2022 vediamo in cosa consiste. Come facilmente intuibile dal nome, i 50 euro di agevolazione spettano sull’acquisto di un paio di occhiali o delle lenti a contatto.

Spetta, quindi, a tutti i cittadini con problemi visivi di qualsiasi natura. Voluto dal Governo italiano per sostenere la salute dei cittadini, ma anche per ammortizzarne le spese, può essere fruito da tutti coloro che lamentano difetti nella vista.

Considerato lo scenario economico attuale, dominato dall’impennata dai prezzi dei beni di consumo, dai rincari di luce, gas e dell’aumento progressivo dei costi del carburante (benzina, diesel e Gpl), un aiuto economico capace di far tirare una boccata di ossigeno in più agli italiani è sicuramente di aiuto.

I prezzi di listino degli occhiali da vista, ma anche delle lenti a contatto correttive, sono molto alti. Non stiamo dicendo nulla di nuovo. Pertanto, un sostegno economico in questa direzione è ben gradito.

Il nome dell’agevolazione non deve però trarre in inganno: pur trattandosi di un Bonus occhiali, lo sconto di 50 euro è valido anche per le lenti a contatto. Naturalmente, tutti i beni acquistati devono rispondere a caratteristiche ben precise, altrimenti si rischia di essere tagliati fuori dal contributo.

Bonus occhiali 2022, 50 euro di sconto a tutti: quali sono i requisiti da rispettare

Visto in cosa consiste il Bonus occhiali 2022 da 50 euro, concentriamoci ora sui requisiti da rispettare per beneficiare dello sconto.

Le lenti acquistate devono essere solo ad uso correttivo. Motivo per cui, le spese sostenute per le lenti a contatto di altra natura (come quelle colorate) non rientrano nell’elenco dei costi agevolabili.

Stesso discorso per i cari occhiali da sole, quindi, esclusi dal beneficio. Viene spontaneo chiedersi se anche l’acquisto di occhiali da sole con lenti graduate non rientra nel Bonus occhiali 2022.

La deduzione logica potrebbe trarre in inganno: pur trattandosi di occhiali utilizzabili per correggere un difetto visivo, le spese supportante per il loro acquisto non sono finanziabili.

Per farla breve, lenti a contatto colorate e occhiali da sole di (graduati e non) non sono coperti dal Bonus occhiali 2022 di 50 euro.

Bonus occhiali 2022, 50 euro di sconto: come verrà erogato

Affrontiamo ora la delicata questione della modalità di fruizione. Pur essendo stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, la recente Manovra non ha fornito alcuna indicazione su come verrà erogato il contributo.

Voci di corridoio parlano di un voucher di sconto di 50 euro utilizzabile grazie ad un QR code, altre invece ipotizzano uno stanziamento economico da parte del Governo direttamente ai rivenditori di occhiali da vista e agli ottici.

Nel primo caso, lo sconto verrà applicato direttamente in fase di acquisto del prodotto scelto mostrando al rivenditore il codice in possesso. Nel secondo, sarà l’esercente a praticare lo sconto a favore dell’acquirente sempre in fase di acquisto.

Per quanto concerne gli importi, il Bonus occhiali 2022 sembrerebbe essere confermato nelle cifre: il contributo disposto dal Governo non dovrebbe superare i 50 euro. Non sono, però, da sottovalutare eventuali modifiche.

Bonus occhiali 2022, 50 euro di sconto ma solo con ISEE: qual è il limite da rispettare?

Seppur il numero di cittadini italiani con problemi di vista sia abbastanza consistente, il Bonus occhiali 2022 è riservato ad una categoria ben ristretta di beneficiari.

Detto diversamente, non tutti potranno godere dell’agevolazione sulle spese sostenute. Nonostante ci siano ancora delle incertezze sulla misura, una cosa è certa: gli interessati ad ottenere il Bonus occhiali 2022 non dovranno superare una specifica soglia di reddito.

Nello specifico, potranno accedere al voucher di sconto soltanto coloro che dispongono di una certificazione ISEE aggiornata, con valore dell’indicatore inferiore ai 10.000 euro.

Oltrepassato tala soglia, sfortunatamente, non si potrà godere dello sconto di 50 euro previsto dalla misura.

Bonus occhiali 2022, quando si potrà richiedere

Continuiamo il nostro discorso sul Bonus occhiali 2022 chiarendo un altro aspetto. Sono passati molti mesi da quando la Legge di Bilancio 2022 ha dato l’ok al contributo, eppure nulla si sa in merito alla sua attivazione.

Questo significa che allo stato attuale non è possibile richiedere il contributo. Di conseguenza, non si potrà godere di nessuno sconto sul prezzo di listino degli occhiali da vista o delle lenti a contatto desiderate.

I 60 giorni dalla pubblicazione della normativa in G.U. sono passati abbondantemente, ma del decreto attuativo la misura non si ha alcuna traccia.

A questo punto viene spontaneo chiedersi se il Bonus occhiali 2022 non sua più fruibile. La risposta è negativa. La passata Legge di Bilancio (2021) aveva già previsto uno stanziamento a copertura del Bonus fino al 2023.

Ben 10 milioni di euro sono stati disposti dall’esecutivo per il finanziamento della misura per il 2022 e il 2023. Questo per dire che già la Legge di Bilancio 2021 aveva messo una pietra sopra la questione “sospensione” del Bonus occhiale e lenti a contatto.

L’ipotesi di un’interruzione del contributo è quindi puramente azzardata.

Bonus occhiali 2022, 50 euro a tutti ultime novità: lo sconto sarà retroattivo?

Poiché il Bonus occhiali è stato introdotto nel 2021, e copre l’orizzonte temporale che va dallo stesso anno e fino al 2023, la domanda da porsi è la seguente: la misura sarà retroattiva? Può essere.

L’agevolazione sulle spese potrebbe essere riconosciuta per l’intero biennio 2021/2023.

Naturalmente, sono solo delle ipotesi. Maggiori informazioni al riguardo arriveranno non appena sarà pronto il decreto attuativo.