Il bonus psicologo parte ad agosto 2022: tra un mese chi ha un ISEE sotto i 50.000 euro potrà richiedere il contributo. Attesa per fine luglio la comunicazione di INPS e Ministero della Salute sull’avvio delle richieste. Per fare domanda ci sarà bisogno di SPID, CIE oppure CNS.

Tutto pronto per il bonus psicologo. Si tratta del contributo destinato a tutti coloro che si trovano in stato di stress, ansia, depressione o fragilità psicologica, sia a causa di un peggioramento della condizione economica a causa delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, sia per qualsiasi altro motivo che richiede supporto psicologico.

La storia di questo bonus non è stata affatto semplice. Prima escluso dalla Legge di Bilancio, è stato deciso di finanziare questo nuovo aiuto in seguito a una grande richiesta da parte dei cittadini. Era aprile il mese designato durante il quale i potenziali beneficiari avrebbero potuto presentare richiesta, ma le cose sono andate più a rilento.

Adesso, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale negli scorsi giorni (il 27 giugno 2022), finalmente si ha un’idea di quando sarà possibile fare richiesta per il contributo, mentre i dettagli sulle modalità di richiesta e di ottenimento erano già state rese note.

Il bonus potrebbe dunque partire dal mese di agosto, con gli ultimi giorni di luglio che vedranno la prossima comunicazione di INPS e Ministero della Salute circa la data a partire dalla quale i potenziali beneficiari potranno cominciare a inviare richiesta.

Ecco tutto ciò che servirà per poter richiedere il nuovo bonus psicologo.

Bonus psicologo 2022: panoramica sul contributo, su come funziona e chi può richiederlo

Prima di tutto, va ricordato che il bonus psicologo è una misura che è stata fortemente voluta da parte dei cittadini e che, di conseguenza, dopo l’esclusione dalla Legge di Bilancio è stata introdotta, invece, nel decreto Milleproroghe.

Il difficile periodo di pandemia, infatti, ha generato (o, in altri casi, ha esasperato) condizioni di stress, di ansia, di depressione o anche alcuni disturbi da parte dei cittadini, con picchi per quanto riguarda i più giovani. In questo contesto, il governo ha deciso di introdurre una misura in grado di supportare coloro che principalmente per motivi economici non si sono rivolti prima a un professionista.

Il bonus psicologo, infatti, andrà a coprire, interamente o parzialmente, il costo di un certo numero di sedute. Non solo, perché oltre ai voucher per i cittadini, il governo lavorerà anche a un rafforzamento dei servizi territoriali per il benessere e la salute mentale.

Il bonus psicologo parte ad agosto 2022: cosa fare per prepararsi alla richiesta

Il decreto attuativo che regola il nuovo bonus psicologo è stato pubblicato solo qualche giorno fa, il 27 giugno. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e considerando che entro 30 giorni dalla pubblicazione dovrebbero essere definite le modalità di richiesta, le domande potrebbero partire già durante il mese di agosto.

Prima, però, ci dovrà essere un ulteriore step:

a fine luglio, infatti, INPS e Ministero della Salute dovranno comunicare, tramite i propri siti web, la data dalla quale potranno partire le domande da parte dei circa 16.000 italiani che potranno richiedere il bonus.

Un numero non proprio alto. Il numero delle richieste, infatti, potrebbe rivelarsi maggiore di quanto messo a disposizione. È anche per questo motivo che, prima ancora che arrivi il momento di inviare domanda, ci si faccia trovare preparati.

Per poter richiedere il bonus psicologo, infatti, servono alcuni requisiti, così come per inviare domanda ci sarà bisogno del modello ISEE e di un’identità digitale per effettuare l’accesso al sito dell’INPS.

Bonus psicologo al via da agosto 2022: controllare il valore dell’ISEE e verificare che si rientri tra i requisiti

Per prima cosa, va detto che il bonus psicologo non è un contributo aperto a tutti. Esistono dei requisiti, anche alquanto stringenti, che limitano la platea di beneficiari (una prima stima ci dice che potranno beneficiare di questa nuova misura tra i 16.000 e i 20.000 cittadini).

Come accade per molti altri bonus e prestazioni statali, il diritto o meno di accedere alla misura è sancito dal valore della certificazione ISEE. Non solo, perché tale documento determina anche il valore stesso del bonus:

possono beneficiare del valore massimo del bonus (600 euro) i richiedenti con un ISEE fino a 15.000 euro; il bonus scende poi a un massimo di 400 euro per chi ha un ISEE fino ai 30.000 euro; infine, hanno diritto all’importo minimo del bonus psicologo (200 euro) coloro che hanno un ISEE fino a 50.000 euro.

Non ci sono limiti di età per poter beneficiare del contributo, né tanto meno è richiesto che il supporto psicologico si sia reso necessario in seguito alle conseguenze della pandemia.

Bonus psicologo, entro agosto 2022 bisogna avere SPID, CIE oppure CNS: ecco come fare richiesta

I cittadini interessati a beneficiare del bonus psicologo dovranno richiedere il contributo servendosi del sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Come già noto, il cittadino avrà la possibilità di scegliere il professionista consultando l’elenco dei professionisti iscritti all’Ordine degli psicologi e che hanno aderito all’iniziativa.

Perché si possa inviare domanda telematica (sarà possibile farlo per un periodo di 60 giorni a partire dalla data individuata da INPS e Ministero della Salute) è necessario essere in possesso di un’identità digitale. In particolare, stiamo parlando di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per chi non fosse ancora in possesso di una di queste credenziali di accesso, è bene ricordare che SPID può essere richiesto anche online (è possibile consultare l’elenco delle offerte dei diversi identity provider e scegliere quella più conveniente), mentre la CIE può essere richiesta al Comune di residenza. Inoltre, la CNS può essere attivata presso un ufficio della Regione.

Bonus psicologo 2022: come funziona e come usufruirne

Come già accennato, è possibile che l’INPS riceva più domande da parte dei cittadini e che, dunque, non tutti coloro in possesso dei requisiti abbiano l’effettiva possibilità di beneficiare del nuovo contributo.

Una volta chiusi i termini per l’invio delle richieste, INPS stilerà una graduatoria, privilegiando i cittadini con un ISEE più basso. I voucher verranno concessi finché le risorse messe a disposizione per il bonus psicologo non saranno esaurite (si tratta di 10 milioni di euro).

Ottenuto il bonus si riceverà anche il codice univoco che dovrà essere comunicato al professionista. Sarà quest’ultimo a caricare la fattura sul sito dell’INPS.