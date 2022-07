Nel 2022 il bonus sociale è automatico e non deve, dunque, essere richiesto al Comune di residenza. Ma cosa fare se arriva la bolletta e, pur essendo in possesso dei requisiti, lo sconto non è stato applicato? In questi casi è necessario conoscere tutte le novità introdotte a partire da quest’anno e i tempi tecnici per il riconoscimento del beneficio.

Stiamo parlando dei preziosi sconti applicati sulle bollette di luce e gas che, soprattutto in questo periodo di forti rincari, rappresentano un aiuto non indifferente per i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica.

Oggi ottenere gli sconti in bolletta è più semplice, dal momento che l’unica cosa che viene richiesta al cittadino è presentare la DSU e ottenere un ISEE in corso di validità. Inoltre, diverse sono state le modifiche apportate a questa misura, prima fra tutte l’innalzamento della soglia ISEE per allargare la platea dei beneficiari.

Ma cosa fare se arriva la bolletta e, pur essendo in possesso dei requisiti, lo sconto non è stato applicato? In questi casi è necessario conoscere tutte le novità introdotte a partire da quest’anno e i tempi tecnici per il riconoscimento del beneficio. Una prima risposta, infatti, potrebbe dipendere proprio dalle modalità di accesso al bonus.

Bonus sociale non presente in bolletta: occhio ai requisiti

Ormai da tempo, chi possiede tutti i requisiti per ottenere gli sconti sulla bolletta di luce e gas non ha più bisogno di recarsi in Comune e fare domanda per il bonus (condizione necessaria, invece, per chi può beneficiare dei bonus sociali per disagio fisico).

Può capitare però che il bonus sociale non arrivi e che ci si ritrovi a pagare il prezzo pieno della bolletta.

In primo luogo, è fondamentale verificare di avere ancora i requisiti necessari per essere inclusi nella platea dei beneficiari. Da aprile 2022 il governo ha rafforzato questa misura, ampliando la fascia ISEE e portandola a 12.000 euro per poterne beneficiare. Inoltre, il bonus viene riconosciuto anche alle famiglie numerose (con 4 o più figli a carico) che hanno un ISEE fino a 20.000 euro.

Ma se i requisiti ci sono e il bonus sociale non arriva comunque, è il caso di porre l’attenzione su ulteriori novità che sono state introdotte nel corso di quest’anno.

Cosa fare in caso di bonus sociale non erogato anche se si possiedono i requisiti

Se si rientra nelle fasce ISEE che danno diritto a beneficiare della misura, ma il bonus non viene ugualmente erogato, allora è il caso di comprendere bene il funzionamento dello sconto in bolletta.

Nel 2022, infatti, il meccanismo di riconoscimento ha subito delle modifiche. Per prima cosa, anche se, come abbiamo già accennato, non c’è alcun bisogno di presentare una domanda apposita per ricevere il bonus, il cittadino deve ricordare di richiedere la certificazione ISEE 2022.

Se si salta questo passaggio, infatti, non vi è alcuna possibilità di ottenere il bonus.

Inoltre, il bonus è diventato retroattivo. Ciò significa che, pur presentando il modello ISEE in ritardo, si avrà comunque diritto a ricevere lo sconto per le bollette a partire dall’inizio dell’anno.

Oltre alla necessità di presentare l’ISEE, è fondamentale conoscere il meccanismo di riconoscimento del bonus in bolletta per capire se l’assenza dello sconto in bolletta dipende dalle tempistiche per il riconoscimento dello stesso o da effettivi errori di fatturazione.

Bonus sociale, quando arriva: attenzione alla frequenza di fatturazione

Se il bonus sociale non è stato ancora erogato, questo potrebbe non dipendere da un effettivo problema, bensì semplicemente dalla frequenza di fatturazione da parte del fornitore di energia elettrica o gas.

In effetti, il bonus viene erogato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione dei dati che servono al sistema informativo integrato per il riconoscimento degli sconti.

In sostanza, una volta che il cittadino ha presentato la DSU, il sistema, nell’arco di un mese, provvede a individuare la fornitura intestata a uno dei membri del nucleo familiare, effettuare le verifiche richieste per capire se si ha diritto al bonus e, infine, comunicare i dati del beneficiario agli operatori competenti che erogheranno il bonus agli aventi diritto.

Prima di ottenere lo sconto, dunque, potrebbe trascorrere del tempo. Soprattutto, per sapere quando arriva il bonus sociale in bolletta, è necessario tenere in considerazione la frequenza di fatturazione (sapere, quindi, se la fattura viene emessa mensilmente, con cadenza bimestrale o con cadenza trimestrale).

Per fare un esempio, se la DSU è stata presentata il 5 maggio, il cittadino riceve il bonus ad agosto se la fatturazione è mensile, a settembre se è bimestrale, a ottobre se trimestrale.

Cosa fare se il bonus sociale non arriva

Abbiamo visto che i motivi per cui il bonus sociale non è presente in bolletta dipendono da diversi fattori. Se, però, hai verificato di possedere tutti i requisiti, hai richiesto l’ISEE o conosci la frequenza di fatturazione e dovresti aver già ricevuto il bonus, è possibile che si sia verificato un effettivo problema.

In questi casi può essere utile contattare il proprio fornitore di energia elettrica o gas e risolvere dubbi legati a un’errata fatturazione e mancata applicazione del bonus in bolletta.

Inoltre, è possibile rivolgersi allo Sportello per il consumatore energia e ambiente per richiedere chiarimenti.