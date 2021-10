Dal 15 ottobre la tv cambierà, fornendo nuovi supporti audio-visivi che non tutti i modelli riescono a supportare. In tal caso, per poter vedere le trasmissioni, andrebbero rottamati: il Bonus Rottamazione TV è uno sconto del 20%, fino a un massimo di 130 euro, sull'acquisto di nuovi apparecchi tv o decoder. In autunno ci sarà il picco di richieste, ma i fondi sono limitati.

I tempi cambiano e la tecnologia fa balzi da gigante, travolgendo tutto. Dobbiamo adeguarci, impossibile fermare il tempo. La televisione, compagna fedele ormai da decenni, continua a progredire e a cambiare caratteristiche, rinnovandosi di continuo.

L'ultimo stravolgimento, almeno a livello di trasmissioni, c'era stato una quindicina di anni fa, con l'ingresso del digitale e l'abbandono repentino dell'analogico, ed ora arriva un nuovo cambiamento, che potrebbe creare qualche disagio alle famiglie. Nei primi mesi arriverà l'ennesima rivoluzione visiva, dovuta al 5G, grazie all'introduzione di un nuovo progresso tecnologico: Dvb-T2/HEVC.

A partire dal 15 ottobre 2021 la tv cambierà ancora una volta, andando incontro al futuro, fornendo nuovi supporti visivi che non tutte le tv, specialmente quelle più vecchie, riescono a supportare. In tale caso, per poter vedere le trasmissioni, andrebbero rottamate: per fare ciò il Governo e il Ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti hanno previsto un nuovo incentivo, il Bonus Rottamazione TV.

Grazie a questo bonus il cittadino potrà acquistare una nuova tv, oppure un nuovo decoder moderno, beneficiando di uno sconto di 100 euro e rottamando il vecchio televisore. L'incentivo non è legato ad alcun reddito ISEE, perciò tutti possono usufruirne fino alla fine del 2022, quando la nuova digitalizzazione sarà realtà su tutto il territorio italiano.

Da fine agosto è stato introdotto il Bonus Rottamazione TV, ma vediamo in cosa consiste, cosa c'è da sapere, come richiederlo, prendendo spunto dai siti web di SOStariffe.it, Il Sole 24 Ore e Hdblog.it.

Bonus rottamazione tv. Nuova rivoluzione tecnologica

Il Ministero dello Sviluppo, insieme al Governo, ha studiato questa nuova manovra, che dovrebbe favorire tutti quanti, in modo tale da non lasciare indietro nessuno. Se la tecnologia continua ad evolvere, non resta che adattarsi, anche ciò potrebbe creare qualche disagio, specialmente alle famiglie meno abbienti, già sommerse di problemi.

Già, perché dal prossimo 15 ottobre le modalità di visione della tv cambieranno per sempre, e per questo tutti coloro che abbiano televisori abbastanza vecchi si troveranno svantaggiati, e non potranno far altro che acquistare un nuovo elettrodomestico.

Il Bonus rottamazione tv è stato programmato per aiutare il cittadino e per accompagnarlo all'acquisto di un nuovo televisore o un nuovo decoder di moderna tecnologia. L'incentivo arriva a un massimo di 100 euro e può essere cumulato con il bonus di 50 euro già esistente.

Il bonus non prevede alcun reddito ISEE, perciò ognuno può richiederlo. L'unico requisito imposto è che il buono è valido una volta soltanto per famiglia. Il Governo, a partire dallo scorso 23 agosto, ha stanziato 200 milioni di euro per l'intera manovra. Tali incentivi andranno a scalare mano a mano che la gente usufruirà dello sconto.

Quanto vale il bonus tv? In alcuni casi si possono risparmiare fino a 130 euro

Vediamo adesso le cifre che è possibile scalare nel momento dell'acquisto di una nuova tv o di un nuovo decoder. Abbiamo detto che lo sconto può arrivare fino a 100 euro, basandosi su uno sconto pari al 20% sul prezzo (IVA inclusa) del nuovo apparecchio. Perciò, facciamo un esempio facile: se acquistate una televisione del valore di 500 euro, grazie al Bonus Tv la pagherete 400 euro, risparmiando una bella cifra.

Va chiarita una cosa, come speficica la testata SOStariffe.it, il bonus arriva a un massimo di 100 euro, per questo motivo, nel caso in cui decideste di comprare un televisore costoso, del valore diciamo di circa 1000 euro, lo sconto non potrà superare comunque le 100 euro.

Il Bonus rottamazione Tv però può raggiungere, in alcuni casi, anche le 130 euro di sconto: ciò avviene nel caso in cui una famiglia dovesse presentare un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro. In questo caso, entra in gioco il vecchio bonus tv da 50 euro, che è possibile cumularlo al nuovo, anche se in forma ridotta, per un valore di 30 euro. In questo caso si avranno 130 euro di sconto al momento dell'acquisto dell'apparecchio.

I beneficiari del Bonus rottamazione tv

Dal 23 agosto scorso il Governo ha fornito questo utile incentivo, cercando di aiutare tutti coloro che possiedono televisori vecchi e che tra pochi giorni non saranno più abilitati alla nuova visione digitale, non compatibili con la tecnologia rivoluzionaria del 2021/2022.

Per beneficiare del bonus tv 2021 il cittadino dovrà rispettare alcuni requisiti, li prendiamo dalla tabella fornita da Il Sole 24 Ore:

deve essere in regola con canone RAI

deve essere intestatario del canone stesso

deve essere residente in Italia

deve rottamare il vecchio televisore non più compatibile, acquistato prima del 2019.

deve comprare nuovi tv e decoder presenti nella lista stilata dal Ministero dello Sviluppo Economico

Per quanto riguarda l'ultimo punto, infatti, non tutte le marche di elettrodomestici hanno aderito all'incentivo messo in campo dal Governo, perciò bisogna prestare attenzione al modello che si intende acquistare.

Le scadenze del Bonus Rottamazione Tv e il passaggio alla nuova tecnologia

Abbiamo detto che l'incentivo è stato elargito a partire dal 23 agosto scorso, studiato dal Ministero dello Sviluppo Economico e inserito all'interno del Decreto-Sostegni di Draghi, per un totale di 200 milioni di euro di aiuti economici per far fronte alla nuova rivoluzione tecnologica del campo audio-visivo.

Dal prossimo 15 ottobre tutto cambierà, non sarà da un giorno all'altro, ma accadrà giorno dopo giorno, per poi giungere a giugno 2022 quando tutto il territorio italiano avrà aderito alla nuova rivoluzione digitale imposta dall'Europa. Perciò, attenzione, controllate bene le date di scadenza per usufruire del Bonus tv 2021 e calcolate che le risorse stanziate saranno disponibili fino a esaurimento budget.

Ogni Regione ha i suoi tempi per attuare lo switch e convertirsi definitivamente alla tecnologia Dvb-T2, programmata entro la fine del 2022 in tutta Europa. L'Italia, proprio per andare incontro allo switch, è stata suddivisa in fasce, che Il Sole 24 Ore indica:

fascia uno - Sardegna (dal 1 novembre al 18 dicembre 2021)

fascia due - valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna (dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022)

fascia tre - Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche (dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022)

fascia quattro - Lazio, Liguria, Campania, Toscana, Umbria (dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022)

Come sapere se la propria tv è compatibile con la nuova tecnologia

Per capire se il proprio televisore è compatibile con le nuove tecnologie digitali introdotte nelle prossime settimane basta solo sintonizzarsi sul canale test 200 per reti Mediaset e il canale test 100 per le rete RAI. A questo punto, se lo schermo visualizza la scritta "test HEVC Main10" significa che la tv è compatibile.

Se invece lo schermo della tv resta nero, è molto probabile che non riesca a supportare la nuova tecnologia digitale, e allora andrà sostituita con un nuovo apparecchio e o un nuovo digitale moderno. Consigliamo di fare questo test per accertarsi della compatibilità.

Come ottenere il Bonus Rottamazione Tv

Per ottenere il Bonus tv 2021 basta rottamare il vecchio televisore, per farlo si può portare il vecchio modello direttamente in negozio e lasciarlo al personale, ottenendo immediatamente lo sconto del 20% sul prezzo del nuovo modello scelto, oppure portare la vecchia tv in discarica, dove sarà smaltita adeguatamente, e farsi consegnare un modulo di avvenuta rottamazione che andrà poi presentato al negozio di elettrodomestici.

Su questo modulo da compilare alla discarica bisogna scrivere i dati anagrafici, con Codice Fiscale e Carta d'Identità, il modello della tv smaltita, che deve essere stata acquistata prima del 2019, e registrare i dati della discarica che si fa carico della rottamazione, infine indicare se si è residenti in Italia e se si è in regola col pagamento del canone.

Per beneficiare del Bonus Rottamazione Tv si ha tempo fino alla fine del 2022, poiché a partire dal 1 gennaio 2023 tutta l'Europa avrà aderito alla nuova digitalizzazione del Dvb-T2. Ma ricordiamo ancora una volta che i finanziamenti stanziati dal Governo sono limitati, perciò se dovete cambiare obbligatoriamente modello di apparecchio fatelo al più presto.

In quali negozi si può sfruttare il Bonus Tv

Il Bonus Rottamazione Tv è valido in tante catene e negozi di elettrodomestici, sia fisici che virtuali. Amazon non aderisce all'incentivo, vale la pena ricordarlo, essendo il sito più popolare e sfruttato al mondo, e già di suo fornisce forti sconti sui suoi prodotti.

Euronics e Mediaworld invece aderiscono al bonus tv. Nel caso in cui si dovesse acquistare un televisore tramite Internet, bisogna allegare il modulo compilato alla discarica, oppure compilato nella stessa catena in cui si intende comprare il nuovo modello, e usufruire dello sconto del 20% per l'acquisto online.

In alcuni casi sono le stesse catene di negozi a prestare servizio di domicilio e venire a riprendersi il vecchio televisore per smaltirlo correttamente, facendo compilare direttamente a casa il modulo sconto.

I dati aggiornati del Bonus Rottamazione Tv

Siamo in autunno, nel mese di ottobre, e il Bonus tv 2021 è entrato in scena da un mese e mezzo. Arrivano i primi dati, forniti da Confindustria Radio Televisioni e confermati dal portale Hdblog.it, sull'andamento del bonus. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico sarebbero più di 70 milioni di euro gli incentivi erogati fino ad oggi, quasi tutti andati per l'acquisto di una nuova tv e un decimo per l'acquisto di un nuovo decoder digitale.

Lo smaltimento del vecchio apparecchio e l'acquisto del nuovo modello ha coinvolto circa il 40% dei contributi erogati, andando a coprire circa 500 mila vendite in poco più di un mese. Un successo del Bonus Rottamazione Tv che ha coinvolto tutti i cittadini, i quali ne hanno approfittato per ricevere lo sconto del 20%.

Fino ad oggi, come rivela Hdblog.it, è stato consumato circa un terzo del budget previsto dal Governo, con 1 milione e mezzo di bonus elargiti, di cui la metà per famiglie con ISEE basso, sintomo che molti si stanno attrezzando per accogliere la nuova digitalizzazione audio-visiva prevista a partire dal 15 ottobre, approfittando dello sconto.

Il picco del Bonus Rottamazione Tv sarà raggiunto, secondo le stime di SOStariffe.it, tra novembre e dicembre, quando quasi tutte le regioni passeranno alla tecnologia Dvb-T2 HEVC Main10 e quando il Natale sarà vicino e la gente ne approfitterà per regalarsi un nuovo tv.