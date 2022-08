La scuola è finita da tempo e finalmente anche gli esami di Maturità 2022 sono volti al termine: agosto e settembre sono i mesi di richiesta dei bonus per merito o reddito. Riceveranno una borsa di studio di valore superiore a 1.000 euro tutti gli studenti eccellenti che hanno ottenuto punteggi elevati agli Esami di Stato, ma solo se soddisfano alcuni requisiti.

Le Regioni italiane iniziano a pubblicare i bandi di accesso alle ricche borse di studio erogate per reddito a chi ha più difficoltà economiche, ma anche per merito a tutti gli studenti più meritevoli.

Ecco in quale Regione si può ottenere una borsa di studio di oltre 1.000 euro per gli studenti eccellenti: se risiedi in questa zona e ti sei diplomato a pieni voti, potresti ottenere un bonifico nelle prossime settimane.

Riceveranno una borsa di studio di oltre 1.000€ questi studenti eccellenti

Con uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro, 3.385 fortunati ragazzi, femmine e maschi, riceveranno una borsa di studio di oltre 1.000€ dalla Regione per aver conseguito dei risultati eccellenti agli Esami di Maturità 2022.

Nonostante la pandemia di Covid-19, la didattica a distanza, il lockdown e tutte le tensioni conflittuali a livello europeo, questi studenti eccellenti hanno dimostrato impegno e costanza per tutto l’anno scolastico e si sono meritati un premio corposo in denaro.

Per loro, la Regione Lombardia ha previsto il pagamento di alcune borse di studio di oltre 1.000 euro per sostenere le spese di iscrizione all’università o per lo svolgimento di altri corsi riconosciuti. Si potranno utilizzare i soldi anche per acquistare libri, materiale scolastico o dotazioni tecnologiche. Si possono persino acquistare ingressi presso musei e teatri.

Ma quali sono gli importi delle borse di studio per questi studenti eccellenti e chi potrà ottenere i pagamenti nelle prossime settimane?

Borsa di studio di oltre 1.000€ agli studenti eccellenti: come ottenerla

A ricevere la borsa di studio di oltre 1.000€ saranno 3.385 studenti eccellenti che hanno concluso a pieni voti la Maturità 2022, con un punteggio pari a 100 e lode, oppure 100/100. Non solo, anche i ragazzi che hanno frequentato il terzo e quarto anno di istruzione secondaria di secondo grado hanno diritto al beneficio.

Sono infatti due le borse di studio previste dalla Regione Lombardia per gli studenti più meritevoli:

Dote bonus 1.142 euro a 932 studenti eccellenti usciti con 100 e lode oppure con 100/100 alla Maturità 2022;

Borsa di studio pari a 380 euro per gli studenti che hanno terminato il terzo o quarto anno di scuola superiore nell’anno scolastico 2020-2021 con una media dei voti non inferiore al 9.

I pagamenti delle borse di studio agli studenti eccellenti della Regione partiranno da mercoledì 10 agosto 2022 e riguarderanno tutti i ragazzi che hanno presentato l’apposita domanda alla Regione. La Dote scuola della Regione Lombardia si potrà spendere e utilizzare solo fino al 31 gennaio 2023.

Borsa di studio di oltre 1.000€ agli studenti eccellenti: chi sono i fortunati

Chi sono i fortunati che riceveranno una borsa di studio di oltre 1.000 euro dalla Regione? Si tratta nel complesso di 3.385 studenti eccellenti, per la maggior parte residenti a Milano.

Sono infatti 1.112 gli studenti milanesi della città metropolitana o dell’hinterland che si suddivideranno 642 milioni di euro di borsa di studio, per ottenere ciascuno oltre 1.000 euro di premio per l’impegno e la dedizione scolastica.

A ricevere la borsa di studio più elevata, ovvero 1.142 euro di bonus, saranno 258 studenti diplomati con la lode alla Maturità 2022 e 30 ragazzi che hanno ottenuto il punteggio pieno (100/100) agli esami per il conseguimento del diploma professionale.

Ci sono poi 824 studenti che si son impegnati nel corso dell’intero anno scolastico e hanno terminato il percorso con una media pari o superiore al 9: anche per loro spetta una borsa di studio in denaro.

Borsa di studio post Maturità: 700 euro agli studenti di questa Regione

Non solo in Lombardia: anche la Regione Lazio ha previsto l’erogazione di una borsa di studio post Maturità fino a 700 euro per gli studenti che intendono iscriversi all’Università. Come funziona?

In questo caso i requisiti per la richiesta della borsa di studio da 700 euro non sono particolarmente restrittivi: possono ottenere il contributo economico tutti gli studenti che hanno conseguito una votazione non inferiore a 91/100 alla Maturità 2022, che intendano iscriversi presso una delle Università della Regione Lazio a partire dal prossimo anno.

Tra i requisiti essenziali per ottenere il bonus post Maturità da 700 euro ci sono anche:

la cittadinanza italiana o di un altro Stato UE;

la residenza o domicilio all’interno del territorio laziale;

un ISEE non superiore a 20.000 euro all’anno;

la titolarità di un conto corrente bancario o postale sul quale verranno accreditati i soldi;

l’iscrizione al primo anno di Università presso uno degli atenei laziali.

Rispetto allo scorso anno, infine, il bonus 700 euro si è arricchito di 200 euro: occorre attendere la pubblicazione del bando 2022-2023 per poter inviare la richiesta. Solitamente i requisiti e le domande si raccolgono nel mese di novembre.