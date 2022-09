Carta acquisti, in arrivo a settembre la ricarica di 80 euro per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Ecco quali sono le date del pagamento da segnare sul calendario e tutti i modi per controllare il saldo della social card, chiamando i numeri oppure online.

La Carta acquisti, anche conosciuta come social card, non è un sussidio nuovo. Tuttavia, sono molte le nuove famiglie che hanno cominciato a richiedere questo importante aiuto economico in seguito alla pandemia e ai fortissimi rincari sulle bollette e sulla benzina che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Come per molti altri bonus e aiuti statali, anche per ottenere questo importante sostegno è necessario rispettare una serie di requisiti. La Carta acquisti non può, infatti, essere richiesta da tutti gli italiani, ma solo da alcune categorie.

Per chiunque possieda i requisiti per richiedere la card, a settembre arriverà il quinto e penultimo pagamento del 2022. La carta, infatti, viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro che, per quanto riguarda il prossimo accredito, andranno a coprire i mesi di settembre e ottobre.

Vediamo, allora, le date da segnare in rosso sul calendario, ma anche come controllare il saldo. Esistono, infatti, diversi metodi per controllare se il pagamento è stato accreditato.

Ricarica Carta acquisti in arrivo a settembre 2022 per queste famiglie

Prima di segnalare le date da tenere a mente per ottenere il pagamento della social card previsto per il mese di settembre, vediamo quali sono le famiglie che potranno ottenere gli 80 euro.

La Carta acquisti è uno strumento fondamentale per tutti i cittadini e le famiglie che vivono in difficoltà economiche. Si tratta, infatti, di un aiuto economico, del valore di 80 euro, che viene erogato ogni due mesi. L’importo può essere utilizzato per fronteggiare alcune spese essenziali, per esempio quelle alimentari, per acquistare medicinali, ma anche per sostenere il pagamento delle bollette di luce e gas.

Non tutte le famiglie italiane hanno diritto alla Carta acquisti. In linea generale, questo sostegno è riconosciuto a due particolari categorie di cittadini:

• cittadini con età pari o superiore ai 65 anni

• famiglie con figli a carico con meno di 3 anni.

Essendo, poi, un aiuto economico, per ottenere la social card è fondamentale rispettare alcuni requisiti reddituali. Come accade per molti altri bonus erogati dall’INPS, anche per avere accesso a questo aiuto è indispensabile essere in possesso di un ISEE che sia pari o inferiore a 7.120,39 euro.

Pagamento Carta acquisti a settembre 2022: come funzionano le ricariche

Tutti i cittadini e le famiglie che rispettano i requisiti richiesti per avere accesso alla social card devono tenere presente che a settembre 2022 è previsto il quinto e penultimo pagamento dell’anno.

Questo perché, come già anticipato, la Carta acquisti non viene ricaricata ogni mese, bensì ogni due mesi con un importo di 80 euro. Finora, infatti, i pagamenti sono stati disposti secondo questo ordine:

• primo pagamento a gennaio 2022

• secondo pagamento marzo 2022

• terzo pagamento maggio 2022

• quarto pagamento luglio 2022

Seguendo sempre lo stesso schema, dunque, la prossima ricarica della card è atteso proprio durante il mese di settembre. Tale ricarica andrà a coprire non solo le spese per il mese in corso, ma anche per il prossimo.

Dopo questo pagamento, i titolari di Carta acquisti dovranno attendere novembre per ottenere l’ultimo pagamento del 2022 il quale andrà, invece, a coprire i mesi di novembre e dicembre.

Quando arriva il pagamento della Carta acquisti: il calendario di settembre 2022

Le date delle ricariche della Carta acquisti non sono sempre le stesse. Il calendario dei pagamenti può subire alcune modifiche a seconda del mese di riferimento, ma in linea generale è possibile basarsi su quanto avvenuto nei mesi precedenti o negli scorsi anni.

È dunque molto probabile che i possessori di social card possano ricevere la prossima ricarica entro i primi 15 giorni di settembre. Dal momento che, come abbiamo visto, le ricariche non arrivano lo stesso giorno a tutti i possessori di card, il consiglio è controllare il saldo per avere un’idea chiara di quando arriverà il pagamento.

Come controllare il saldo della Carta acquisti e verificare il pagamento di settembre 2022

Per verificare il saldo di settembre della Carta acquisti esistono diversi modi.

È possibile controllare il saldo della social card chiamando o il numero verde 800.666.888 (si tratta di un numero verde, gratuito) oppure il numero 199.100.888 (che è, invece, a pagamento secondo le tariffe del proprio gestore).

In alternativa è anche possibile controllare il saldo online. Per farlo, è necessaria la registrazione al sito di Poste Italiane. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, infatti, si può controllare il saldo così come tutti i movimenti relativi alla social card.

Qualora, nonostante la presenza di tutti i requisiti per ottenere il pagamento della Carta acquisti, questa non dovesse essere ricaricata durante il mese di settembre, esistono diverse strade per richiedere assistenza a INPS.

Le strade sono due: è possibile chiamare i numeri verdi INPS (803.164 oppure 06.164.164) oppure richiedere delucidazioni tramite il servizio online INPS Risponde. Se si sceglie questa seconda opzione è importante ricordare che per l’accesso bisogna essere in possesso di SPID, di CIE o di CNS. Questo, infatti, permetterà all’operatore di avere libero accesso alla pratica, così da ridurre i tempi e verificare immediatamente il problema.