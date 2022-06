Carta Famiglia 2022 confermata da alcune Regioni e Comuni italiani: alcune famiglie con figli a carico e con un ISEE basso possono richiederla per godere di sconti e vantaggi. Come funziona, a chi spetta e come richiederla: ecco una guida completa.

Spunta una nuova occasione di risparmio per tutte le famiglie con figli a carico di età inferiore a 18 anni: nonostante l’introduzione dell’assegno unico dal 1° gennaio 2022, è stata confermata la Carta Famiglia 2022. Di che cosa si tratta?

Grazie alla Carta Famiglia 2022, tutti i nuclei familiari con figli minorenni a carico possono godere di sconti e vantaggi presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa. Non solo: ci sono altrettanti bonus famiglia che si possono richiedere solo con la Carta Famiglia 2022.

L’agevolazione nazionale NON è stata confermata per il 2022, ma esistono delle Regioni e dei Comuni che prevedono ancora questa possibilità.

Vediamo subito chi sono le fortunate famiglie che possono ancora richiedere la Carta Famiglia 2022: quali sono i requisiti, come funziona e come ottenerla.

Carta Famiglia 2022: cos’è e come funziona

Molti lettori si staranno chiedendo: che cos’è la Carta Famiglia 2022?

A differenza di tutti i bonus famiglia di cui abbiamo parlato e delle altre agevolazioni economiche per i propri figli, la Carta Famiglia 2022 non consiste nell’erogazione di denaro in favore dei nuclei familiari. Chi la richiede e la ottiene non riceverà nessun pagamento tangibile.

Uno degli obiettivi della Carta Famiglia 2022, infatti, è poter sostenere le spese a carico di un nucleo familiare composto da genitori e figli. Molto spesso, crescere un figlio è oneroso, ma esistono moltissime occasioni di risparmio.

Grazie alla Carta Famiglia 2022, per esempio, si possono ottenere sconti nei negozi aderenti per l’acquisto di generi alimentari, abbigliamento, cura della persona, ecc.

Allo stesso modo, esistono altrettanti bonus che si possono richiedere solo con la Carta Famiglia 2022: detrazioni per le rette dell’asilo nido, bonus bebè, sostegni economici vari…

Carta Famiglia 2022: a chi spetta

Chi può ottenere la Carta Famiglia 2022? Non esistono dei requisiti fissati a livello generale per ottenere l’agevolazione per il proprio nucleo familiare. A seconda del Comune o della Regione che la eroga, vengono fissati requisiti differenti.

Attualmente, possono richiedere la Carta Famiglia tutti i nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia, e anche tutti i residenti nel Comune di Pesaro. L’agevolazione prevista dal Dipartimento per la Famiglia a livello nazionale, invece, è stata soppressa dall’arrivo dell’assegno unico e universale.

La durata della Carta Famiglia 2022 è pari a 12 mesi, ma è possibile rinnovarla ogni anno se si possiedono ancora i requisiti richiesti per ottenerla.

Carta Famiglia 2022 – Friuli Venezia Giulia: quali sono i requisiti

L’unica Regione italiana che ha confermato la possibilità di ottenere la Carta Famiglia 2022 è il Friuli Venezia Giulia: chi può richiederla?

Possono richiedere l’agevolazione tutti i nuclei familiari nei quali almeno uno dei genitori è residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi. Inoltre, è necessario avere almeno un figlio minorenne fisicamente a carico e convivente.

La fascia di intensità della Carta Famiglia aumenta all’aumentare del numero di figli a carico: bassa per chi ne ha solo uno, media per chi ne ha due, alta per chi ne ha tre o più.

Per poter ottenere la Carta Famiglia 2022, infine, il nucleo familiare interessato deve possedere un modello ISEE inferiore a 30.000 euro all’anno.

La durata è pari a 12 mesi, ma si può rinnovare ogni anno previa presentazione della nuova certificazione ISEE.

Carta Famiglia 2022 – Comune di Pesaro: chi può ottenerla

Anche il Comune di Pesaro ha previsto la possibilità di ottenere la Carta Famiglia 2022, un sostegno economico intangibile per le famiglie con figli a carico di età inferiore a 26 anni.

Rispetto ai requisiti appena visti per la Carta del Friuli, in questo caso occorre fare delle distinzioni. La Carta Famiglia del Comune di Pesaro spetta solo ai nuclei familiari che soddisfano una di queste condizioni:

con almeno tre figli a carico di età inferiore a 26 anni;

con un figlio disabile a carico di età inferiore a 26 anni;

famiglie con un solo figlio a carico ma che soffrono di disagio socio-economico e sono affidate ai servizi sociali;

famiglia con uno o più figli, di cui almeno uno minorenne, individuate dalle Politiche sociali.

Ciascun componente del nucleo familiare può esibire la carta presso i punti vendita aderenti, corredata di un documento di identità: in tale situazione viene corrisposto uno sconto immediato sull’acquisto.

Carta Famiglia 2022: come ottenerla

Come si può richiedere la Carta Famiglia 2022?

Se possiedi tutti i requisiti richiesti dal Friuli Venezia Giulia, puoi presentare la domanda per ottenere la Carta Famiglia 2022 direttamente online, oppure presso il proprio Comune di residenza. A tal fine occorre compilare l’apposito modulo in ogni sua parte, presentare l’attestazione ISEE e un documento di identità valido.

Il Comune di Pesaro, invece, ha messo a disposizione delle famiglie un modulo online da compilare online, oppure da stampare e consegnare allo sportello del Centro per le Famiglie. Sarà necessario presentare anche la copia di un documento di identità e l’attestazione ISEE.

La carta verrà successivamente inviata per posta alla famiglia beneficiaria.