Se vuoi pagare meno di affitto ma non puoi richiedere altre detrazioni, con questi 5 trucchi geniali potrai risparmiare soldi fin da subito. Sono alla portata di tutti, in poco tempo ti permetteranno di risparmiare un sacco sul canone d'affitto. E, in alcuni casi, addirittura di guadagnarci sopra, in maniera del tutto legale.

Ora più che mai bisogna evitare di ritrovarsi a fine mese senza poter pagare il proprio canone di locazione. Purtroppo in molti si ritrovano senza soldi a fine mese, specie dopo aver pagato una bolletta luce e gas salatissima, e dopo aver fatto la spesa nel pieno del caro alimenti.

In molti continuano a richiedere vari bonus e agevolazioni per l'affitto di casa, che ti permettono di avere anche 2.000 euro di rimborso a fine anno. Ma sono tutte misure tampone, e non tutti possono richiederli. Invece questi trucchi sono alla portata di tutti e in poco tempo ti permetteranno di risparmiare un sacco sul canone di locazione.

E, in alcuni casi, addirittura di guadagnarci sopra, in maniera del tutto legale.

Con questi 5 trucchi geniali paghi meno di affitto senza più detrazione

I trucchi in questione riguardano vari aspetti della vita da appartamento, come la condivisione, il tipo di contratto, la possibilità di subaffittare i locali (previo consenso del proprietario legittimo). O addirittura seguire la formula del comodato d'uso, che addirittura ti permette di avere l'affitto gratis. Altrimenti puoi cominciare a tagliare alcuni sprechi domestici.

Non serve seguire tutti questi trucchi: già solo il primo ti permetterà di pagare meno l'affitto, e di risparmiare anche la metà a fine mese. Ovviamente, se riesci a seguire tutti i trucchi, addirittura potrai andare in pari, e goderti l'affitto gratis.

Con la condivisione paghi meno d'affitto e risparmi soldi ogni mese

Se hai un appartamento grande, e il tuo proprietario è d'accordo, la condivisione può fare al caso tuo.

In pratica rendi disponibile un altro posto letto in casa tua e fai pagare ogni mese una parte del canone al tuo nuovo coinquilino.

Il risparmio è immediato. Se hai un canone di 500 euro al mese, con un nuovo coinquilino pagherai meno d'affitto fin da subito, perché passerai da 500 a 250 euro al mese.

E questo se siete due in casa. Se i locali lo consentono, potrai aggiungere anche un terzo coinquilino, e arrivare ad una quota di 170 euro a testa. Praticamente il 66% di risparmio!

Ma attenzione. Oltre ad avere il consenso del proprietario, dovrai essere sicuro che i nuovi inquilini siano disponibili a pagare la propria quota ogni mese. Altrimenti l'unico vantaggio che potrai avere sarà una detrazione fiscale specifica in caso di inquilini che non pagano l'affitto.

Airbnb ti fa pagare meno d'affitto e ti fa avere ogni mese un facile guadagno

Se non hai trovato gente disponibile a condividere con te l'appartamento, puoi optare per Airbnb, una piattaforma dove puoi mettere in affitto il tuo appartamento in maniera semplice, veloce e sicura.

Basta registrarsi sulla piattaforma e creare l'annuncio, caricando le foto, descrizione dei locali, prezzo e servizi disponibili (lavanderia, TV, Wifi...), più eventuali limitazioni (es. animali ammessi o non).

A differenza della condivisione, con Airbnb il pagamento avverrà in anticipo, direttamente online.

Ma attenzione. Se sei un affittuario dovrai consultarti prima col tuo proprietario di casa. A meno che già il contratto non contempli il subaffitto totale o parziale, dovrai comunque chiedere il consenso al tuo locatario. E forse cambiare il contratto stesso.

Con questo contratto potrai pagare meno d'affitto e risparmiare un sacco di soldi

Non tutti i contratti di locazione garantiscono un risparmio assicurato, perché per ogni formula è prevista una precisa detrazione fiscale, più una serie di agevolazioni per l'eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Se vuoi risparmiare soldi al punto da pagare meno l'affitto, consigliamo di sottoscrivere un contratto concordato. E' chiamato così perché il contratto di locazione viene "concordato" da parte di organizzazioni locali, che stipulano degli accordi tra le parti in merito a importi minimi e massimi da pagare.

E' uno dei contratti più convenienti attualmente disponibili, e che ti fanno pagare meno l'affitto già dal primo mese. Inoltre per il proprietario è perfetta, perché si ritrova con una cedolare secca fissa al 10% (contro una tassazione IRPEF media al 21-23%), più tutte le varie agevolazioni fiscali riguardano anche l’IMU e la TASI.

Ma attenzione. Come requisito fisso il contratto concordato prevede la formula 3+2, cioè un contratto di tre anni con rinnovo biennale. Per pagare meno l'affitto, dovrai abitarvici per tre anni, più acconsentire alla proroga.

Se sei in cerca di un affitto breve, non potrai richiedere il concordato. In tal caso, conviene fare il comodato d'uso.

Il trucco del comodato d'uso che ti permette di pagare meno l'affitto

Il comodato d'uso è una concessione libera che dà il proprietario all'inquilino. L'inquilino si impegna a pagare bollette, TARI, consumi domestici e spese condominiali. In cambio non dovrà pagare più l'affitto.

Una soluzione definitiva per chi ha problemi a pagare il canone: praticamente hai l'affitto gratis tutto l'anno!

Ma attenzione. Come formula è vantaggiosissima per l'affittuario, ma non per il proprietario. Dato che non produce redditi, l'appartamento è teoricamente esentato dalle imposte IRPEF sui redditi da canone di locazione.

Ma non è esentato dall'IMU. L'Imposta Municipale Unica è una tassa che va pagata sulla proprietà in sé, anche se non genera redditi. Quindi ogni anno il proprietario dovrà pagare di tasca propria l'IMU, rimettendoci.

Inoltre, anche se comodato d'uso, dovrà registrare comunque il contratto all'Agenzia delle Entrate. Pagherà solo un'imposta fissa di 200 euro, più l'imposta di bollo di 16 euro.

Taglia questi sprechi domestici se hai l'affitto troppo caro

Per ottimizzare al meglio il risparmio, comincia ad evitare tutti questi sprechi. Molti non si accorgono di star buttando via un sacco di soldi per esempio sulla spesa alimentare o sulle bollette.

Se vuoi risparmiare soldi puoi iniziare a fare la spesa direttamente online: tra coupon e app online riuscirai a risparmiare un sacco senza rinunciare alla qualità.

Nel caso delle bollette, molti non ci pensano ma ci sono un sacco di elettrodomestici che consumano un sacco di elettricità a fine mese, e che sono più energivori di un condizionatore d'aria.

Vanno utilizzati solo all'occasione, e vanno spenti del tutto. Anche solo lasciare la spia del LED accesa porta ad un grosso spreco di energia a fine mese.

Sono piccoli accorgimenti che possono farti risparmiare soldi ogni mese, al punto da rendere l'affitto meno pesante.