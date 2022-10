Sono tantissimi gli italiani in cerca di strategie per risparmiare sul gas in questo periodo di crisi. E se in cucina ci sono diversi comportamenti che possono essere messi in atto, questo metodo cottura permette di risparmiare anche tempo e spazio.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e le bollette che si sono fatte insostenibili per molti cittadini e famiglie, conoscere nuovi metodi per alleggerire i costi ci sta portando anche a cambiare le nostre abitudini, in favore di comportamenti più sostenibili e anche più sani, specialmente in cucina.

Negli scorsi mesi abbiamo già parlato di alcuni utili consigli per risparmiare in cucina, dal momento che, oltre all’aumento delle bollette, nel corso del 2022 anche i prezzi degli alimenti hanno subito un’impennata.

Le nostre abitudini culinarie stanno, dunque, cambiando e molte sono le persone che scelgono di provare nuove tecniche che permettono anche di risparmiare energia e gas. Con questo metodo di cottura, per esempio, si può risparmiare gas, ma anche tempo e spazio.

Vediamo come funziona, quali alimenti si possono cucinare e perché, in termini di risparmio, è più conveniente rispetto ad altri metodi di cottura.

Come risparmiare sul gas: gli italiani cambiano le proprie abitudini ai fornelli

Benché l’intenzione primaria sia quella di ottenere un risparmio in termini economici, non bisogna dimenticare che adottare strategie di risparmio energetico permette anche di salvaguardare l’ambiente.

La crisi energetica che stiamo affrontando, in parte, ha permesso anche di cambiare le abitudini degli italiani ai fornelli e anche a non commettere piccoli errori che, ripetuti di giorno in giorno, non fanno bene né al portafoglio né all’ambiente.

Oggi siamo più attenti, per esempio, a coprire la pentola piena d’acqua con il coperchio per accorciare i tempi di ebollizione, a utilizzare il fornello delle giuste dimensioni in base alla padella utilizzata o a spegnere in anticipo la fiamma e lasciare che il calore finisca di cuocere la pietanza senza ulteriori sprechi di gas.

Vi è, tra le varie strategie di risparmio, un metodo molto diffuso nei paesi orientali, ma che pian piano si sta facendo strada anche nelle nostre cucine. Inoltre, stiamo parlando di un metodo di cottura che apporta innumerevoli vantaggi, sia in termini di risparmio energetico, sia in termini pratici e di salute. Si tratta della cottura al vapore a castello.

Come risparmiare sul gas grazie alla cottura al vapore a castello

La cottura al vapore, si sa, permette di cuocere i cibi (dalle verdure alla carne) mantenendone tutte le proprietà e sostanze nutritive. Tipico metodo di cottura orientale, la cottura al vapore si sta diffondendo sempre più anche nelle cucine italiane.

In sostanza, a differenza della bollitura, i cibi non entrano in contatto diretto con l’acqua in ebollizione che rimane, invece, sul fondo della pentola. Su quest’ultima viene adagiato un cestello in cui andranno posizionate le pietanze e, infine, il coperchio.

Oltre al cestello si può optare per una vaporiera. Il vantaggio, in questo caso, è il fatto che si possano sovrapporre più strati e, dunque, cuocere più cibi contemporaneamente. La cottura al vapore a castello, infatti, permette di recuperare tempo e spazio, nonché gas.

Inoltre, l’acqua rimasta nella pentola può essere utilizzata per altri scopi, per esempio per cuocere la pasta o, una volta fredda, per annaffiare le piante.

Con questo metodo di cottura puoi risparmiare gas, tempo e spazio

Sono diversi i vantaggi della cottura al vapore a castello. In primis, come già accennato, i cibi mantengono le proprietà organolettiche e nutrizionali, senza la necessità di utilizzare condimenti e, soprattutto, olio in eccesso.

Oltre al fatto che sia un metodo di cottura sano, cuocere al vapore a castello permette anche di:

• risparmiare tempo: i cibi possono essere cotti contemporaneamente, ricordando però sempre di posizionare nella parte più bassa le pietanze che richiedono un maggior tempo di cottura e, in quella più alta, gli alimenti che necessitano di tempi di cottura ridotti;

• risparmiare spazio: per cuocere al vapore a castello si ha bisogno di un solo fornello, guadagnando quindi spazio in cucina;

• risparmiare sul gas: oltre a poter utilizzare un solo fornello, questo può essere anche lasciato al minimo perché la fiamma del gas va mantenuta bassa per tutto il tempo di cottura.

Risparmiare sul gas con la cottura al vapore a castello: tempi di cottura

Chi ha già provato a cuocere i cibi al vapore potrebbe ribattere che, in realtà, i tempi di cottura sono generalmente più lunghi rispetto ad altri tipi di preparazione.

Questo porta a domandarsi, quindi, se la cottura al vapore a castello permetta effettivamente di risparmiare sul gas e non, al contrario, prolungare i tempi e incidere maggiormente in bolletta.

Se è vero che, generalmente, la cottura al vapore implichi tempi di cottura più lunghi, lo è anche che, grazie alla cottura a castello, c’è la possibilità di spegnere la fiamma in anticipo, cioè prima che l’alimento abbia completato la cottura. Se c’è abbastanza vapore, infatti, i cibi continueranno a cuocersi anche una volta spento il fornello, riducendo, così, il tempo di utilizzo.