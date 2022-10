Quanto consuma un congelatore e che peso ha in bolletta? Perché questi sono i migliori

il congelatore è un elettrodomestico molto utile in cucina, ma nemico assoluto del risparmio. Senza di esso non potremmo permetterci di conservare a lungo i cibi, ma i suoi consumi impattano molto in bolletta. Ecco allora quanto consuma e quali sono i migliori da acquistare.

Il congelatore è un elettrodomestico molto utile in cucina ma nemico del risparmio. Senza di esso non potremmo permetterci di conservare a lungo i cibi, nonostante i suoi consumi impattino molto in bolletta. Ma quanto consuma e quali sono i migliori?

La crisi energetica e di conseguenza il caro vita stanno stremando gli italiani. La crisi internazionale sta provocando una reazione a catena sul sistema economica nazionale. L’inflazione è a livelli mai raggiunti prima e il potere di acquisto degli italiani si è ridotto notevolmente.

Tutto ciò sta modificando i comportamenti di acquisto delle famiglie italiane e gli stessi sono sempre alla ricerca di soluzioni e consigli utili per contrastare il caro bolletta, soprattutto sugli elettrodomestici.

Tra quelli presenti in tutte le case degli italiani c’è il congelatore

La nostra vita domestica non si potrebbe immaginare senza. La sua utilità nella conservazione dei cibi di lunga durata ci ha permesso di superare mesi di lockdown nel periodo dell’emergenza pandemica, quando non era possibile uscire per fare la spesa. In quel periodo, infatti, molti alimenti venivano comprati e surgelati.

Ma nonostante la sua utilità sia fuori discussione, i suoi consumi non vanno molto d’accordo con la parola risparmio, proprio perché si tratta di uno degli elettrodomestici in funzione tutti i giorni per tutto il giorno.

Mentre una lavatrice, una lavastoviglie e un forno si possono spegnere e accendere a piacimento, il frigo e il congelatore sono elettrodomestici che stanno sempre in funzione, quindi l’unico modo per risparmiare è affidarsi alla tecnologia.

Vediamo nel dettaglio i consumi di un congelatore e come scegliere i migliori per ottenere un risparmio in bolletta.

Quanto consuma un congelatore e che peso ha in bolletta? Perché questi sono i migliori

Ogni famiglia italiana ha in casa un congelatore. La sua utilità è fuori discussione ma i suoi consumi ci fanno storcere un pò il naso. Soprattutto per i modelli più vecchi i consumi di questo elettrodomestico sono abbastanza alti.

Sappiamo benissimo che con un congelatore a disposizione, le famiglie italiane in cerca di offerte possono approfittarne facendo scorte dei prodotti alimentari a prezzi convenienti.

Ma quanto consuma un congelatore?

Se si considerano i Watt, un congelatore in un ora consuma quanto una lavatrice o una lavastoviglie. L’unica cosa che questi ultimi elettrodomestici una volta terminata la loro funzione si spengono a differenza di un congelatore che è in funzione 24 ore su 24.

Tutto comunque dipende dalla potenza impiegata e delle dimensioni del congelatore.

Un congelatore stand-alone da mezzo metro cubo può consumare intorno ai 300 W di potenza. Se si moltiplicano per le ore mensili di accensione, circa 300, il consumo energetico è di 90 kWh.

Ipotizzando un costo dell'elettricità di 0,22 euro/kWh si avrà un costo in bolletta di circa 20 euro al mese.

Va detto inoltre che i congelatori vecchi tendono a consumare più energia rispetto ai nuovi e si risparmia di più se il congelatore è pieno.

Perciò, oltre alle dimensioni, ciò che impatta sul consumo è anche la classe energetica.

Una direttiva del 1992 della CEE ha imposto l’obbligo di esporre sugli elettrodomestici l’etichetta energetica. Su di essa vanno indicate le caratteristiche tecniche e la classe energetica, che vanno dalla A alla G, dove la lettera A assicura il consumo energetico più basso e la G il consumo maggiore.

Pertanto per risparmiare in bolletta, la prima cosa da fare è prediligere un elettrodomestico con classe energetica più alta (A, A+, A++).

Congelatore a pozzetto, come scegliere i migliori

Scegliere il congelatore adatto alle proprie esigenze non è facile. In circolazione ce ne sono di tutti i tipi, tra i migliori sono stati individuati:

il Congelatore a pozzetto Haier HCE103F che ha tutte le funzioni necessarie, anche quella del congelamento rapido.

che ha tutte le funzioni necessarie, anche quella del congelamento rapido. il Congelatore a pozzetto Electrolux LCB1AF10W0 è molto compatto e perciò risulta di facile collocazione. È dotato di termostato per regolare la temperatura e di monitorarla su schermo Lcd.

è molto compatto e perciò risulta di facile collocazione. È dotato di termostato per regolare la temperatura e di monitorarla su schermo Lcd. Il Congelatore a pozzetto Premiertech PT-CP200 ha una capienza di ben 200 litri. E’dotato di pratiche ruote alla base che permettono un rapido spostamento.

ha una capienza di ben 200 litri. E’dotato di pratiche ruote alla base che permettono un rapido spostamento. Il Congelatore a pozzetto Hisense FT237D4BW21 ha una capacità di 132 litri. Caratteristica molto importante è che in assenza di corrente ha un’autonomia di 32 ore.

Risparmiare con il congelatore, consigli pratici per consumare di meno

Per poter risparmiare qualche euro sul consumo del congelatore è opportuno seguire alcune piccole accortezze da porre in essere al momento dell’installazione. Ad esempio Non mettere l’elettrodomestico in luogo esposto al sole o troppo caldo. Evitare di attaccarlo troppo alle pareti di casa ne ai mobili, proprio per evitare di faticare e consumare di più per raggiungere la temperatura opportuna.