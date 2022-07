Un nuovo Bonus da 3.500 euro è pronto al debutto. I fortunati beneficiari avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per non lasciarsi sfuggire questa ghiotta opportunità che si concretizza nel rimborso di specifiche spese supportate a partire dal 10 novembre 2021. Ecco a chi spetta e come funziona.

I tanti attesi incentivi auto 2022 alla fine sono arrivati, mentre una nuova possibilità spunta all’orizzonte anche se per pochi fortunati italiani.

Un Bonus da 3.500 euro nuovo di zecca è stato pensato dal Ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti allo scopo di promuovere la sostenibilità ambientale.

Stiamo parlando di una misura voluta per spingere i cittadini italiani verso il contenimento delle emissioni di CO2 grazie all’acquisto di veicoli elettrici, come adeguamento agli standard richiesti dall’Europa in termini di emissioni di anidride carbonica.

Questo perché dal 2035, con ogni probabilità, assisteremo ad una vera e propria rivoluzione: non si potranno più acquistare veicoli alimentati a benzina o diesel.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono questi fortunati che potranno usufruire del nuovo Bonus fino a 3.500 euro richiedibile al Ministero dei Trasporti, quali sono i requisiti da rispettare per accedere allo stesso e come presentare domanda entro il 31 dicembre 2022.

Debutta un nuovo Bonus da 3.500 euro a questi fortunati entro il 31 dicembre 2022

Prima di occuparci della modalità di fruizione del nuovo Bonus da 3.500 euro, vediamo come funziona.

Ribattezzato anche “Bonus retrofit”, i fortunati beneficiari che potranno accedere al contributo entro il 31 dicembre 2022 sono una cerchia ristretta. A questo punto viene spontaneo chiedersi: i proprietari di un veicolo a benzina o diesel avranno diritto al contributo?

Volendo essere precisi, il Bonus da 3.500 euro non è una realtà del tutto nuova. La misura è stata introdotta sul finire del 2021, ma il suo successo è stato raggiunto solo di recente.

I fortunati beneficiari, infatti, dallo scorso novembre possono contare su un fondo di 14 milioni di euro per convertire il motore della propria automobile in elettrico.

Nello specifico, i cittadini potranno contare su un’erogazione del Ministero dei Trasporti pari a più della metà (60%) della spesa sostenuta per la riconversione del motore, senza superare il tetto massimo di 3.500 euro.

Ma c’è di più. La riconversione stessa autorizza l’accesso ad un di più del 60% sulle spese da pagare per l’imposta di bollo obbligatoria per l’iscrizione al Pra e per l’iscrizione al registro.

Ma veniamo ai fortunati beneficiari del nuovo Bonus da 3.500 euro.

La misura è rivolta ai possessori di un mezzo a combustione o a motore endotermico, alimentato cioè con benzina e diesel, adibito al trasporto di merci e persone (camion, auto e furgoni).

Già attivo e richiedibile fino al 31 dicembre 2022, va detto che il Bonus fino a 3.500 euro è retroattivo e potrà essere richiesto con precisione anche per gli interventi realizzati a partire dal 10 novembre 2021.

Bonus da 3.500 euro, per quali auto si può ottenere

Non tutti i veicoli, come prevedibile, danno accesso al Bonus da 3.500 euro. Il nuovo contributo è infatti riservato a specifiche categorie di veicoli.

La riconversione può essere eseguita sui motori M1, M2, M3, di peso non superiore alle 5 tonnellate e con una capienza di 8 persone, conducente escluso.

Stesso trattamento è riservato alle categorie M1G o M1 fuoristrada, M2G o M2 fuoristrada e M3G o M3 fuoristrada.

Ma non solo. L’accesso al Bonus da 3.500 euro spetta anche per la riconversione di veicolo di categoria N1 (adibiti al trasporto di merci, per un peso complessivo non superiore alle 3,5 tonnellate), N1G o N1 fuoristrada.

Nuovo Bonus da 3.500 euro: come presentare domanda entro il 31 dicembre 2022

La procedura da seguire per la presentazione delle domande d’accesso al Bonus da 3.500 euro non è ancora stata resa nota dal Ministero dei Trasporti. Tuttavia, è possibile avanzare delle ipotesi.

Con ogni probabilità le istanze dovranno essere inoltrate da una piattaforma online gestita da Consap Spa. In sede di domanda occorrerà allegare tutta la documentazione necessaria per beneficiare del bonus massimo di 3.500 euro pensato per la riconversione a veicoli elettrici.

Per quanto concerne la scadenza, invece, la domanda di accesso al nuovo contributo potrà essere inviato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Non solo Bonus di 3.500 euro: 5.000 euro di incentivi auto per il 2022

Messo da parte il nuovo Bonus di 3.500 euro, occupiamoci degli altri contributi a disposizione degli italiani per acquistare una nuova vettura.

Nonostante si siano fatti attendere per molti mesi, gli incentivi auto 2022 hanno ricevuto l’ok dall’esecutivo Draghi pochi mesi addietro.

Una ghiotta opportunità è riservata agli interessati all’acquisto di una vettura ad alimentazione elettrica che permette di risparmiare fino a 5.000 euro sul prezzo di listino della stessa.

Per incentivare l’acquisto delle auto elettriche sono state introdotte anche altre agevolazioni. Basti pensare all’esenzione dal pagamento del bollo auto, oppure alle riduzioni sull’importo dell’assicurazione Rc auto, oltre che sull’accesso ZTL.