Ecco quando fare domanda per avere il nuovo Reddito di Base di 9.600 euro all’anno

Reddito di Base finalmente in partenza anche in Italia, mentre salta la discussione in Parlamento Europeo. Vediamo subito come e quando fare domanda per avere 9.600 euro complessivi in un anno.

Complice la crisi economica causata prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi dalla guerra Russia Ucraina, le famiglie italiane fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese senza stringere la cinghia cercando di far quadrare i conti.

L’impennata dei prezzi del carburante, nonostante il Bonus benzina introdotto dal Governo Draghi, il caro bollette e l’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo stanno mettendo letteralmente in ginocchio gli italiani e le imprese che faticano ad uscire fuori dal baratro in cui sono piombate a causa delle diverse emergenze.

Fortunatamente, la notizia dell’ingresso in scena del Reddito di Base, come misura a carattere europeo, è stata subito ben accolta dai cittadini, anche se il Parlamento Europeo non si può espresso sulla sua entrata in vigore.

Non c’è però da disperare: un Reddito di Base sulla falsariga di quello a stampo europeo è già attivo nel nostro Paese e permetterà ai potenziali beneficiari di ottenere fino a 9.600 euro in un anno, vale a dire 800 euro per 12 mesi.

Vediamo subito chi sono i destinatari del Reddito di Base tutto italiano, come funziona e quando presentare domanda.

Raccolta firme per il Reddito di Base ultimata, ecco le prime stime

Per molti non è assolutamente una novità: la raccolta firme iniziata nel 2020 per portare il Reddito di Base in Parlamento Europeo non ha prodotto i risultati sperati.

L’iniziativa estesa a tutti i Paesi UE poneva come limite la raccolta di almeno un milione di firme in ciascun Stato membro dell’Unione Europea.

Proprio l’Italia guida la classifica dei Paesi più attivi nei consensi avendo superato la soglia minima fissata per ogni Stato membro, seguita da Germania, Spagna e Slovenia interessate all’introduzione del Reddito di Base.

Diversamente, l’idea non è piaciuta ai cittadini del Lussemburgo, della Polonia e di Malta da subito dimostratisi restii al sussidio europeo sul reddito.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, la raccolta firme non è andata secondo i programmi: il milione di consensi non è stato raggiunto e quindi salta la discussione programmata del Reddito di base al Parlamento Europeo.

Ciò non toglie che il nuovo Reddito di Base di 9.600 euro all’anno potrà essere richiesto almeno in Italia presentando domanda per ottenere il riconoscimento del beneficio, solo in un modo. Quale?

Ecco quando fare domanda per avere il nuovo Reddito di Base di 9.600 euro all’anno

Chiarita la questione sulla possibilità per i cittadini italiani di accedere ad un nuovo Reddito di Base diverso da quello europeo, occorre concentrarsi su come si potrà godere del sussidio che offre fino a 9.600 euro in un anno ai fortunati beneficiari.

L’iniziativa è messa in atto dall’organizzazione UBI4ALL.

L’ente non governativo offre, infatti, un Reddito di Base di 9.600 euro all’anno come vincita per la partecipazione ad una particolare “lotteria” finanziata grazie a libere donazioni fatte dai cittadini.

Per meglio intenderci, UBI4ALL mette in palio un premio mensile di 800 euro da destinare al fortunato vincitore della lotteria. E così sarà per un intero anno, distribuendo ai partecipanti fino a 9.600 euro di Reddito di Base.

Proprio di recente, lo scorso 20 giugno 2022, è stato assegnato il premio correlato all’ultima estrazione, mentre si attende la data della prossima estrazione del Reddito riferito alla mensilità di luglio.

Per partecipare alla prossima lotteria mensile occorre presentare domanda, o meglio iscriversi all’iniziativa.

Allo stato attuale è già possibile inoltrare le richieste per partecipare all’assegnazione del prossimo Reddito di Base. Le domande sono infatti attive: basta iscriversi soltanto al sito internet ubi4all.eu è attendere che venga stabilita la data della prossima estrazione.

Fare domanda non costa assolutamente nulla. In fase di registrazione occorre solo indicare nel form online nome e cognome del partecipante all’estrazione del Reddito di Base di 9.600 euro in un anno, la data di nascita, l’indirizzo mail e il luogo di residenza.

L’accesso alla lotteria è consentito a tutti i cittadini di età non inferiore a 16 anni, appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea.

Essendo basato sulle donazioni, non è possibile conoscere con esattezza la data della prossima estrazione. Per adesso, la raccolta dei complessivi 9.600 euro per finanziare il Reddito di Base annuo è ferma a 2.134 euro.

Non solo Reddito di Base annuo di 9.600 euro: ecco gli altri nuovi progetti

Il nuovo Reddito di Base annuo messo in campo da UBI4ALL non è il solo progetto pensato per agevolare i cittadini residenti in specifici Paesi.

In Galles, ad esempio, è entrato recentemente in vigore il Reddito di Base di 1.700 euro a sostegno dei giovani maggiorenni che hanno intenzione di abbandonare la casa dei propri genitori per rendersi autonomi.

Un altro progetto pilota è avviato in Germania, dove è stata istituita una nuova raccolta firme separata da quella scaduta il 25 giugno 2022.