€1.000 di Bonus con domanda al Comune dal 16/09: regalo da favola per questi fortunati

Bonus senza ISEE anche nel 2022. Dal prossimo 16 settembre si potrà presentare domanda al proprio Comune per accedere ad un ghiotto contributo di 1.000 euro. Basta rispettare solo pochi requisiti. Ecco di quali si tratta e chi sono questi fortunati che potranno accedere al regalo da favola.

Bonus senza ISEE anche nel 2022. Dal prossimo 16 settembre si potrà presentare domanda al proprio Comune per accedere ad un ghiotto contributo di 1.000 euro. Baste rispettare solo pochi requisiti. Vediamo subito di quali si tratta e chi sono questi fortunati che potranno accedere al regalo da favola.

Poco meno di un mese e un nuovo Bonus no ISEE è pronto ad entrare nelle tasche delle famiglie italiane interessate a risparmiare qualche spicciolo in più sulle spese di trasporto.

Nel contesto attuale dominato dai rincari dei prezzi del carburante, delle bollette di luce, gas e acqua nonché l’aumento dei prezzi dei beni di consumo, le famiglie sono quasi obbligate a stringere la cinghia per arrivare a fine mese senza sforare il programma di spesa elaborato per coprire tutte le spese.

Nella lunga lista di aiuti disposti dagli enti locali (Comuni e Regioni) sparse in lungo e in largo per l’Italia spunta un nuovo con Bonus senza ISEE indirizzato alle famiglie interessate non solo al risparmio, ma anche alla mobilità sostenibile.

Cerchiamo di capire come funziona il Bonus 1.000 euro senza ISEE, quali sono i Comuni d’Italia in cui è possibile presentare domanda dal 16 settembre 2022, chi sono questi fortunati che potranno accedere al contributo, senza tralasciare i requisiti da rispettare per poter beneficiare del regalo.

Ecco le novità in cantiere e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

€1.000 di Bonus con domanda al Comune senza ISEE: ecco in cosa consiste e come funziona

Prima di entrare nel merito del Bonus 1.000 euro rivolto alle famiglie d’Italia, occorre fare una precisazione riguardante i potenziali beneficiari del contributo: lo stesso spetta a prescindere dal proprio reddito ISEE.

In altre parole, il favoloso regalo da 1.000 euro potrà essere richiesto da tutti, non essendo vincolato al rispetto di specifiche soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente previste invece per altri tipi di Bonus.

Ma torniamo a noi cercando di capire in costa consiste il nuovo Bonus 1.000 euro richiedibile a partire dal 16 settembre 2022.

Come dicevamo, l’aumento incontrastato dei prezzi di benzina e diesel ha messo in ginocchio migliaia di famiglie italiane ora sempre più alla ricerca di occasioni di risparmio capaci di garantire una boccata di ossigeno in più.

Proprio in quest’ottica il Comune di Bologna ha deciso di finanziare con oltre 5 milioni di euro la mobilità sostenibile dando la possibilità a specifici cittadini di accedere ad un Bonus 1.000 euro senza ISEE molto innovativo.

Non solo, oltre al Bonus 1.000 euro in questione (di cui ci occuperemo nel paragrafo a seguire), l’offerta del Comune di Bologna è ancora più ampia.

Il pacchetto di misura funziona come un vero e proprio insieme di agevolazioni pensate nell’unico obiettivo di spingere i cittadini all’acquisto di veicoli “green” (biciclette a pedalata assistita, cargo bike) e all’uso di mezzi di trasporto pubblico sostenibili (servizi di car e bike sharing per le tratte da casa/lavoro-lavoro/casa.

L’iniziativa si muove su due direttive: da una parte migliorare i servizi offerti dal Comune; dall’altra aumentare la domanda di mezzi sostenibili.

Volendo essere più precisi, oltre un milione di euro verrà distribuito ai gestori di car e bike sharing allo scopo di aumentare la dotazione dei mezzi, mentre 300 mila euro serviranno a coprire l’erogazione ai cittadini di un Bonus da 1.000 euro senza ISEE concesso per risparmiare sulle spese d’acquisto dei mezzi sostenibili.

Per quest’ultimo la finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande sarà attiva dal 16 settembre 2022.

Leggi anche: Bonus mobilità da 1.000 euro in regalo per tutti in questo Comune: ecco i requisiti 2022

€1.000 di Bonus con domanda al Comune dal 16/09: regalo da favola per questi fortunati

Ma a chi spetta il regalo da favola messo a disposizione dal Comune di Bologna presentando domanda a partire dal 16/09? Come prima cosa chiariamo che non tutti i cittadini residenti nel Comune di Bologna, interessati al Bonus 1.000 euro senza ISEE, avranno diritto al contributo.

Un po' come avviare per tutti i Bonus emanati anche a livello locale la cerchia di beneficiari dell’agevolazione è abbastanza ristretta.

Nel caso in questione, potranno accedere al Bonus 1.000 euro per la mobilità sostenibile tutte le persone fisiche e i dipendenti d’azienda titolari che abbiano stipulato un accordo con il mobility management del Comune di Bologna.

Sono questi i fortunati destinatari del contributo richiedibile rispettando un solo requisito: si potrà accedere al Bonus 1.000 euro alla sola condizione di aver comprato un veicolo green dopo il 28 giugno 2022.

Attenzione, però, agli importi. La presentazione della domanda al Comune da parte dei potenziali beneficiari non autorizza sempre l’accesso ad un Bonus da 1.000 euro. Le cifre cambiano, infatti, a seconda del mezzo acquistato.

Il tetto minimo del contributo (da 300 a 500 euro) andrà a quanti hanno comprato una bici elettrica, mentre un Bonus variabile da 500 a 1.000 euro andrà a chi ha comprato in precedenza una cargo bike.

Come e quando presentare domanda per il Bonus 1.000 euro

Il regalo da favola messo a disposizione dal Comune di Bologna potrà essere ottenuto solo presentando domanda alla scadenza fissata dallo stesso ente.

I fortunati cittadini, in possesso dei requisiti sopra visti, dovranno presentare domanda sulla piattaforma online dal 16 settembre 2022.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione comprovante l’acquisto del veicolo green e qualsiasi altro documento da cui si possa risalire alla tipologia di bene comprato e alla data di effettuazione dell’acquisto, oltre alla dichiarazione del Mobility Manager.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il Bonus 1.000 euro potrà essere richiesto per i soli acquisti fatti dopo la data del 28 giugno 2022.

Leggi anche: Bonus trasporti, si amplia la platea: 60€ per tutti da settembre e (forse) per sempre