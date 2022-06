L’INPS apre le domande a luglio per questo Bonus 600€ ottenibile con un solo requisito

L’INPS dovrà dare il via entro la fine di luglio alla presentazione delle domande per beneficiare di questo Bonus da 600 euro. Alla graduatoria stilata in base all’ISEE si potrà accedere rispettando un solo requisito. Ecco a chi spetta e come funziona.

L’INPS dovrà dare il via entro la fine di luglio alla presentazione delle domande per beneficiare di questo Bonus da 600 euro. Alla graduatoria stilata in base all’ISEE si potrà accedere rispettando un solo requisito. Scopriamo insieme a chi spetta il contributo e come funziona.

A pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale numero 148 del 27 giugno 2022 del decreto attuativo, inizia il countdown per l’apertura della finestra temporale deputata all’accoglimento delle istanze per ottenere il riconoscimento del Bonus 600 euro da parte dell’INPS.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà aprire la piattaforma su cui andranno presentate le domande entro la fine di luglio, trascorsi i consueti 30 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in G.U.

Sullo stesso è già stata apposta la firma del Ministero della Salute a conferma delle regole di funzionamento già rese note qualche tempo addietro.

Il contributo non spetta indistintamente a tutti, anche se la maggior parte dei cittadini potrà presentare domanda all’INPS essendo previsto il rispetto di un solo requisito strettamente vincolato all’ISEE.

Il Bonus 600 euro psicologo, questo è il nome del contributo pronto a debuttare a luglio, potrà essere richiesto da tutti gli italiani che rientrano in una specifica fascia ISEE.

Una volta aperta la piattaforma INPS, i potenziali beneficiari del Bonus avranno a disposizione almeno 60 giorni per inoltrare le domande dal sito internet dell’Ente. Come per altri tipi di Bonus INPS già attivi e in circolazione, priorità nell’attribuzione del contributo verrà data ai soggetti in evidente stato di difficoltà economica, cioè a ISEE basso.

Il Bonus psicologo, sotto forma di voucher da 600 euro, potrà essere utilizzato esclusivamente per saldare il costo delle sedute di psicoterapia tenute presso professionisti regolarmente iscritti all’albo degli psicologi.

Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulla misura.

L’INPS apre le domande a luglio per questo Bonus 600€ ottenibile con un solo requisito

Come anticipato in apertura di articolo, questo Bonus 600 euro è stato pensato dal Governo Draghi con l’obiettivo di tendere una mano alle persone che, per cause legate ai lockdown e ai fermi imposti a livello nazionale per arginare l’avanzata dei contagi da Covid-19, hanno iniziato a soffrire di ansia, stress, attacchi di panico e altri disturbi psichici.

Insomma, entro fine luglio gli italiani potranno presentare le domande INPS per beneficiare di un voucher del valore massimo di 600 euro, spendibile esclusivamente nel pagamento delle spese supportate per il percorso di recupero intrapreso presso uno psicologo regolarmente iscritto all’albo.

Visto in cosa consiste questo Bonus da 600 euro, soffermiamoci sull’unico requisito fissato dal legislatore per accedere alla misura.

Solo i titolari di un ISEE inferiore a una certa soglia potranno inoltrare le richieste all’INPS presumibilmente sul finire del mese di luglio. Qual è questo limite fissato nel decreto attuativo?

Per allargare la platea di beneficiari ad un maggior numero di cittadini si è optato per un valore dell’Indicatore della Situazione Equivalente Economica molto elevato: il Bonus 600 euro spetta solo ai richiedenti con certificazione ISEE sotto a 50.000 euro.

Bonus psicologo, tetto massimo a 600 euro: ecco tutti gli altri importi INPS

Fino a questo momento abbiamo sempre parlato di Bonus psicologo da 600 euro. Tale cifra, in verità, rappresenta la somma massima del voucher a cui gli italiani potranno accedere non appena l’INPS aprirà la piattaforma per l’inoltro delle domande.

Il decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero della Salute fissa stabilisce altri importi intermedi formulati per tre diverse fasce ISEE.

Il Bonus 600 euro (importo massimo previsto) verrà corrisposto dall’INPS esclusivamente ai titolari di un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Superata tale soglia ma entro i 30.000 euro spetta, invece, un voucher da 400 euro, per poi arrivare al tetto minimo di 200 euro per gli ISEE sopra i 30.000 euro ma non eccedenti i 50.000.

Quali sono le regole da seguire per avere il Bonus dall’INPS

Una volta aperta la piattaforma INPS per le prenotazioni, i potenziali beneficiari del Bonus psicologo fino a 600 euro dovranno seguire alcune regole per l’inoltro delle istanze.

Innanzitutto, la domanda va inviata esclusivamente dal sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale accessibile solo tramite credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile telefonare il contact center INPS.

Per il momento, non si hanno altre informazioni al riguardo.

Come farne domanda

Chi è interessato al Bonus 600 euro avrà a disposizione 60 giorni di tempo per inoltrare la propria domanda all’INPS. Ancora non sono chiare le modalità di presentazione, ma potrebbe prendere forma l’ipotesi di un click-day, considerato l’ammontare limitato di risorse disponibili (circa 10 milioni di euro).

Ad ogni modo, la priorità verrà data agli ISEE più bassi. Raccolte tutte le domande, l’INPS provvederà a stilare una graduatoria di aggiudicatari.

A domanda accolta, al beneficiario verrà assegnato un codice univoco e comunicato l’importo del Bonus psicologo spettante.

Questi ultimi potranno scegliere lo specialista presso cui svolgere le sedute, tra quelli aderenti al programma.