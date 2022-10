Un bonus 500€ che l’Inps ha attivato già da agosto ma i termini di scadenza, per l’invio delle domande, ora volgono al termine. Ecco i requisiti previsti per richiedere il bonus in questione.

Numerosi nuclei familiari risultano interessati da questa misura che l’Inps ha attivato già a partire dallo scorso mese di agosto.

I termini di scadenza, per l’invio delle domande, però volgono ormai al termine, motivo per cui è bene informarsi e capire se si rientra nei requisiti previsti per richiedere il bonus in questione.

Nella fattispecie, si tratta di un contributo Inps del valore di 500€, che l’istituto di previdenza sociale nazionale eroga in denaro a tutte le famiglie con un nuovo nato presente all’interno del nucleo familiare.

Un aiuto economico concreto dunque, cumulabile con quello previsto dall’assegno unico e universale per i figli minori. Nel caso di questo bonus 500€ INPS -di cui ricordiamo l’imminente scadenza dei termini in questo articolo- però i beneficiari sono soltanto neo genitori e non a tutte le madri e padri di famiglia tout court.

Ecco nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per procedere subito con la domanda, prima di perdere definitivamente l’occasione.

INPS, bonus 500€ a queste famiglie subito: è il bonus cicogna 2022 che scade il 31 ottobre

Un bonus 500€ molto particolare, tanto quanto il suo nome. In molti infatti sanno che si chiama così ovvero bonus cicogna. Infatti, il contributo economico è destinato a tutte quelle famiglie che da poco hanno festeggiato l’arrivo di un nuovo bebè, nel proprio nucleo familiare.

Il bando di riferimento, dove reperire tutte le informazioni con dovizia di particolari, è quello del 28 luglio scorso, a cui rimandiamo.

In sostanza, tutti i nuclei familiari allietati da una nuova nascita nel 2021, ora hanno la possibilità di vedersi riconoscere tale contributo in denaro.

Ovviamente, la misura si rivolge anche a tutti coloro che hanno adottato un bambino, nello stesso arco temporale oppure ottenuto il suo affidamento.

Il bonus cicogna 2022 però non è aperto indistintamente a tutte le famiglie che rispondono a tale condizione. Infatti, c’è un altro importante requisito a cui tener fede e riguarda l'appartenenza al gruppo Poste Italiane.

In altri termini, si tratta di un contributo che spetta solo alle famiglie

dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, quelli iscritti alla Gestione Postelegrafonici, sotto trattenuta dello 0,40% o pensionati ex-dipendenti di Poste Italiane e IPOST.

Per la precisione, si tratta di 640 assegni che l’Inps ha messo a disposizione di queste categorie di persone, per sostenerle nell'assistenza e nella cura di un bambino di pochi mesi.

INPS, bonus 500€ alle famiglie del Gruppo Poste Italiane: requisiti ISEE

Trattandosi dunque di un numero esiguo di assegni per la natalità, spettanti alle famiglie dei dipendenti delle Poste (come abbiamo appena avuto modo di riportare, si tratta di 640 assegni disponibili), il cerchio dei beneficiari si restringe ancora, in base alle valutazioni di merito a cui si procederà, in base alle fasce Isee di appartenenza.

Dunque, ferma restando la necessità di rispettare il requisito di appartenenza al Gruppo Poste Italiane, è considerato un vantaggio il fatto di avere un Isee più basso rispetto agli altri, ai fini dell’assegnazione del contributo.

Motivo per cui, in fase di compilazione della domanda da spedire all’Inps (secondo le modalità che illustriamo nel paragrafo conclusivo di questo articolo), è bene avere a portata di mano anche la più recente attestazione Isee del proprio nucleo familiare, ovviamente in corso di validità ma non solo.

L’Isee deve risultare anche aggiornato, riportando dunque il codice fiscale del nuovo nato, in aggiunta ai componenti già presenti.

Come richiedere il bonus cicogna entro il 31 ottobre

Un’opportunità per pochi dunque ma non per questo meno degna di attenzione. Se anche non si risulta essere interessati in prima persona dal beneficio a disposizione, in questi casi il passaparola è importante per segnalare a un parente o a un amico, ad esempio, la possibilità di poter beneficiare subito di un bonus 500€ a famiglia, erogato direttamente dall’Inps.

Come è facile intuire, anche in questo caso, la procedura si svolge in esclusiva in via telematica.

Dunque, per inoltrare subito la propria richiesta, è necessario recarsi sul sito dell’Istituto di previdenza sociale nazionale, già muniti di credenziali di identità digitale, come ad esempio lo Spid ma anche la CIE o la CNS, per effettuare l’accesso.

All’interno della sezione Prestazioni e Servizi, si trova l’area dedicata proprio al bonus Cicogna.

A ogni modo, se si dovessero verificare delle criticità, è utile sapere che l’Inps mette a disposizione, tramite il servizio del proprio contact server, il servizio di assistenza raggiungibile sia da rete fissa, al numero 803 164 oppure da rete mobile, componendo il numero 06 164 164.

Da telefono fisso, la chiamata è gratuita mentre utilizzando il cellulare, la telefonata risulta essere a pagamento, ovviamente in base alle tariffe concordate con il proprio operatore di telefonia.

