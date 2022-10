Legge 104, sconto 50% su internet, rete fissa e mobile? Ecco a chi spetta e come averlo

Nuova agevolazione per i titolari di legge 104. È previsto uno sconto del 50% delle tariffe telefoniche di rete fissa e mobile per i disabili sotto tutela delle Legge 104. Ecco a chi spetta e come ottenerle

Avere un soggetto disabile all’interno del proprio nucleo familiare, oltre ad essere una situazione spiacevole comporta anche un notevole esborso monetario. Ecco che lo Stato per rendere sempre più inclusivo il nostro sistema ha previsto nel lontano 1992 la Legge 104.

La legge n. 104 emanata il 5 febbraio 1992 rappresenta il primo riferimento normativo in tema di disabilità. Anche se nel corso degli anni ha subito notevoli modifiche, ha sempre posto in essere agevolazioni, diritti e tutele per il benessere delle persone affetta da disabilità fisica, mentale o sensoriale.

Facciamo riferimento a soggetti che devono essere tutelati per evitare il rischio di generare uno svantaggio ed una emarginazione sociale causata dalla loro condizione di handicap.

La stessa legge prevede misure di tutela specifiche per i familiari che prestano assistenza. Si tratta dei famosi tre giorni di permessi della legge 104 e del congedo straordinario.

Particolari agevolazioni fiscali e detrazioni sono previste per le cure mediche e per le prestazioni assistenziali, nonché per la rimozione delle barriere architettoniche e per l’acquisto di mezzi informatici e auto nuove.

Pensiamo, ad esempio, alle detrazioni per l’acquisto di veicoli, pari al 19% sul costo di acquisto, IVA al 4% ed esenzione dal bollo e dall’imposta per il passaggio di proprietà.

Stesse detrazioni sono previste in caso di acquisto computer, telefoni, tablet o altri strumenti informatici, con IVA sempre al 4%.

Da qualche mese sono partite le nuove agevolazioni che prevedono uno sconto del 50% sui contratti e le tariffe di rete fissa, mobile e internet per le persone affette da disabilità motoria al fine di garantire l’accesso a diritti fondamentali del disabile sui settori della salute, lavoro e inclusione.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come i titolari di Legge 104 possono accedere allo sconto del 50%.

Legge 104, sconto 50% su internet, rete fissa e mobile? Ecco a chi spetta e come averlo

È la delibera Agcom 290/21/Cons del 23 settembre 2021 a stabilire la possibilità per i disabili motori di usufruire di uno sconto pari al 50% del canone mensile dell’abbonamento di internet sia su rete fissa che mobile.

Per essere chiari e sintetici, le agevolazioni previste per i fruitori della Legge 104 sono indirizzatie ai soggetti con disabilità o ai nuclei familiari in cui è presente uno o più soggetti con disabilità.

Nello specifico si fa riferimento ai sordi (Art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970), ai ciechi totali (articolo 2, legge n. 138 del 2001) e ai ciechi parziali (articolo 3, legge n. 138 del 2001).

Ma la delibera Agcom 290/21/Cons del 23 settembre 2021 estende le agevolazioni anche agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Tuttavia, per poter accedere alle nuove agevolazioni previste è necessario essere in possesso di verbale che accerta l’handicap in riferimento alla Legge 104/1992.

Lo stesso deve certificare le “gravi limitazioni della capacità di deambulazione" facendo specifico riferimento all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000.

Legge 104, sconto 50% su internet, rete fissa e mobile: quali sono accessibili

Per quanto riguarda i benefici concessi ai fruitori della legge 104, si tratta di agevolazioni che riguardano sia la rete fissa che la rete mobile.

Per rete fissa era previsto uno sconto del 50% del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e su quello delle offerte per sola navigazione internet, a prescindere dalla velocità di connessione e con passaggio gratuito dal un piano tariffario all’altro.

L’agevolazione era accessibile fino ad aprile 2022 e ad oggi non è più fruibile.

Discorso diverso per la rete mobile ancora richiedibile fino al 31 dicembre 2022.

Per la rete mobile, infatti, è prevista uno sconto del 50% sul prezzo base di almeno un’offerta individuata per una soglia di 50 giga.

Gli operatori dovranno quindi individuare per i titolari di Legge 104 un’offerta ridotta al 50% fra quelle sotto i 50 giga, sopra i 50 giga e una fra quelle illimitate.

Legge 104, sconto 50% su internet, rete fissa e mobile: come richiedere l’agevolazione

La richiesta per poter accedere alle agevolazioni e allo sconto del 50% su internet, sulle tariffe di rete fissa e mobile previste per i fruitori della Legge 104 va presentata dalla persona portatrice di handicap o da un familiare convivente.

In questo ultimo caso è necessario allegare un documento dove ci certifichi la comune residenza.

La domanda va inoltrata al proprio operatore telefonico. I moduli di richiesta dell’agevolazioni, invece, sono reperibili sulle pagine dedicate dai vari operatori telefonici, denominate “Agevolazioni per utenti con disabilità”.